Как восстановить разрушенную ковидом нервную систему: советы невролога

Более трети переболевших коронавирусом впоследствии испытывают неврологические проблемы. Чаще всего, в 34 процентах случаев, у пациентов развиваются нервно-мышечные заболевания, которые характеризуются нарушением функции мышц, их слабостью, снижением двигательного контроля. В 27,3 процента случаев диагностируются цереброваскулярные болезни, при которых нарушается кровообращение сосудов мозга. 19,4 процента случаев приходится на энцефалопатию – диффузное нарушение функции головного мозга.

Как вирус разрушает нашу нервную систему, что делать, чтобы восстановиться после перенесенной болезни – рассказала врач-невролог высшей категории, главный врач Тюменского областного лечебно-реабилитационного центра Джинна Лебедева.

Как ковид разрушает нервную систему

Для новой коронавирусной инфекции нервная система является патогенетической мишенью: вирус внедряется в ткани нервной системы, идёт воздействие токсических веществ, вырабатываемых микроорганизмами.

Так как вирус COVID-19 нейротропен, то есть способен поражать нервные клетки, попадая в нервную систему через обонятельные рецепторы, он поражает напрямую структуры головного мозга.

Повреждение вагуса (блуждающего нерва) вызывает вегетативную дисфункцию с гиперсимпатикотонией – тахикардию, аритмию, артериальную гипотензию, проблемы со сном, подобие панических атак, тревожные расстройства.

Вирус хорошо размножается в эндотелии сосудов, что вызывает проблемы со свёртыванием крови. На фоне COVID-19 у больного может развиться микротромбоз почки, щитовидной железы, надпочечников, гипофиза и т.д. Вирус может стать причиной воспаления сердечной мышцы (миокардита) и ишемии головного мозга.

При заболевании COVID-19 вирус остаётся в организме пациента в течение долгого времени, провоцируя воспаления и аутоиммунные реакции.

Последствия перенесённой новой коронавирусной инфекции бывают весьма разнообразны. Так, на фоне нарушения гемостаза у пациента могут начаться мучительные мигрени, глубокие депрессивные состояния. Может развиться синдром активации тучных клеток (MCAS) — состояние, при котором тучные клетки (вид клеток иммунной системы) выделяют чрезмерное количество медиаторов, что приводит к хроническому воспалению.

Волнообразно или на постоянной основе у пациента проявляются следующие симптомы:

- парализующая слабость;

- одышка, неполный вдох, апноэ, тяжесть за грудиной;

- боль (голова, мышцы, суставы);

- потеря обоняния, фантосмия (обонятельные галлюцинации), искажение запаха/вкуса;

- сосудистые и васкулитные проявления на коже, прочие кожные реакции (обширные крапивницы, капиллярные сетки);

- резкие скачки давления и пульса, аритмии, тахикардия (в том числе ортостатическая тахикардия), головокружения;

- когнитивные нарушения (потеря памяти, «туман в голове», дезориентация в пространстве);

- тревога и панические атаки;

- расстройство желудочно-кишечного тракта, диарея, возникающая волнообразно и не зависящая от диеты либо приёма лекарств;

- продолжительная субфебрильная температура (37-38°C), либо гипотермия, либо скачки температуры;

- в редких случаях – хронический синдром Гийена-Барре (аутоиммунное заболевание, при котором в результате поражения нервных клеток возникают мышечная слабость, нарушение чувствительности, иногда паралич).

Данные симптомы могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Как восстановить нервную систему после ковида

При наличии показаний специалисты рекомендуют людям, перенёсшим COVID-19, выполнение дыхательных упражнений с постоянным или прерывистым положительным давлением на выдохе, создаваемым аппаратами типа СИПАП и дыхательными тренжёрами, выполнение элементов дыхательной гимнастики Стрельниковой, полного дыхания йогов, цигун-терапии, техники мобилизации грудной клетки и ребёр методами мануальной терапии, остеопатии, миофасциального релиза дыхательных мышц, коррекцию мышечных триггеров дыхательной мускулатуры.

Аэробные нагрузки продолжительностью 20–30 минут должны производиться три раза в неделю на протяжении 8–12 недель. Интенсивность и вид тренировки – интервальной или с постоянной нагрузкой – должна подбираться индивидуально с учетом состояния пациента и его физических возможностей. При этом пациенты должны быть обучены контролю эффективности и безопасности физических нагрузок, знать «стоп-сигналы».

В период реабилитации после новой коронавирусной инфекции по показаниям специалистов также можно проходить физиолечение и посещать занятия с психологом. И обязательным условием выздоровления является активное вовлечение пациента в реабилитационный процесс.

По материалам пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области