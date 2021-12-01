В администрации Сургута прошли публичные слушания о размещении киосков и ларьков в парках

В Сургуте прошли публичные слушания об установке торговых объектов на территории парков «За Саймой», «Кедровый лог», «Крылов» и набережной Олега Марчука. О своем намерении администрация рассказала журналистам еще 25 ноября. По информации пресс-службы мэрии, предпринимателей, желающих открыть свое дело (в том числе на территории парков), более 50 человек, но каждый должен соблюсти требования. Площадь павильона не должна превышать 20 «квадратов», а внешний вид попадать в концепт дизайна объекта.

Предсказуемо, не всем горожанам понравилась сама идея установки торговых павильонов в парках. Активисты боятся, что на территории зеленых зон могут появиться алкоточки, которые привлекут маргинальных личностей. Власти заверили, что желающим продавать спиртное будет отказано, а выявленное нарушение может стать причиной разрыва договора:

«Четыре объекта предлагается исключить из схемы размещения. Один из них – из-за продажи алкоголя в НТО. В этом случае контракт расторгается в одностороннем порядке», – прокомментировала начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Наталья Гаврикова.

Не планируется и вырубки деревьев – торговые точки разместят на подготовленной территории. Также, для удобства горожан, расположение ларьков предусмотрено неподалеку от туалетов.

В проекте обозначено 46 мест для размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Предприниматель Иван Пономарев предположил, что наиболее выгодными в летний период будут именно точки в парках, а остальные нерентабельны для бизнеса. Замглавы Сургута Артем Кириленко подчеркнул, что концепция размещения ларьков в парках пробная, чтобы посмотреть – насколько качественную услугу может предоставить бизнес, как это воспримут местные жители. Только при удачном опыте в схему внесут новые места размещения НТО.