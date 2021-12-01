Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский подискутировали об антиковидных мерах в России и не только

Готовящийся в Госдуме закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в народе – о QR-кодах – стал поводом для дискуссии на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Дмитрий Щеглов выступил с позицией о том, что подобный закон как минимум сейчас оправдан и поможет справиться с пандемией, а Тарас Самборский раскритиковал эту инициативу из-за фактически сегрегации людей. Все подробности – в видео и расшифровке.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! И привет всем, друзья!

Д.Щ.: Начнем разговор с интересных событий минувшей недели. Пожалуй, один из самых любопытных процессов, который и затронул округ наш на минувшей неделе и будет одной из больших, крупных федеральных тем на ближайшие месяцы, это так называемый закон о QR-кодах, он же федеральный закон что-то там о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан.

В общем, дума Югры приняла одобрение этого федерального закона, там есть такие части законов, они когда обсуждаются на федеральном уровне, они еще сначала спускаются вниз, в регионы, региональные парламенты их там рассматривают, одобряют или нет, и отправляют свои мнения в Государственную думу. Дума Югры их одобрила. Против выступила только КПРФ, ЛДПР воздержались, соответственно «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров», «Единая Россия» проголосовали ЗА.

Если говорить коротко про этот закон, он федерального характера, это то, что если происходит некоторое эпидемиологическое обострение на конкретной территории, то местные власти могут ввести там некоторые ограничения в виде необходимости с QR-кодом проходить. QR-код выдается тому, кто вакцинирован, кто переболел недавно, тем, кто имеет медотвод и тем, кто имеет свежий ПЦР-тест. Четыре повода получить этот самый QR-код. И вот ты с этим QR-кодом можешь приходить в торговые центры, музеи, на концерты, куда угодно, включая одно из ответвлений этого закона, возможно, это коснется прохода на поезда междугородние, возможно, это коснется прохода в аэропорты, на самолеты.

В общем, достаточно такая серьезная корректировка нашей жизни. Давай обсудим, согласен ли ты с тем, что этот законопроект должен быть принят в таком виде? Если бы ты был депутатом, проголосовал бы за его одобрение?

Т.С.: Пожалуй, что нет. Но я хочу тебе встречный вопрос задать: как ты сам понимаешь цель QR-кодов, по которым людей вакцинировавшихся, имеющих тест или имеющих антитела, можно пропускать на публичные мероприятия? В чем тогда смысл QR-кодов, если люди все равно будут ходить на массовые публичные мероприятия, воспользовавшись любым видом транспорта, при этом они все могут, а скорее всего, и будут переносчиками ковида? В чем тут смысл?

Мы должны разобраться, мы правильно понимаем, что истинная задача властей, причем не только российских, элементарно стимулировать 30, 40, 50% не привитого населения сделать вакцину? И по большому счету, другой задачи у политики сегрегации, а QR-коды являются как бы таким очень важным инструментом в этой политике, в этой части, естественно, сегрегации людей нет?

Д.Щ.: Во-первых, переносчиками вируса привитые и вообще те, кто имеет антитела, являются на столько же, на сколько они являются болеющими. То есть болеет около 2%, умирает намного меньший процент и примерно так происходит распространение вируса тем, у кого есть антитела, кто привит. То есть даже если кто-то из них окажется с вирусом, если люди с вирусом окажутся друг с другом , будучи все привитыми, то шансов того, что кто-то выйдет от туда снова заболевшим, около 2%. Это не так много, мягко говоря.

И да, действительно, принятие этого закона – это один из методов, при помощи которого людей стимулируют к вакцинации, разумеется. То есть если ты без наличия вакцинации можешь ходить в магазин продуктовый, ты будешь жить, тебя никто не лишает твоих базовых прав, ты сможешь ходить в аптеку, сможешь ходить в магазины за продуктами, но на концерты или полететь в другой город у тебя уже возникнут проблемы.

Да, я считаю, это в какой-то степени справедливо. У этого есть свои нюансы, потому что это делает наше государство. И на сколько оно воспользуется этим комплексом мер в будущем, мы не знаем, но сейчас я вижу этот комплекс мер вполне разумным и вполне обоснованным. Как это не странно, я соглашаюсь с позицией «Единой России». Это происходит не так часто.

Т.С.: Хорошо. Но все-таки мы с тобой сошлись в том, что на самом деле введение QR-кодов и Закона о QR-кодах должен стимулировать людей быстрее вакцинироваться.

Д.Щ.: Один из пунктов — да.

Т.С.: Но мы понимаем, что это главная задача. Не один из пунктов. Потому что все остальные аргументы, которые ты привел, мне не кажутся убедительными, прости. Я, во-первых, с такой статистикой не знаком, что заболевает только 2% вакцинированных. Это не совсем так. Элементарно, статистика по Европе это элементарно опровергает. Но дело не в этом.

Д.Щ.: Госпитализируется 2%. То есть те, кому требуется госпитализация, около 2%. Я поправляюсь то, что я говорил. Болеют, наверное, больше, и легко болеют.

Т.С.: На самом деле, ученые начинают подходить к тому, что болеют практически все, не зависимо от наличия или от не наличия вакцины.

Здесь вопрос действительно, в смертности, вопрос в персональной ответственности каждого человека за свое здоровье. Будучи привитой в среднем на 40-50% Европа, наверное, даже больше есть страны, где 80% вакцинированного населения, Европа сегодня переживает гораздо тяжелую пандемию, вернее, эпидемию ковида, чем в 20-м году. И этому тоже требуется объяснение. Я вообще о другом.

Д.Щ.: Они есть, эти объяснения. Если хочешь, могу рассказать.

Т.С.: Давай.

Д.Щ.: Они достаточно простые. Во-первых, в 2020-м году у нас был другой вирус, он был менее вирулентным, то есть он меньше распространялся, человек заражал троих в лучшем случае. Сейчас один человек заражает восьмерых. Он более качественно распространяется. Он более опасен с точки зрения смертности. И тогда действовали более жесткие меры карантина. За счет этого вирус меньше распространялся. Когда началась массовая вакцинация, всех отпустили, сказали гуляйте, только вакцинируйтесь. Кто-то привился, кто-то не привился. Не привитые болеют чаще, разумеется, бывает, что болеют привитые, потому что это действительно так.

Т.С.: Нет, не бывает, а они в принципе болеют. Безусловно они заболевают.

Д.Щ.: Они в меньшей степени, чем не привитые. Но при этом, ты говоришь, что там жуткая пандемия, может быть пандемия, но смертность у них в десятки раз ниже, чем в России, именно потому, что они в большинстве своем привиты.

Т.С.: Нет. Смертность не ниже в десятки раз, чем в России, и если сравнивать население такой страны, как Чехия, которая в 12 раз меньше по населению, чем Россия, и количество заболеваний в сутки более 30-ти тысяч человек, уже перебивает Российскую Федерацию не привитую, а количество смертей, помноженное, вот если в пропорции считать, оно выше, чем в России.

Поэтому мне не очень понятны вот эти вот крики: ой, Россия погибает, Россия сгорает в ковиде. Тут каждая страна имеет примерно сопоставимую статистику. Причем статистика демонстрирует некоторые чудеса. Есть ряд стран с очень высоким процентом вакцинации и с таким же высоким процентом смертности. Страны с низким процентом вакцинации, но с высоким процентом заболеваемости, с низким процентом смертности. Или наоборот. Эти вот три параметра по примерно 5-ти странам в Европе вообще никак не совпадают и выбиваются из полной картины.

Я подведу все-таки к теме QR-кодов, которой мы хотели посвятить наш с тобой разговор. Ведь проблема на самом деле не в противостоянии ваксеров и антиваксеров. Антиваксеров сегодня... Я вот не антиваксер, я не привит, но я не антиваксер, я привьюсь обязательно, я просто немножко тяну с этим процессом, меня обнадеживают новости, что уже вышло какое-то лекарство от ковида, его можно будет просто пить. Но дело не в этом.

Прививка — это прекрасно, это замечательно. Антиваксеров сегодня принято мэйнстримными медиа и правительственными силами зачислять в абсолютные маргиналы. Но если мы посмотрим по каким основаниям люди так или иначе выражают свое опасение или недовольство, возмущение политикой QR-кодов, которая в Европе тоже есть, то мы обнаружим простую вещь: большинство людей, которые против политики ограничений, они вовсе не против вакцинации, вовсе не против прививок. Совершенно нет. Они против того, что значительная часть общества, действительно, в результате политики своих правительств отсекается от базовых гражданских прав.

На самом деле мы столкнулись, благодаря вот этой всей истории с ковидом, с очень серьезной проблемой. Ну это проблема, демократия, проблема прав и свобод граждан. И до сих пор большинство стран даже не подозревали о существовании подобной проблемы. А проблема заключается в том, что вот вроде бы, скажем так, авторитарное правительство в России или вполне себе любое демократическое правительство в любой цивилизованной, так называемой, стране принимает примерно одни и те же меры. Да? В рамках вот этой борьбы с ковидом.

Д.Щ.: Так.

Т.С.: Более того, российские меры мало чем отличаются от британских, немецких, чешских, итальянских, испанских и так далее.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Вот. Все они носят примерно один и тот же характер. И вот это вот интересная вещь для анализа. А как далеко правительство любого государства может зайти в обеспечении интересов одних и ущемлении интересов и прав граждан других. Этот противоречивый момент и выводит людей на улицу и даже к бунтам. Ну в России это микробунты, когда у нас врываются в заксобрания, которое должно принимать какой-то региональный закон по QR-кодам, то врываются в местный Роспотребнадзор. У нас, в условиях полной закупорки возможности общественному мнению проявлять себя, в условиях, когда нельзя делать, выходить на митинги и даже на одиночные пикеты, люди начинают все чаще браться за топоры. Вот в этом, пожалуй, есть отличие России от цивилизованного мира. А в Европе каждый день, я хочу сказать, в той или иной стране проходят многотысячные акции, митинги какого-то протеста. Буквально вчера в той же Чехии, в Праге 10 тысяч человек в очередной раз выходили, выступали против не QR-кодов, не ограничений, нет, против сегрегации людей по тому или иному признаку.

Д.Щ.: Ага.

Т.С.: И вообще, ладно, русскому человеку трудно понять, запретили, ну и запретили, ладно, будем плевать на этот закон. Да? Будем покупать сертификаты, будем покупать сертификаты на то, что у тебя антитела. Что, кстати говоря, в условиях Российской Федерации является поведенческой нормой. Да? И главной проблемой низкой вакцинации населения является то, что те персоналии из элиты, которых власть призвала пропагандировать вакцину, не являются для народа никаким авторитетом. Да? Общая девальвация всех ценностей, включая какие-то персоналистские вещи, она девальвирована настолько, что люди не верят совершенно никому.

Д.Щ.: Низкий уровень доверия – бич нашего общества.

Т.С.: Наш народ уверен, что вся элита не вакцинирована сама. Не то, что она вакцинирована Пфайзером, она в принципе не верит в ковид, не верит в прививки, никакого ковида не существует, все это развод, как и тысячи других ситуаций во взаимоотношении российской власти со своим народом. На Западе народ дисциплинированный, народ верит своему правительству, народ понимает, что если правительство примет тот или иной закон, народ пойдет его выполнять. Такого не будет.

Д.Щ.: Я скажу, почему он верит своему правительству.

Т.С.: Почему?

Д.Щ.: Потому что он его избирал на самом деле.

Т.С.: Долгая история. Мы углубимся в века, если не в тысячелетия. Но это один из факторов. Народ ответственен за ту власть, которую выбирает, которую нанимает на работу. И тем не менее, десятки тысяч людей регулярно просто в большинстве стран Европы, поддерживаемые не маргинальными партиями, поддерживаемые не маргинальными общественными деятелями, лидерами общественного мнения, они высказывают свою позицию в части ограничений против тех, кто не вакцинирован. И с чего я начал-то свой встречный вопрос тебе: какую задачу решат QR-паспорта? Мы понимаем, в России якобы будет тотальный контроль, слежка за всеми. Честно говоря, мне кажется этот аргумент смешным, потому что за нами итак уже следят, все про нас абсолютно знают.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Ну что? Еще QR-кодом будут следить за нами, в какой мы магазин пошли? Так это знает ваша локация в вашем смартфоне, в котором все ваши карточки, все банковские данные. Просто мне, честно говоря, смешно вот это слышать, что вас теперь по QR-коду будут отслеживать. Вот это как раз одна из глупейших баек, которую надо максимально развенчивать и объяснять людям, что все мы давным-давно в цифровое время, под колпаком, причем не только нашего любимого российского правительства, а у кого хотите. У ваших любимых соцсетей, в которых вы зависаете, и с которых можно составить жизнеописание любого человека, который пользуется соцсетями, заканчивая, действительно, теми же покупками.

Так вот. Сейчас, кстати говоря, ВОЗ рекомендует правительствам вводить ограничения и против вакцинированных. Потому что, я еще раз говорю, вакцинированные также болеют и точно также переносят заболевание. Соответственно отменяются все эти рождественские ярмарки массовые, какие-то такие локальные локдауны вводятся для того, чтобы ограничить массовую коммуникацию людей

. На этом фоне, кстати говоря, вакцинированные чувствуют себя страшно обиженными и обманутыми, потому что они-то думают, что они купили индульгенцию на все времена, привившись, они думали, что им дали прививку на всю жизнь или несколько лет, а вот теперь ее с 12-ти месяцев сначала сократили до 6-ти, теперь ее сократили до 5-ти месяцев ревакцинированным. В общем, все это интересно.

Я к тому, что население планеты, в том числе жители России, переживает очень странный период, идет тотальное ограничение их базовых свобод, действия правительств основываются на декларируемом желании спасти людей от избыточной смертности. Все это прекрасно, все это понятно. Но, к сожалению, вся информационная кампания в области политики борьбы с ковидом, в политике введения ограничений, как правило, очень какая-то такая кондовая, людям не понятная. Поэтому вот я был бы сейчас против QR-кодов, потому что средств ограничить коммуникации между людьми достаточно и без введения QR-кодов, средств профилактических мер борьбы с эпидемией достаточно. И если весь вопрос в вакцинации, то массовую вакцинацию можно проводить другим образом, а не дополнительной формализацией этих самых ограничений прав людей и сегрегации людей по тому или иному признаку. Вот и все.

Д.Щ.: Мне видится, что еще один пункт, который, я предположу, что может быть в головах наших руководителей, есть такая тема, что в принципе, один из вариантов решения проблемы с коронавирусом, это некий локдаун. Как показывает практика, локдауны эффективны. То есть после проведенного минилокдауна, который у нас был в начале ноября, очень многие, как минимум, смогли выйти на плато и снизить. То есть в Москве уже пошло хорошее снижение, там и коллективный иммунитет довольно сильный. В Сургуте пошло плато и снижение. В Югре то же самое. То есть в принципе, и плато и снижение, это работает. Но локдауны очень плохо влияют на экономику. Тогда нужно, если ты его вводишь...

Т.С.: И на психику... Локдаун очень плохо влияет на психику.

Д.Щ.: В том числе.

Т.С.: На психику не конкретного человека, а на коллективную психику нации. Это уже просто научный факт. Этим сейчас занимаются ученые. Целые страны не хотят выходить из дистанционной работы, из локдауна, им нравится, населению, получать пособия. То есть люди в разгаре своего деятельного возраста оказываются в домашней тюрьме, на самоизоляции, за это им правительство платит деньги, даже российское правительство платит деньги небольшие, и это начинает людям нравиться, их вытащить нельзя.

Я здесь абсолютно согласен с Чичваркиным, потому что это психологическая проблема целых наций. Об этом говорят, и все больше. И об этом говорят не маргиналы, об этом говорят не эти безумные антиваксеры, которые считают, что нам туда вшивают чипы, и мы будем заряжаться от вышек 5G. Нет. Об этом говорят ученые. Это очень серьезная проблема. Вот правда, это очень серьезная проблема.

И если бы населению планеты было объявлено достоверно, что ребята, мы все умрем, это страшная болезнь, просто это страшная болезнь, она выкосит всех, спасаемся самыми жесткими мерами. Ну, тогда да, наверное, и народ больше бы верил всем тем мероприятиям, которые проходят в связи с этой борьбой с ковидом. Но так не говорится. Все меры внедряются очень осторожно. И не потому, что мы столкнулись с чем-то неизвестным. Нет. Многие принципы борьбы с острой вирусной инфекцией, о ней медицине известно десятилетия.

Тут же, кстати говоря, губернатор Моор Тюменской области, который на днях дал интервью «Эху Москвы», он же тоже весьма осторожно, я так понимаю, выразил не личную точку зрения, а точку зрения, которая господствует в наших российских элитах. У него там есть тезис про грипп. Что рано или поздно мы будем с ковидом жить также, как человечество живет с гриппом, от которого от 300 до 600 тысяч человек в год прекрасно себе регулярно умирает, это не вызывает ни у кого никаких панических атак, и цивилизация с этим свыклась и таким каким-то образом идет себе вперед.

Д.Щ.: До этого еще нужно дожить. У нас, по-моему, сколько? У нас, по-моему, 5 млн уже за 2 года выкосил коронавирус. Побольше, чем грипп, в несколько раз. Так что это надо еще добраться туда.

Т.С.: Это мы еще будем с тобой так 2 часа разговаривать, как он выкосил. Вот моя последняя заметка, когда на смерть Градского начинают кричать, что он болел коронавирусом, у него как бы осложнение, но нет, вскрытие показало, что он умер от инфаркта головного мозга. Что спровоцировало этот инфаркт у человека, очевидно, не здорового, у человека, очевидно имеющего проблемы с сердечно-сосудистой системой, это уже второй фактор.

Я под завязку вот просто один пример из жизни. Вот 2 моих знакомых сделали прививку. Они мои знакомые через 2 рукопожатия. Я их знаю там со школы, общие родители у детей. Причем, один из них был онкобольным, он долго сомневался, врач его убедил делать прививку (это не в России, чтоб никто не переживал), сделал прививку, прошел обследование, можно вакцинироваться, и ровно через 2 недели после долгой ремиссии у него пошли метастазы, он умирает.

По какому-то зловещему совпадению прямо на похоронах этого человека умирает второй его друг от острой сердечной недостаточности. У него развивается обширный инфаркт, его увозят в больницу, он там умирает. Вот. Оба привиты. Простой вопрос: что напишут в свидетельствах о смерти этих людей? Вот наша официальная статистика. Я не думаю, что они напишут, что они умерли от прививки или от ковида. Они напишут им те диагнозы, которые их сопровождали в течение всей их жизни и которые в результате привели к такому трагическому исходу этих двух джентльменов. Вот. Что было бы, если бы эти люди не были привиты, но переболели бы в легкой форме ковидом? И умерли бы один от рака, другой от сердца?

Д.Щ.: Ну это вопрос.

Т.С.: Я с большей вероятностью, с высокой степенью вероятности допускаю, что они бы попали в статистику умерших от ковида. Поэтому когда мы говорим про 5 млн за 2 года, я бы все-таки, когда настанет время для этого, разобрал бы, сколько из этих 5 млн людей погибло элементарно от психосоматики, сколько людей от этого невиданного стресса, которое Планета, современная цивилизация никогда не переживала, умерли от обострения хронических болезней, находясь взаперти, не имея возможности жить привычным образом жизни, и сколько это действительно был ковид?

Д.Щ.: Хорошо. Нам нужно заканчивать. Потому что мы тогда действительно никогда не завершим этот наш эпизод.

Т.С.: Я предупреждал, что мы будем говорить до утра на эту тему.

Д.Щ.: Да. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе. Мы обязательно еще продолжим эти увлекательные беседы коронавирусной серии, там вы их сможете посмотреть, на сайте siapress.ru прочитать расшифровки.