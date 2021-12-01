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​Деньги, деньги, снова деньги и бесплатные «Госуслуги» – что россиян ждет в декабре

Какие новые законы и правила вступают в силу в декабре 2021 года

​Деньги, деньги, снова деньги и бесплатные «Госуслуги» – что россиян ждет в декабре
Фото pixabay.com

Каждый новый месяц приносит россиянам новые нормы и правила, которые бесконечно меняются, причем в некоторых случаях даже в пользу граждан. Представляем традиционный обзор – что нам несет декабрь 2021 года.

Успеваем за пособиями

В конце декабря истекает срок подачи заявлений на увеличение детских пособий. Новые правила их расчета вступили в силу 1 апреля, но ими надо воспользоваться «вручную» – через заявление на «Госуслугах». Суть такова: части россиян платят пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. Его наличие и размер зависит от доходов семьи.

По новым правилам, если при выплате пособия в размере 50 процентов от прожиточного минимума среднедушевой доход семьи до этого самого прожиточного минимума не дотягивает – это пособие увеличивается на 25 процентов. И если даже в этом случае доходы не пересекли линию отсечения – пособие должно увеличиться до полного размера прожиточного минимума в этом регионе на одного ребенка.

Любопытно, что в составе семьи учитываются родители, несовершеннолетние дети, а также студенты до 23 лет, если они учатся в очном формате и не состоят в браке.

Еще один важный пункт: перерасчет пособия можно сделать задним числом и получить разом всю полагающуюся сумму. Но для этого, как всегда, придется доказать государству, что вы его действительно достойны. Все подробности – на «Госуслугах» и в органах соцзащиты.

Продавайте и покупайте, налог оставьте себе

Семьи как минимум с двумя детьми могут продать жилье, которым владеют меньше пяти лет, и, если успеют вовремя купить новое – не платить НДФЛ. Выглядит здорово, но, разумеется, все не так просто.

Вы помните, что если купили квартиру, а потом продали ее дороже менее чем через пять лет, то с «прибыли» должны будете заплатить 13 процентов НДФЛ. Так вот, семьи с двумя детьми смогут избежать этой участи, если в срок до апреля следующего календарного года успеют купить новое жилье, причем либо больше по площади, либо дороже по кадастру. Но только если ваша квартира не стоила 50 миллионов и больше, и при этом никто из семьи не владеет 50 процентами в другом жилье. А так – пользуйтесь, мера неплохая.

Несмотря на то, что этот закон вступает в силу в декабре, распространяется он на жилье, проданное в течение всего 2021 года.

Требуйте коронавирусные деньги

Для бизнеса и некоммерческих организаций тоже есть некоторые дедлайны – до 15 декабря нужно успеть подать на выплату субсидий за выживание в нерабочие дни ноября, а до 30 декабря – заявки на льготные кредиты под три процента. Но это касается только представителей пострадавших отраслей, которые определил Минэкономразвития.

А не должник ли ты часом?

1 декабря заканчивается срок добровольной выплаты имущественных налогов. Даже если вы дисциплинированно выполнили требование государства и уже собрались спать спокойно – на всякий случай после 10 декабря перепроверьте на сайте ФНС или «Госуслугах», не назначило ли вас государство должником (такое бывает регулярно и много с кем). А там уже можно будет разбираться – то ли вы действительно что-то недодали, то ли вас случайно и не по делу зацепило могучим крылом налогового бомбардировщика.

Ставьте «галочки» сами

30 декабря – знаменательный день, когда банкам будет запрещено типографским методом ставить «галочки» в квадратах с предлагаемыми заемщику дополнительными услугами. Теперь людям придется все читать самим и ставить отметки о согласии своей рукой – если, конечно, вы не слепо доверяете банковскому работнику (чего мы делать не рекомендуем). Но даже если вы уж сильно доверились и поняли, что махнули лишку – в течение 14 дней от дополнительных навязанных услуг можно будет отказаться.

ЦБ против МММ

С 1 декабря Центробанк станет еще одним «силовым» ведомством, которое сможет без суда блокировать интернет-сайты. Цель этой меры – оперативно вырубать мошеннические и фишинговые платформы, которые «косят» иногда косят под существующие банки, а иногда – просто притворяются нормальными финансовыми организациями, будучи, по сути, «пирамидами». На текущий момент 2021 года ЦБ отправил в Генпрокуратуру требование закрыть 2,2 тысячи мошеннических ресурсов, теперь в этом плане его жизнь станет проще.

Бесплатные «Госуслуги»

Пока ЦБ усиленно вырубает нехорошие интернет-сайты, с 1 декабря российские провайдеры должны включить опцию под названием «Социальный интернет». С ее помощью доступ к некоторым жизненно важным интернет-ресурсам, типа сайта президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, всех министерств и ведомств, а также региональных администраций будет бесплатным. Ладно, шутим – на самом деле самое главное – это бесплатный доступ к «Госуслугам», а также некоторым наиболее патриотичным отечественным соцсетям, мессенджерам, СМИ, банкам и даже сайтам доставки. Для включения этой опции нужно обратиться к провайдеру.

Мигрантам – по рукам

Как известно, в Россию постоянно тянутся чьи-то руки из-за рубежа, и с 29 декабря эти руки должны быть дактилоскопированы, и относящиеся к ним лица – отфотографированы. Таковы новые правила для въезжающих в страну иностранцев, особенно – трудовых мигрантов.

Турфирма, где деньги?

Если вы в 2020 году заплатили за тур, но из-за коронавируса вас с ним обломали – знайте, что в декабре 2021 года вас ждет долгожданная расплата. Как минимум, таковы правила, установленные нашим государством – оно разрешило турфирмам не возвращать деньги по стандартной процедуре, но, если вопрос за полтора-два года так и не был урегулирован – вернуть их до конца 2021 года. С процентами. Если ваш оператор еще не разорился – ждите.

ЗАГС, я выбираю тебя!

30 декабря 2021 года войдет в историю России как отмена крепостного ЗАГСового права. Теперь жители страны будут вольны обращаться за услугами по регистрации некоторых событий жизни (и смерти) в любой подобный орган, а не в тот, к которому приписан территориально. Бонус для желающих развестись – если вы вдруг в порыве разорвали свидетельство о браке – оно больше не нужно, ЗАГС запросит данные о вашем союзе в общей базе данных.

Пушкин, карту!

Молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет нужно либо успеть получить и обналичить, либо обналичить «Пушкинскую карту». В 2021 году государство швырнуло на каждую из них по 3 000 рублей для похода на культурное мероприятие, но в 2022 году эта сумма сгорит – ее заменят 5 000 рублей, которые нужно будет потратить в течение года. И так деньги будут капать ежегодно, пока счастливый владелец не отпразднует 23-летие.


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Сегодня в 06:56, просмотров: 432, комментариев: 0
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