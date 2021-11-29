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​QR-код озверения // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как россияне протестуют против QR-кодов и других ограничительных мер

​QR-код озверения // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: Р.Нуриев

Жители страны по-разному выражают недовольство из-за введенных ограничительных мер. Одни жалуются в социальных сетях и устраивают онлайн-флешмобы, другие – выходят на одиночные пикеты.

Возможности открыто и безопасно заявлять о своем несогласии людям, которые принимают решения о введение ограничительных ковидных мер, почти нет. Так, пока единственный согласованный властью пикет против QR-кодов прошел в Екатеринбурге. Наверное, по этой причине люди срывают злость друг на друге — будто реализовывая в жизни сценарий популярных ток-шоу. О том, как не стоит проявлять свою позицию – в обзоре siapress.ru.

Воронеж

В Воронеже водитель автобуса №9 вытолкнул из общественного транспорта одну из пассажирок с криками и ненормативной лексикой. Причиной такого поведения стало отсутствие у женщины медицинской маски. Сам водитель также был без СИЗ.

Позже, оказалось, что пассажирка зашла в автобус примерно в 21:30, однако у нее не вышло оплатить проезд картой. Использовать наличные она отказалась и вышла. «На следующем круге, примерно через час, та же пассажирка вновь вошла в автобус и вновь захотела оплатить картой. Водитель напомнил, что в прошлый раз оплата не прошла, после чего начал развиваться конфликт», – рассказала мэрия Воронежа корреспондентам «РБК». Также добавили, что пассажирка выразила неудовлетворение автобусом, используя нецензурную лексику. Видеоматериалы проверяются в прокуратуре. На это время водителя отстранили от работы на маршруте.

Сочи

Отдыхающие напали на сотрудницу ресторана за отказ пропустить без QR-кода и масок. Позже гости пожаловались, что девушка их ударила.

Благодаря видео с камер наблюдения, стало известно, что 6 ноября у одного из посетителей не получилось подтвердить сертификат документально. После отказа, гости начали снимать происходящее на видео и говорить, что охранник применял в их сторону физическую силу. Оказалось, что сотрудник лишь отодвинул устройство от своего лица. Также во время перепалки один из посетителей с силой оттолкнул работницу ресторана. При падении она получила ушибы и гематомы правового плеча, бедра и кисти. На место приехал участковый, однако нарушители ушли до его приезда.

Омск

Молодые люди хотели пройти мимо охраны в ТЦ «Триумф» без QR-кода. Сотрудник комплекса предложил мужчинам обратиться по всем вопросам к администратору. Но омичам такой вариант событий пришелся не по душе, и они стали вести себя агрессивно, говоря при этом: «Вы нарушаете мои права». Один из них оттолкнул охранника, чтобы попасть на эскалатор. Что произошло дальше – неизвестно.

Сургут

В ТЦ «Акварель» охранник пытался выгнать сургутянок, потому что у них не было с собой защитной маски. Девушки хотели погреться в помещении, но сотрудник комплекса был против. Свое недовольство он сопровождал оскорблениями. Видео опубликовали в телеграм-канале «Типичный краб Нижневартовск». Что произошло после инцидента пока неизвестно.

Хабаровск

Здесь охранники силой выгнали посетителя из ТЦ «Энерго-Плаза» из-за отсутствия при себе QR-кода. Видео с инцидентом опубликовали в телеграм-канале «Хабаровск».

Администрация магазина придерживается другой версии происходящего. По их словам, пару выставили за использование ненормативной лексики в общественном месте, а также за оскорбление губернатора за то, что он подписывает антиконституционные постановления.

Вологда

На прошлой неделе, 25 ноября, группа людей из восьми человек со скандалом прорвалась в приемную председателя Законодательного собрания Вологодской области и распылила дихлофос.

Как сообщает «Комсомольская правда», недовольные требовали встречи с председателем ЗСО, чтобы передать свое негативное мнение о федеральном законопроекте о QR-кодах. Чиновника на месте не оказалось, и они, не поверив этому, прорвались в помещение сквозь охрану.

Женщина, одна из активистов, яростно отстаивала свою позицию на видео: «Вы хотите возвращения фашизма в России? Подумайте, наши деды воевали! И сейчас QR-кодизация, принудительная вакцинация непонятно какими-то препаратами». Далее на другой записи видно, как она распылила дихлофос в сторону силовиков. Два сотрудника Росгвардии получили химические ожоги глаз. В отношении 46-летней жительницы Череповца возбудили уголовное дело. Женщину отпустили под подписку о невыезде.


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Сегодня в 22:36, просмотров: 59, комментариев: 0
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