Пикеты, платные парковки, теплые остановки и спектакль про Сталина – самые интересные новости Урала

На этой неделе власти Екатеринбурга согласовали пикет против QR-кодов, власти Тюмени анонсировали расширение зоны платной парковки, суд Челябинска не стал запрещать к показу спектакль про Сталина, а мэр Ноябрьска похвастался теплой остановкой. Подробнее о самых интересных новостях Урала – в нашем обзоре.

Хочешь припарковаться — плати. В Тюмени с 29 ноября будут новые платные стоянки

В центре Тюмени расширяется платное парковочное пространство, сообщает 72.RU. Уже с понедельника, 29 ноября, перейдут в платный режим все парковки в квадрате улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — Первомайской — Советской — Профсоюзной.

— Такая мера позволит разгрузить центр города от автомобилей, даст возможность тем, кто приехал в центральную часть Тюмени по делам, без проблем найти парковку, снизит заторы и пробки на дорогах. Стоимость новых паркингов составит 30 рублей в час, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Платный период будет действовать в будни с 07:00 до 19:00. Штраф за неоплату составит 2500 рублей, но в течение первых двух недель водители получат только письма о необходимости оплаты стоянки.

Депутат Екатеринбурга объявил об открытии сети магазинов в Тюмени

Бизнесмен из Екатеринбурга и депутат регионального парламента Свердловской области Иван Зайченко объявил об открытии сети магазинов «Жизньмарт» в Тюмени.

Владелец сети Tesla Burgers Владислав Джурович прокомментировал РБК Тюмень предполагаемое открытие сети в областной столице: «Думаю, что у тюменцев есть запрос на региональный аналог «Азбуки вкуса». Мы уже знакомы с Иваном и его командой. Обсуждаем возможность сотрудничества».

«Жизньмарт» — это продуктовые магазины, где в том числе можно заказать и готовую еду. В Тюмень поставка продуктов будет осуществляться из Екатеринбурга и от местных поставщиков.

«Требуем соблюдения российских законов»: в Екатеринбурге прошел согласованный пикет против QR-кодов

28 ноября противники QR-кодов провели согласованный пикет возле КРК «Уралец». На площадке собралось около 100 человек. На пикете присутствовали сотрудники полиции, они следили за порядком. Горожане стояли с плакатами, на которых были лозунги о Конституции, свободе, правовом беспределе. Репортаж с пикета публикует E1.RU.

Фото: Марина Молдавская / E1.RU

— Доводы по раскрытию персональных данных и оскорблениям могут только вызвать улыбку, — заявил юрист Иван Кадочников в ответ на доводы участников пикета. — QR-код — это ссылка на государственный ресурс, который в обезличенной форме дает информацию о том, что ты прошел вакцинацию. Как это может что-то раскрывать, я просто не понимаю. Также я знаю, что оскорбить можно только действием. Честь, достоинство и деловую репутацию предъявлением твоего QR-кода сложно оскорбить. Я могу оценить эти высказывания только через призму собственного опыта. На моих руках теряла сознание жена, заболевшая ковидом, тяжело болели родственники, умирали мои друзья. Так что я и мое окружение будем использовать любой способ, чтобы не заболеть или же перенести заболевание в легкой форме.

В Екатеринбурге появился стихийный мемориал снесенному аэровокзалу «Уктус»

Екатеринбуржцы организовали стихийный мемориал снесенному 26 ноября аэровокзалу «Уктус». Он появился на проспекте Ленина, пишет It’s My City.

Макет аэровокзала размещен в витрине галереи «Главный проспект» на Ленина, 8. А перед ним со стороны улицы появился небольшой мемориал. Жители города несут к нему цветы, фотографии и свечи.

Фото: Алексей Кофман

Напомним, активисты пытались добиться сохранения аэровокзала «Уктус». Они не раз просили включить здание в реестр объектов культурного наследия, но безуспешно. 25 ноября Свердловское управление государственной охраны объектов культурного наследия отказалась признать его памятником. На следующее утро здания аэровокзала, построенные в 1937 и 1960 годах, снесли.

Этой историей заинтересовался Следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку сноса и доложить ему о ситуации. В сообщении СКР говорится, что один из активистов, боровшихся за сохранение аэровокзала, попросил проверить действия руководства управлений Ространснадзора и Росавиации по Свердловской области на предмет нарушения закона.

На месте снесенного аэровокзала хотят построить автовокзал «Золотой», совмещенный с торговым центром.

В Челябинске суд не стал запрещать к показу спектакль про Сталина

Речь идет о спектакле «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», который является частью репертуара Камерного театра, пишет «Челябинск сегодня». Как сообщили в областном минкульте, юрист Антон Гусев добивался через суд запрета на показ этой постановки, ссылаясь на то, что спектакль создан по его роману «Смерть Сталина: помер тот, помрет и этот». На заседаниях он утверждал, что роман написан им под псевдонимом «Братья Швальнеры».

«Однако суд посчитал его заявления необоснованными. Таким образом, это уже вторая инстанция, отклонившая претензии Гусева. Еще в августе Центральный районный суд подтвердил право театра на постановку, иск по поводу авторских прав переправил в Москву», - отмечают в пресс-службе регионального министерства.

Юрист Дмитрий Астахов заявил, что Камерный театр заключил договор на постановку с автором пьесы Артуром Соломоновым, а его представитель в очередной раз доказал, что именно он является автором данного произведения. Сам спектакль по-прежнему находится в репертуаре, но, как отметил директор театра Илья Коломейский, зрители смогут снова увидеть спектакль про Сталина после новогодних праздников.

На бывшего вице-мэра Челябинска завели новое уголовное дело

Бывшему заместителю главы Челябинска по экономическому развитию вменяют дачу взятки. Но, как уточнил источник 74.RU, знакомый с ходом расследования, преступление было совершено Олегом Извековым не в должности вице-мэра, а на предыдущем месте работы — в «Ростелекоме».

Преступление было выявлено при участии УФСБ России по Челябинской области, но представители ведомства от комментариев отказались, предложив корреспонденту 74.RU обратиться в Главное следственное управление СКР в Екатеринбурге. Именно это ведомство сейчас занимается расследованием дела, но там на звонки нашего журналиста не ответили.

Источник 74.RU в правоохранительных органах уточнил, что вскрылся факт передачи 100 тысяч Олегом Извековым первому заместителю главы Саткинского района Павлу Баранову. По версии следствия, деньги он передал за покровительство «Ростелекому» при реализации проекта «Умный город».

В отношении Олега Извекова возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки (291 УК РФ), а на Павла Баранова — по статье о получении взятки (291 УК РФ).

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали вице-мэра Челябинска на рабочем месте 18 февраля. По версии следствия, в прошлом году Олег Извеков получил от директора компании «Суворов Айти» Вячеслава Бежина 450 тысяч рублей за заключение муниципального контракта на поставку для МФЦ тепловизоров за 3,5 миллиона рублей. 19 февраля Центральный суд отправил чиновника в СИЗО до 17 апреля. В мэрии заместителю главы города предложили уволиться по собственному желанию. В мае Олегу Извекову нашли замену.

Для благоустройства Кургана Вадим Шумков поручил привлечь профессионалов

Для благоустройства столицы Курганской области губернатор Вадим Шумков поручил администрации Кургана привлечь профессионалов. Об этом он рассказал на своей странице в «ВКонтакте», пишет ИА «Уральский меридиан».

По мнению главы региона, «город так застроен и скомпанован, что в большинстве случаев не нужно выдумывать ничего особенного – надо делать классическое обустройство и благоустройство территорий. Восстанавливая и отстраивая заново ключевые объекты инфраструктуры и благоустройства. Тротуары, дорожки, лавочки, освещение и подсветка, озеленение и малые формы, корректно вписывающиеся в местный пейзаж и архитектуру и выгодно подчёркивающие их».

– Чтобы выдерживать эту простоту и классику, делая ее опрятной и невычурной, также нужны профессионалы. Потому попросил коллег из городской Администрации сформировать такую группу, которая будет отсматривать новые решения по благоустройству, – написал он.

В Кургане силовики снимают на видео нарушения антиковидных мер

В Кургане полицейские снимают на камеру пассажиров автобусов, не соблюдающих антиковидные меры. На это обратили внимание подписчики паблика «Типичный Курган», сообщает 45.RU.

В пресс-службе УМВД по Курганской области 45.RU уточнили, что полицейские по закону могут делать фото и видео нарушений, на основании которых составляются административные протоколы.

По данным ведомства, ежедневно в Кургане 30 групп проверяют — как соблюдаются антиковидные меры, в том числе в автобусах. В общественном транспорте все пассажиры, водители и кондукторы обязаны соблюдать масочный режим, отметили в УМВД.

Первую умную остановку поставили в Ноябрьске

Глава Ноябрьска Алексей Романов на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что в городе появилась первая умная остановка общественного транспорта. Ее установили на улице 60 лет СССР, возле Центральной городской больницы, пишет «Ямал-Медиа».

Фото: vk.com/romanov_av89

Остановка оснащена камерами видеонаблюдения, точками WI-FI-доступа, кнопками вызова экстренных служб 112, USB-разъемами для зарядки телефонов, специальными электронными табло и сенсорными панелями. Они предназначены для информирования людей о времени прибытия транспорта, передачи сообщений от МЧС и гидрометцентра. Все это сделает период ожидания автобуса более комфортным, а круглосуточное видеонаблюдение гарантирует пассажирам их безопасность.

Романов отметил, что место для установки выбрали неслучайно — у больницы большой пассажиропоток. Глава города добавил, что до конца года такие же павильоны установят на улице Высоцкого и в микрорайоне Вынгапуровский.