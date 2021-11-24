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​Как не остаться без денег в «черную пятницу»

Топ-5 советов для безопасного онлайн-шопинга в период распродаж

​Как не остаться без денег в «черную пятницу»
Фото: pixabay.com

«Черная пятница», Киберпонедельник и новогодние распродажи — горячий сезон для онлайн-мошенников. Аферисты создают поддельные сайты интернет-магазинов или целиком выдуманные страницы, с помощью которых продают несуществующие товары и собирают данные банковских карт.

Чаще всего преступники звонят, присылают письма или смс о «супер-выгодных» предложениях. Чтобы совершить покупку, предлагают «зарезервировать» товар или «сделать предзаказ» по ссылке. Такая ссылка чаще всего ведет на фишинговый сайт, который внешне может напоминать сайт известного интернет-магазина или крупной торговой сети. Если покупатель введет данные карты на таком сайте, он лишится своих денег.

За первое полугодие 2021 года в России количество хищений при оплате товаров и услуг в интернете в сравнении с прошлым годом выросло на 22%, до 338 тыс. случаев. Объем хищений хоть и снизился на 16%, но до сих пор остался внушительным – пользователи лишились более 1,7 млрд рублей.

Важно помнить: если человек сам оставил конфиденциальные данные преступникам, то вернуть похищенные средства невозможно. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, важно помнить 5 правил безопасного онлайн-шопинга:

1. Заведите себе отдельную банковскую карту для покупок в интернете, например, виртуальную. Пользуйтесь ею только для онлайн-шопинга. Переводите на нее нужную сумму непосредственно перед покупкой.

2. Установите антивирусную защиту. Она должна стоять и на смартфонах, и на компьютерах. Большинство из антивирусных пакетов содержит защиту от фишинга и вирусных программ.

3. Не переходите по ссылкам, если они пришли вам в письмах или в смс. Есть риск попасть на фишинговый сайт.

4. Совершайте покупки на сайтах, около адреса которых есть закрытый «замочек». Это символ значит, что сервис использует протокол https, который обеспечивает безопасность передачи данных.

5. Установите официальное приложение магазина или вводите веб-адрес вручную. Проходя по ссылкам в результатах поисковика, можно попасть на фальшивый или зараженный сайт. Их трудно отличить визуально — разница может быть в одном символе.

По материалам пресс-службы Уральского ГУ Банка России


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Сегодня в 13:46, просмотров: 196, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
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Сегодня в 13:53
Забыли самое важное правило. читайте отзывы о магазине онлайн.

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