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Когда могут уволить невакцинированного работника? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Роспотребнадзор Югры объяснил, когда работодатель может уволить непривитого сотрудника

Когда могут уволить невакцинированного работника? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: Depositphotos

«Могут ли уволить сотрудника, не прошедшего вакцинацию?» – спрашивает югорчанин Борис В.

Отвечает глава Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева:

Работодатель имеет полное право отстранять сотрудников до тех пор, пока они не пройдут вакцинацию от коронавируса. Минтрудом даны разъяснения, как должен действовать работодатель, когда вынесено постановление главного санитарного врача по региону. Одна из ключевых фраз — не менее 80 процентов привитых сотрудников, однако только постановления недостаточно.

На предприятии должен быть создан внутренний документ, в котором расписаны все условия, при которых работника могут временно отстранить или уволить. Если такого акта нет, непривитого сотрудника уволить нельзя.


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21 ноября в 11:52, просмотров: 1081, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
не нравится
22 ноября в 03:21
Смешно. Мой сослуживец по армии, работает аналитиком в одном из рекламных предприятий Владивостока.
Его никогда не уволят. потому что он один из акционеров этого предприятия+ ведущий (главный аналитик)
Он никогда не будет вакцинироваться.
Увольнять будут тех кого уволили бы и без всяких обязательств на вакцинацию.

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