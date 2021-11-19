Для нужд Сургута требуется не один автовокзал, а целая логистическая система

Автовокзал в Сургуте, скорее всего, не будет построен на месте «квадратного» леса в микрорайоне ПИКС. Эту хорошую новость обсудили ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский. Они также оценили идею присоединить будущий автовокзал к железнодорожному вокзалу, но развили ее – с предложением создать внутри Сургута целую логистическую систему.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Тарас Самборский также на связи. Мы продолжаем «О чем говорят». В прошлом эпизоде мы обсудили ситуацию с бродячими животными. О том, что они у нас в Югре грызут людей достаточно активно и что с этим делать. Так что посмотрите на Ютубе и у нас на сайте тоже будет опубликовано. Сейчас перейдем к городской политике.

Значит, два заметных эпизода случилось там за последнюю неделю-две. Во-первых, был поставлен на паузу проект застройки от «Возрождения» до Югорского тракта и до улицы Югорской. Это большое пространство, которое можно считать поймой Оби, одной из части поймы Оби, там, где они хотели поставить штук пять 35-этажек или 25-этажек. В общем, там много должно было быть свечек и мало хорошего. Этот проект поставлен на паузу. Что там будет дальше, пока не известно.

И, во-вторых, Андрей Филатов, глава города, анонсировал то, что автовокзал, возможно, переедет. Напомню, пятачок возле ПИКСа с квадратным лесом – его хотели весь вырубить и поставить там автовокзал. Это еще было при предыдущей администрации и нарвалось на достаточно серьезное сопротивление жителей, которые посчитали, что там этому автовокзалу не место, потому что он загрузит и без того загруженные развязки, и все будет плохо. Их там каким-то образом убедили в том, что там можно будет это сделать нормально. Но сейчас инвестор теряет интерес к этому проекту, как говорит Андрей Филатов, и также глава говорит о том, что автовокзал, может быть, будет как-то интегрирован в реконструируемый ж/д вокзал и там будет создаваться единый транспортный узел железнодорожный плюс автобусный. Что мы можем по этому поводу сказать? То есть у нас ревизия идет активно и что нам ждать от этого в дальнейшем?

Т.С.: Я хотел бы очень кратко о застройке вот этой. Ну это не совсем пойма Оби, но это, тем не менее, пойма Оби.

Д.Щ.: Как бы да.

Т.С.: Все это выходит на Обь. Кратко, в одну просто фразу. То, что проект приостановлен, и вероятнее всего, он будет изменен в пользу здравого смысла, то бишь там будет снижена этажность, это прекрасно, это замечательно. Не надо бояться строить жилье. Вот у нас так сложилось, что если какой-то строитель заходит, то люди ждут только какого-то ужаса и кошмара. Нет. Если грамотный девелопер предлагает современный проект, умный, красивый, учитывающий все социальные нагрузки, нормы, дающий архитектуру, с которой там можно прожить в ближайшие 100 лет без стыда, как бы, да, и стеснения, то если это не муравейник, если это малоэтажное строительство, то пускай строятся прекрасные проекты, в том числе там, где-то вдоль нашей великой реки. Если вы много путешествуете там, хотя бы в просторах интернета, то забейте, пожалуйста, любую мировую столицу или любой город в нормальной стране, которая расположена на реке, и вы обнаружите, какие виртуозные архитектурные проекты строятся на побережье. И ничего они там не уродуют. Наоборот, только поднимают капитализацию того или иного населенного пункта. Я думаю, вот этой теме можно посвятить отдельный проект. А теперь к автовокзалу. То, что проект, создание автовокзала в лесу.

Д.Щ.: На месте того леса...

Т.С.: ...на месте леса, который в очередной раз власти хотели вырубить, остановлен, говорит о том, что как минимум, у сургутских властей нет коррупционного интереса в этом проекте, и проект уже не выглядит, как «давай-давай, быстрей-быстрей, любой-любой ценой надо срочно осваивать бабки», к каким бы проблемам это впоследствии не привело. Я думаю, что администрация Сургута взяла паузу для того, чтобы выработать более-менее (я так надеюсь, я не знаю ничего нового), но я очень бы надеялся, что она это сделала для того, чтобы выработать более-менее интеллектуальный подход к решению данной проблемы.

Собственно, что есть проблема? Сургуту нужен автовокзал? Вроде бы, да, очень нужен. Зависит от того, что Сургут уже давно агломерация и тысячи, сотни тысяч пассажиров надо развозить по всей этой территории. А настолько ли остра проблема сургутского автовокзала, что, закрывая ее любыми средствами здесь и сейчас, надо закладывать мину замедленного действия под тысячи и десятки тысяч других жителей, которые живут вот в этом районе? Я думаю, что не на столько.

Жили мы без автовокзала десятки лет, проживем еще год, но за это время мы создадим нормальный проект, который не будет входить в такое жесткое противоречие с городской логистикой и региональной, транспортной, социальной логистикой, со всеми вытекающими из этого проблемами.

Размещение автовокзала на улице Грибоедова – это, конечно, был ужас, это был один из самых варварских проектов, которые городская власть когда-либо предлагала общественности. То, что его остановили, это прекрасное, правильное решение. Но, это совсем не значит, что любое другое решение может быть 100 процентов правильное.

Сейчас власти обсуждают какую-то интеграцию автовокзала и железнодорожного вокзала. Это, с моей точки зрения, верный подход. Потому что любой транспортный узел не работает сам по себе. Да, железнодорожный вокзал должен этих же самых пассажиров, которые приехали в Сургут или уезжают через железнодорожный вокзал Сургута, каким-то следующим образом распределяться транспортной системой уже другой. То же самое с аэропортом, то же самое с речным вокзалом.

Соответственно, так возникает интегрированная транспортная система, которая подразумевает логистику пассажиров не только конкретно с одного перевалочного пункта, будь то железнодорожный вокзал или аэропорт, а подразумевает последующую логистику: как пассажир железнодорожной станции попадет на необходимый рейс самолета или на какой-то катер, который увезет его в какой-то соседний город, там в Банное, в Нижневартовск, куда-то дальше. Или как он попадет на рейсовый транспорт общественный вот этого населенного пункта, в данном случае, Сургута. Вот это все и формирует общую транспортную систему нашего муниципалитета, Сургута.

Я бы видел проект сургутского автомобильного вокзала более сложным с логистикой точки зрения, но при этом, мне кажется, более умным, полезным и простым в использовании с точки зрения пассажиров. Я бы разбил смысл автовокзала на две, или три даже части. Это был бы автовокзал, интегрированный в железнодорожный вокзал, автовокзал, интегрированный с аэропортом, ну и возможно, автовокзал, интегрированный с речным вокзалом, который рано или поздно будет в Сургуте построен.

Я бы объединил все это в какую-то транспортную логистическую систему, и мы бы получили, опять-таки, не решение ситуативное проблемы автовокзала «здесь и сейчас», но перенесенное с ПИКСа там на территорию железнодорожного вокзала Сургута, а получили бы нормальную, умную, рабочую транспортную систему, которая бы перемещала всех пассажиров, всех наших трех крупных транспортных узлов, через которые в Сургут попадают миллионы людей в течение года. У нас один аэропорт, сколько? Полтора миллиона...?

Д.Щ.: Почти два. В хорошие годы почти два.

Т.С.: Вот. Мы говорим о миллионах каких-то, правда, пассажиров условных в год. И она бы объединила все эти пассажирские потоки, распределила бы их и доставляла бы пассажиров из речвокзала в аэропорт, на ж/д. Тем более, что географически это очень логично. Мы с самого востока, Сургут, каковым является речвокзал будущий попадаем через аэропорт, который на севере, и уже там дальше, на запад, на ж/д мы идем.

Д.Щ.: Если еще продолжить Югорский тракт и наконец-то замкнуть кольцо, учитывая второй мост, который будет также уходить в сторону ГРЭСа и дальше. Он уже, второй мост, через четыре года появится. Поэтому там это все хорошенько подумать логистически.

Т.С.: Конечно. И я бы, если еще и учитывать подобные планы, то мы вообще могли бы создать уникальную транспортную интегрированную систему сургутскую, которая бы обслуживал пассажиропотоки по приезду-отъезду Сургут-Сургут. То есть вокзал железнодорожный, аэропорт, вокзал речной и автовокзал. И обслуживал бы местных пассажиров. Вот это был бы суперпроект, конечно. С таким бы проектом, да, это круто даже в историю войти.

Причем, собственно, что такое автовокзал? Автовокзал — это лишь только место, куда приезжают какие-то автобусы, там, да, стоят, ожидают, грузят пассажиров, уезжают дальше. Для этого, наверное, не обязательно строить отдельное большое помещение? Может, это действительно, несколько павильонов, но весьма просторных, современных, при этом не дорогостоящих. Вот, пожалуйста, берите за основу проект любого автосалона. Там у них бюджет, по-моему, инвестиций, чтобы построить автосалон такого среднего размера, наверное, миллион евро. Берете, ставите – вот вам, пожалуйста, вы таких можете станций понаделать, действительно, по будущему кольцу, сколько вам нужно.

Но главное, что автовокзал позволит пассажирам, добирающимся общественным, муниципальным транспортом, попадать в крупные уже региональные узлы, и улетать там, уплывать, уезжать по железной дороге, куда вздумается. Это, конечно, интеллектуальный проект.

А сейчас – это даже не интеграция, а совмещение железнодорожного вокзала с автовокзалом. Я боюсь, что будет просто пристройка, какая-то. И вот на этой площади, очень тесной, очень неразвитой, очень зажатой этим всем жилым массивом, просто создадут тоже достаточно тесный, плотный транспортный узел, который решит проблему частично, а не полностью. Тем более, что все, что касается железнодорожного вокзала, это тоже очень большой вопрос. Правда? В чем заключается пресловутая реконструкция? Подразумевает ли она снос вокруг этого всего какого-то ужаса, там и рынки и непонятные строения? Я так понимаю, не подразумевает. То есть речь идет лишь о косметике, а не о сущностной перестройке в соответствии с элементарными требованиями 21 века к пассажироперевозкам.

Д.Щ.: Ну ладно. Это будет еще одна тема, за которой мы будем следить, как это все будет развиваться. И будем заканчивать. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Тарас Самборский также вел этот проект. Читайте нас на СИА-ПРЕССе, там еще расшифровки есть этих наших разговоров. На Ютубе смотрите видео, подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч! Через неделю снова обсудим все самое интересное.

Т.С.: Спасибо всем, друзья! Всем пока! Дима, пока!

Д.Щ.: До свидания!