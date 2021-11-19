Паспорта, чипы, налоги, бесплатные приюты – как решать проблему с бродячими животными

Бродячие животные, вернувшиеся в повестку дня в Югре и приведшие к одному трагическому случаю, стали темой для обсуждения на проекте «О чем говорят». Обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский рассказали о западном опыте борьбы с проблемой животных на улице, а также аспектах, которые было бы неплохо перенять российским властям. Если коротко – нужно обеспечить паспорта с чипами, налогообложение и наличие бесплатных приютов.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газета «Новый город» на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! И привет всем, друзья!

Д.Щ.: Мы обсуждаем интересные темы, которые были у нас на этой неделе. Давайте начнем, к сожалению, с темы трагической. В Югре очередная жертва бродячих собак, загрызли женщину. Также были несколько инцидентов с тем, что бродячие собаки на улицах нападали на людей, на прохожих и детей, и там это заканчивается травмами, заканчивается психологическими травмами и вот оно — очередная трагедия случилась. Это в очередной раз становится поводом для обсуждения того, что же нам делать с этой бедой, с бродячими собаками. Потому что они частенько представляют опасность для людей. Есть ли у тебя какое-то представление о том, какой опыт в западных странах есть передовой на эту тему, как спасаются от такой беды наши соседи?

Т.С.: Опыт в западных странах большой, я бы даже сказал достаточно исчерпывающий. В большинстве стран все, что касается содержания домашних животных, регламентируется законодательством, причем очень тщательно и жестко, вплоть до возникновения уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Кстати, в Российской Федерации тоже существует уголовная статья за жестокое обращение с животными. И, по-моему, она не очень тщательно используется властями или используется каким-то выборочным образом. Но в общем-то базово и фундаментально, в чем отличие подхода российского от подхода ряда стран? Очень простой вообще ответ. В России не знают, что делать с этой проблемой. В России не знают, какое место животные, ну их называют домашние питомцы, должны занимать в домохозяйствах и, в конце концов, даже в человеческом социуме. Россия — это страна, в которой очень много домашних животных, как и в большинстве развитых стран. Под домашними мы имеем в виду не сельскохозяйственных животных. Мы понимаем.

Д.Щ.: Ну ,кошки, собаки преимущественно.

Т.С.: Потому что та тема регулируется отдельным законодательством, мы ее сейчас не рассматриваем. Это, в основном, кошки, собаки. Ну в более редких случаях всякие птички, всякие маленькие динозаврики. Ну, в основном, мы говорим о собаках и кошках. Значит, первое. Все домашние животные должны быть, безусловно, с паспортами

Д.Щ.: Да.

Т.С.: То есть они должны быть каким-то образом учтены, посчитаны, каким-то образом, где-то, в каких-то базах данных находится, и о каждом домашнем животном ветеринарная служба, не важно, частная, муниципальная, государственная, которая является как бы агентом государства в этих вопросах, она подобные вещи отслеживает. Частично мы с этим сталкиваемся в России, когда пытаемся с нашими питомцами пересекать всякие аэропортовые, железнодорожные кордоны, мы заполняем паспорта, предъявляем доказательства прививок необходимых. Ну и, собственно, на этом все и заканчивается. А если идти дальше, то что такое любое домашнее животное, я не знаю, в Европе, Америке, Канаде, Австралии? Это животное, у которого обязательно есть чип. Поэтому чипы в России тоже делают.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Это тот же самый пресловутый паспорт, в котором есть имя, хотите, даже фотографию вставьте. Ну и самое главное, там вся информация о его прививках, о его болячках и так далее. Это обязательная вакцинация и это. Что нашим российским гражданам может быть неприятным, это обязательно уплаченные налоги за домашнее животное.

Так вот, если сравнивать Россию с не Россией, то мы обнаружим, что и чипы делают и паспорта там какие-то заводят. И вакцинки мы бегаем, ставим нашим животным. Но в общем и в целом система не так регламентирована и не так организована, как это сделано на Западе. У нас владелец какой-нибудь кошки, которую подобрали там в подъезде, совсем не обязательно пойдет и заведет на нее паспорт, чипирует ее, вакцинирует ее и точно мы не платим никаких налогов на домашних животных.

Д.Щ.: Ну да, логично.

Т.С.: Значит, я понимаю, что многие начнут вопить и упрекать меня в том, что я вот работаю на режим, и я за налогообложение. Но, к сожалению, мир не изобрел другого стимулирующего людей беречь своих животных способа, как налогообложение.

Д.Щ.: Слушай, а можно уточнить? Вот логика уплаты этого налога, какова? То есть я там взял животное, пускай даже в подъезде, я государству что-то заплатил за него, какое государство мне ответную услугу оказывает?

Т.С.: Ну такой, да, интересный вопрос, если не сказать, трудный вопрос. Потому что прямой логики мы не обнаружим в этом. Кроме той, что если ты заплатил государству деньги за свое животное, то ты к нему относишься более бережливо и не выкинешь его за двор, когда он тебе написает в тапочки. Ну я думаю, это вот единственная логика.

Д.Щ.: Ладно. Хорошо.

Т.С.: Более того, многие на Западе считают, что раз уж я плачу налоги, тогда убирайте за моей собакой какашки сами, я же вам плачу налоги. То есть обратный, такой извращенный эффект...

Д.Щ.: Хм.

Т.С.: ... И над ним власти многих городов размышляют. Потому что, ну оно так и есть. Ну мы же заплатили налог? Пожалуйста, утилизируйте. Вот. Я думаю, налоги идут, в том числе, кстати говоря, на эти размещенные везде столбики с пакетиками для экскрементов...

Д.Щ.: Да, возможно.

Т.С.: И логика налога, помимо того, что государство таким образом как бы обязывает тебя относится более трепетно к своему животному, как к имуществу. То есть тебе уже и денег может быть жалко. Логика заключается в том, что животное — это очень ответственный выбор для владельца животного, который хочет его завести. Поэтому это еще и очень тяжелый труд. Многие семьи элементарно не понимают, на сколько тяжело в своем доме держать, кошку, собаку, а иногда и то, и другое в каком-то количестве больше двух единиц.

Д.Щ.: Это да.

Т.С.: Последняя скандальная история в Германии, кстати говоря, в пандемию в Германии всплеск бездомных животных. Ну бездомных не в российском понимании, они не оказываются на улицах, они оказываются в приютах. Приюты переполнены, потому что во время пандемии многие семьи заводили буквально через Амазон. Заводили домашних животных...

Д.Щ.: Чтобы погулять сходить во время карантина, да?

Т.С.: Может быть, погулять, может быть, просто скрасить вот свой такой достаточно тяжелый психологический быт. И выяснилось, что они элементарно не готовы за ними ни ухаживать, ни принимать их роды, ни выгуливать их, ни подмывать, ни кормить, ни убирать за ними горшки. И вот всплеск. Это вообще-то большая проблема.

Поэтому когда государство требует с владельцев животных налог, тем самым как бы предупреждает людей, что вы должны быть готовы, в том числе к тому, чтобы вот за это платить. В Чехии за кошек не платят налог, а за собак платят. Ну, где-как. Я не силен в этом законодательстве.

Но самое главное, что и законодательно и социально создана обстановка, при которой надо крепко подумать, прежде чем завести домашнее животное. И уж точно ты крепко подумаешь, прежде чем от него избавиться. Тут уже вступают рычаги воздействия чисто государственного уровня: это и законодательство, и уголовное законодательство, да все, что угодно.

Наконец, в России отсутствует развитая сеть приютов для домашних животных. Это действительно очень важный аспект. Если любое государство хочет решать проблему бездомных животных, то оно должно думать, куда этих бездомных животных девать. Вот я сегодняшний комментарий у нас на сайте прочитал. Какой-то чиновник, я не запомнил, прошу прощения, объяснял, сколько у нас стоит содержание в приюте животного, столько-то стоит кастрация, столько-то то-се, пятое-десятое, кормежка. Меня это удивило. Получается, в Сургуте это муниципальная структура. Это, видимо, в структуре городского хозяйства где-то эти приюты находятся. А тем временем, это нормальный бизнес во многих странах, частный бизнес.

Люди зарабатывают, например, на том, что берут на передержку животных, когда их хозяева уезжают в отпуска. На Западе люди ездят в отпуска гораздо чаще, чем в России, как мы понимаем, особенно в последние годы. Потому что в России население беднеет и выбраться в отпуск большинство семей даже раз в год уже не в состоянии. На Западе обратная ситуация. Люди ездят в отпуск каждые полтора месяца, а то и чаще, от недели до двух, от трех, четырех дней до месяца, и поэтому там так много приютов. Вот в целом, различия систем.

Д.Щ.: Есть такое.

Т.С.: Поэтому что делать с нашими-то собаками, особенно после этого ужасающего случая, с которого ты начал наш выпуск. Мне кажется, кастрация — это дело такое тупиковое, которое решает, ну может быть, часть задач – животные перестают плодиться, но опять, какие животные? Мы же видим, что из года в год проблема не исчезает, бродячих псов не становится меньше, мяукающих и орущих во всю глотку кошек в подвалах тоже не становится меньше. Видимо, дело не в кастрации.

Наконец, кастрированное животное, которое потом бегает по улице вот с этими на ушах клипсами, оно же должно как-то искать пропитание себе, должно куда-то ходить на горшок, все это делается на наших глазах, под наши прямо ноги, правда? Животным-то оно не перестает быть. Значит все эти инстинкты агрессии сохраняются. Я думаю, что эти вот четыре пункта, которые я перечислил, так или иначе могли бы нашу российскую действительность развернуть с этой темой.

Повторю, это обязательный учет домашних животных через паспорта, чипы, налогообложение. Я бы, может, налогообложение вывел во 2-й пункт, отдельный. Это налогообложение на домашних животных. Пусть оно будет не зверское, но какое-то. Но опять-таки, там возможна дифференциация, потому что какая-то пенсионерка, которая любит своего котика, наверное, не должна платить. А, видимо, большие собаки, которые по всем разумным нормам не должны жить в маленьких квартирах, наверное, на это надо вводить какой-нибудь налог, не очень-то большой, подъемный, но все-таки символический, который уже привязывает хозяина к другому стандарту ответственности перед своим животным и перед государством, кстати говоря. И третье — это работа по поддержке или созданию, а скорее всего, и того и другого, частных приютов, занимающихся передержкой подобных, кем-то выброшенных за дверь домашних питомцев.

Д.Щ.: Да. Смотри. Я не так давно понял, что, если ты оказываешься в ситуации, например, моей – я частенько не живу в своем доме по полтора-два месяца. И вот есть домашнее животное, и ты же не можешь его с собой везде таскать, это тоже не простой процесс и не везде удобно будет находиться. И когда ты думаешь, что делать, то выясняешь такую вещь (кроме шуток), что единственный вариант остается — это действительно его куда-то выкидывать. Если тебе не повезло, что у тебя нет родственников или каких-то друзей, кто заберет. Например, в Москве стоимость того, чтобы у тебя забрали животное и просто подыскивали ему нового хозяина, если ты это хочешь сделать, начинается тысяч от 15 и продолжается выше и дороже. То есть представь себе, сколько людей в России способны, когда они оказались в ситуации, что у них животное, и они не могут его никуда деть, и им говорят: хорошо, давайте за 15 тысяч мы его у вас заберем и найдем ему нового хозяина. Как много людей сможет заплатить? То есть мы здесь столкнемся еще и с тем, что мы бедная страна...

Т.С.: Можно я тебя перебью?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Вот это важный аспект, и я, пожалуй, о нем и забыл, когда перечислял. Все, что касается вообще животных, в нормальном мире упаковано, что ли в достаточно гуманистическую упаковку. Ты вот говоришь про какие-то 15 тысяч, я даже понять не могу, о чем ты говоришь. Потому что для этого и существуют приюты. В приюты сдают бесплатно. Приюты существуют на некие доходы от коммерческой деятельности, потому что при них всегда есть гостиницы для домашних животных, да там всякие салоны, парикмахерские для животных, да все, что угодно, кремация, утилизация трупов – это все бизнес, да?

Д.Щ.: Ага.

Т.С.: Вот. Так вот, помимо всего этого, эти приюты получают гранты от благотворительных организаций, от государства, они попадают в какие-то строчки местных бюджетов. Это нормально. Это все и формирует общее гуманное отношение к животным. Мы сегодня про животных. Так-то мы то же самое можем обсудить про стариков, про инвалидов, про больных, просто про людей.

Д.Щ.: Смотри – что отвечают приюты, когда ты им звонишь и спрашиваешь, можно ли привести животное по той или иной причине? Они говорят, что работают только с бродячими. То есть ты, получается, должен сделать свое животное бродячим, тогда оно, может быть, попадет в приют.

Т.С.: Да, да. Это наша специфика российская. Мы же обсуждаем проблему, которая есть – собаки едят заживо людей. Но этой же проблемы как бы и нету. Если у нас не является проблемой 1,5 тысячи смертей от ковида в сутки. О чем мы говорим? Кто, кто это будет вообще рассматривать? Мы поэтому и сравниваем опыт. Вот я наблюдаю опыт с близкого расстояния, потому что у меня есть собачка, у меня есть кошка. Правда мы платим: мы путешествуем с собачкой, с кошкой и летаем в самолетах, возим их в машине с собой, когда едем в отпуск, потому что не люблю я их оставлять другим людям. Но те, кто этого не может себе позволить, и не хочет с этим возиться, потому что это, действительно, очень обременительная задача, ну, как например, сделать два перелета или четыре за месяц с двумя животными, это же можно сойти с ума.

Д.Щ.: Ну, да.

Т.С.: Вот поэтому эта ситуация – это элемент государственной политики. И в России он должен быть элементом государственной политики, благо, что наш президент Владимир Владимирович Путин очень любит животных. Вот он ооочень любит животных, он за мир во всем мире ради животных. Я не вижу никакого другого способа решения этой задачи. Но, пока Путин будет давать указания своим губернаторам, местные власти могли бы несколько вещей, конечно же, начинать делать.

С моей точки зрения, отказ от такого варварского достаточно подхода к решению проблемы бродячих собак, типа мы их кастрируем, но не убиваем... Это как-то странно. При этом, это еще один разговор отдельный долгий, а что лучше: кастрировать или уже совсем убивать этих животных? Это ведь тоже разговор, имеющий аргументы, как на ту, так и на другую позицию. Правда? Местные власти должны, не знаю, как-то начать проводить работу с приютами. В Сургуте есть приют или два даже. Есть вот этот муниципальный приют. Значит, можно в ней что-то поменять, в этой работе. Может быть, действительно, профессионализировать эти приюты максимально с тем, чтобы люди не боялись туда отдавать своих домашних питомцев? Бесплатно муниципалитет каким-то образом это брал на себя.

Ну и это же разъяснительная работа. Вот ты сейчас рассказываешь про совершенно типичную ситуацию: люди берут кошку-собаку, а потом хотят от нее избавиться, потому что ну не хотят они с ней возиться. Роль государства заключается в том, чтобы воспитывать своих граждан и объяснять им всю ответственность, связанную с воспитанием домашних животных. Точно также, как делаете это в отношении детей, как надо воспитывать детей, насколько это ответственно и тяжело, и помогать людям в этом процессе, и создавать для этого необходимую инфраструктуру. В общем-то, все, что нас окружает, должно быть непрерывным проявлением заботы государства о нас, о людях, о наших питомцах. Мне показалось, что моя последняя тирада обращена в никуда. Ну, мы же хотим от нашего государства все-таки каких-то действий?

Д.Щ.: Да. Ладно. Мы будем заканчивать этот наш эпизод. Достаточно много времени мы выбрали. Переходите в следующий. Там мы будем говорить про Сургут и то, как подвергаются ревизии некоторые проекты предыдущей администрации. Это время от времени всплывает достаточно ярко. Вот сейчас обсудим автовокзал и еще один строительный проект. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, читайте на Сиа-пресс и поехали дальше.