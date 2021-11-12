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​«Мы умираем!»

Общепит Сургута обратился к властям Югры с просьбой отменить QR-коды

​«Мы умираем!»
Фото: pixabay.com

Пока власти РФ собираются внести законопроект о QR-кодах для транспорта, кафе и магазинов, владельцы заведений общественного питания в Сургуте обратились к правительству ХМАО с просьбой отменить данную систему. По мнению предпринимателей, такое решение властей лишает бизнес дохода – югорчане не ходят в кафе и рестораны из принципа, нежели из-за отсутствия у них специального пропуска, а на дополнительную материальную поддержку рассчитывать не приходится.

«Выручка у большинства предприятий упала в пять раз, а некоторые заведения вообще закрылись. Субсидии, выданные федеральным правительством, покрывают зарплату ровно за «нерабочую неделю», а в Югре действие QR-кодов продлили бессрочно, при этом реальных мер поддержки правительство ХМАО общепиту не оказывает, вся помощь только федеральная. Точно так же правительство ХМАО поступило с общепитом и в прошлый локдаун: федеральное правительство выделило деньги из расчета двух месяцев локдауна, практически все регионы возобновили работу общепита через два месяца, а в Югре общепит был закрыт пять месяцев, при этом дополнительной поддержки правительство округа не оказало», – указано в письме, которое прислали в редакцию СИА-ПРЕСС.

Владельцы заведений общепита также отметили, что они в первую очередь стали исполнять требования оперштаба и Роспотребнадзора, вакцинировать своих сотрудников:

«Полтора года делали, что они просили, брали кредиты, терпели как могли, ставили вакцины, убеждали персонал в верности этого, покупали СИЗы, портили мебель этими тяжелыми химсредствами, делали все, о чем просили и требовали власти. А что получили? Через почти два года пандемии: почти локдаун, поддержки местной — ноль, перспектива мутная. То есть два года начальники говорили, что и как делать, а результата это не дало», – поделился с корреспондентом siapress.ru ресторатор Алексей Браташов.

Бизнесмен также отметил, что Cургутская торгово-промышленная палата обращалась к заместителю губернатора Югры Натальи Комаровой, однако в ответ было сказано, что послаблений ждать не стоит. Браташов на вопрос журналиста о том, можно ли найти какой-то иной выход из сложившейся ситуации, сообщил, что поможет только отмена системы.

Напомним, что систему QR-кодов в регионе ввели 30 октября. Как ранее сообщал полпред УрФО Владимир Якушев, эта инициатива будет действовать еще долго. С 15 ноября все предпринимали должны начать использовать специальную программу для выявления поддельных сертификатов.


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Сегодня в 14:07, просмотров: 336, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 15:22
А как в цивилизованных странах? Так же.
Где ответственность бизнеса? Они умирают.. Ага.. Думали что вакцинация мимо пройдет?! Нет.. Все в одной лодке.
Любит бизнес ныть! Мантра у них такая. По любому поводу.
Все бедные несчастные..

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