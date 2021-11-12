Общепит Сургута обратился к властям Югры с просьбой отменить QR-коды

Пока власти РФ собираются внести законопроект о QR-кодах для транспорта, кафе и магазинов, владельцы заведений общественного питания в Сургуте обратились к правительству ХМАО с просьбой отменить данную систему. По мнению предпринимателей, такое решение властей лишает бизнес дохода – югорчане не ходят в кафе и рестораны из принципа, нежели из-за отсутствия у них специального пропуска, а на дополнительную материальную поддержку рассчитывать не приходится.

«Выручка у большинства предприятий упала в пять раз, а некоторые заведения вообще закрылись. Субсидии, выданные федеральным правительством, покрывают зарплату ровно за «нерабочую неделю», а в Югре действие QR-кодов продлили бессрочно, при этом реальных мер поддержки правительство ХМАО общепиту не оказывает, вся помощь только федеральная. Точно так же правительство ХМАО поступило с общепитом и в прошлый локдаун: федеральное правительство выделило деньги из расчета двух месяцев локдауна, практически все регионы возобновили работу общепита через два месяца, а в Югре общепит был закрыт пять месяцев, при этом дополнительной поддержки правительство округа не оказало», – указано в письме, которое прислали в редакцию СИА-ПРЕСС.

Владельцы заведений общепита также отметили, что они в первую очередь стали исполнять требования оперштаба и Роспотребнадзора, вакцинировать своих сотрудников:

«Полтора года делали, что они просили, брали кредиты, терпели как могли, ставили вакцины, убеждали персонал в верности этого, покупали СИЗы, портили мебель этими тяжелыми химсредствами, делали все, о чем просили и требовали власти. А что получили? Через почти два года пандемии: почти локдаун, поддержки местной — ноль, перспектива мутная. То есть два года начальники говорили, что и как делать, а результата это не дало», – поделился с корреспондентом siapress.ru ресторатор Алексей Браташов.

Бизнесмен также отметил, что Cургутская торгово-промышленная палата обращалась к заместителю губернатора Югры Натальи Комаровой, однако в ответ было сказано, что послаблений ждать не стоит. Браташов на вопрос журналиста о том, можно ли найти какой-то иной выход из сложившейся ситуации, сообщил, что поможет только отмена системы.

Напомним, что систему QR-кодов в регионе ввели 30 октября. Как ранее сообщал полпред УрФО Владимир Якушев, эта инициатива будет действовать еще долго. С 15 ноября все предпринимали должны начать использовать специальную программу для выявления поддельных сертификатов.