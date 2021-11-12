С иностранной вакциной COVID-19 можно в общественные заведения или нельзя? Разбираемся

В начале ноября по федеральным СМИ прокатилась новость о том, что в Югре признают импортные вакцины от COVID-19. В частности, агентство ТАСС сообщило, что привитых зарубежными препаратами пустят на спортивные объекты Ханты-Мансийска. Впрочем, вскоре выяснилось, что все не так просто.

Что это было и действительны ли международные сертификаты о вакцинации в России, в том числе и Югре – в материале siapress.ru.

На спортобъекты можно?

Информация о том, что в Югре на спортивные объекты пускают граждан, привитых зарубежными вакцинами, оказалась не совсем верна. В департаменте общественных и внешних связей округа разъяснили, что речь шла о допуске спортсменов на Международный инклюзивный турнир по жиму лежа «Кубок чемпионов», который прошел с 4 по 11 ноября.

«В данном случае имеется в виду конкретный турнир, который пройдет с участием иностранных спортсменов из Грузии, Египта, Казахстана, Венгрии, Узбекистана, которые будут допущены к нему при наличии отрицательного ПЦР-теста и документов об иммунизации. Данные решения приняты на территории Югры в соответствии с рекомендациями Минспорта и Роспотребнадзора. Сам турнир, как и все остальные спортивные соревнования, по решению регионального штаба с 30 октября по 7 ноября в регионе проводятся без зрителей», - сообщали в департаменте.

С иностранной вакциной можно получить QR-код?

Получить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса на Госуслугах, только привившись в России, так как зарубежные ведомства не передают в Минздрав сведения о вакцинированных.

«Получить на Госуслугах сертификат о вакцинации можно, только если сделали прививку в России. Иностранные организации не передают в Минздрав сведения о вакцинированных, и такая информация не попадает на Госуслуги. Если сделали прививку за рубежом, у вас будет иностранный сертификат — его можно использовать в соответствии с правилами страны, в которой прививались», - говорится в сообщении на портале.

То есть, если прививка сделана за рубежом, получить QR-код российского образца невозможно. При этом в Югре уже с 25 октября действует система QR-кодов, которая позволяет попасть в общественные места только ковид-безопасным гражданам.

«Наша позиция такова, что в общественные места должны иметь доступ только иммунные граждане с QR-кодом: прошедшие вакцинацию или переболевшие коронавирусом. Если у человека медицинский отвод, значит он не вполне здоров, и находиться ему в общественных места, где большой риск встретиться с вирусом, не безопасно для него самого», - объяснила заместитель руководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Значит, иностранный сертификат не пройдет?

Если QR-код на сертификате гражданина, привитого зарубежными вакцинами, распознается считывающими устройствами – проблем не возникнет. Но такая вероятность все-таки мала. Распорядительными актами Губернатора допускается предъявление иного документа, подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

Международными медико-санитарными правилами предусмотрен такой документ как Международное свидетельство о вакцинации и профилактике, подтверждающий иммунный статус человека. С правовой точки зрения юридических оснований отказывать в посещении общественных мест людям, имеющим документ о вакцинации, нет. Ведь он подтверждает их иммунную защиту.

По сути, и иностранцы, находящиеся в России, и россияне, посещающие зарубежные страны, находятся в ожидании обоюдного одобрения вакцин от коронавируса. Все станет проще, когда ЕС и США признают российские препараты, а Россия – иностранные.

Пока же приходится балансировать между правилами эпидбезопасности и… здравым смыслом. На деле иностранцам с сертификатами о вакцинации собственной страны в посещении общественных мест не отказывают.

«При введении системы QR-кодов нам пришли инструкции, в которых сказано, на каких основаниях мы можем пускать посетителей. Они предъявляют медицинский документ, который содержит ФИО, дату рождения, печать больницы о том, что проведена вакцинация, а также удостоверение личности. На основании этого мы пускаем иностранцев, которые предоставили паспорт и медицинский документ, подтверждающий проведенную вакцинацию. Надо сказать, что иностранцы очень ответственно к этому подходят: люди приносят сертификаты на гербовой бумаге, переведённые на русский язык», - отметил представитель одной из торговых сетей, работающий в соседнем с Югрой регионом.

Но, чтобы соблюсти закон в полной мере, иностранцу лучше привиться одной из российских вакцин – за свой счет или по полису ОМС, если таковой имеется.