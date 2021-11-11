Какой центральный рынок нужен Сургуту

В Сургуте запущен процесс модернизации муниципального центрального рынка. В настоящий момент администрация города объявила сбор заявок от инвесторов, и в ближайшие месяцы будут отобраны лучшие предложения от бизнеса на эту тему. Ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский – обсудили перспективы рынка и борьбу двух концепций его управления – «бандитской» и «интеллектуальной».

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. Первый наш эпизод был посвящен переписи населения и тому, как россияне к этому относятся и что это все для нас значит. Так что, гляньте или почитайте на сайте вместе с расшифровкой. А сейчас поговорим про Сургут, про сургутский рынок.

Значит, история такая. Муниципальный рынок, наконец-то, в кой-то веке, кажется, уже сколько десятилетий мы об этом говорили и на siapress.ru и в «Новом городе» о том, что сургутский рынок морально, физически, технически и по каким только параметрам он не устарел, он находится в жутком состоянии, он уступает практически любому нормальному рынку в любом крупном городе России, наверное. И наконец сургутские власти подошли к тому, чтобы его модернизировать.

Модернизировать его будут при помощи инвестора. Они сейчас вывесили на сайте список критериев и требований, которые там будут проходить, соответственно своеобразный конкурс будут проходить. Инвесторы будут предлагать свои концепции, за сколько они рынок арендовать, сколько они готовы в него вложить. Это все будет долгосрочная аренда, в ходе которой предприниматель рынок модернизирует, сделает его человеческим и будет какое-то количество лет им управлять, может, там с правом переаренды через какое-то количество. По-моему там 300 месяцев, что ли, стоит срок аренды примерный. Вот, давай поговорим. Какой рынок Сургут в настоящий момент заслуживает, какой рынок Сургут должен иметь с учетом того, что этот рынок находится, кроме шуток, в отличном месте, в центре города, и каким он может стать, если за него взяться с головой.

Т.С.: Рынок, в общем-то, нужен любому населенному пункту в любой точке планеты. И центральный городской рынок, равно как и рыночная площадь — это очень такое традиционное место притяжения граждан в одну точку, где люди не только совершают покупки, но и элементарно общаются, обсуждают какие-то новости. Я хочу сказать, что эта формула до сих пор работает. Просто во всем мире она работает. Не надо тут думать, что я говорю про какую-то архаику, про какие-то исторические там вещи. Нет. Это так вот работает. В любом городе. Даже многие города Российской Федерации, как бы на традиционной территории там, в западной части, они до сих пор живут.

И в мире ведь рынки существуют не просто как места доступной торговли теми или иными группами продуктов и товаров, которым трудно попасть в сетевые супермаркеты. Это вот действительно место социализации каких-то городских процессов. На рынке можно кофе выпить, тут же эти фермеры продают тебе или дают бесплатно пробовать какие-то свои продукты. Это постоянно какая-то дегустация. Я недавно совсем вот был, я рассказывал, мы путешествовали на каникулах и в какие-то города заезжали. Это просто приятное времяприпровождения, помимо того, что ты еще и купишь такие продукты, ну вот меня там продукты питания интересовали, которых ты не встретишь в супермаркете. А рынок — это не обязательно дешево. Это надо понимать.

Д.Щ.: Да, да.

Т.С.: Многие власти эксплуатируют тему дешевизны, что мы создадим там доступные какие-то... Это все не правда. Рынок не всегда дешево. Рынок – это доступные товары, которых не встретишь в традиционных местах торговли, то бишь, сегодня – в супермаркетах, в основном, сетевых, где ты это все можешь пощупать руками и уже за свою цену, после торгов, чего-то купить.

Д.Щ.: Я думаю, что один из плюсов, который заложен в этот механизм, это какая-то определенного характера свежесть и натуральность этих продуктов. То есть там фермеры торгуют. То есть они буквально только что какую-нибудь свинку зарезали, привели, или только-только вырастили какую-нибудь картошку и привезли.

Т.С.: Свежесть этих продуктов гарантируется короткой дистанцией между покупателем и продавцом. То есть ты можешь тут же взять этого продавца за грудки, потребовать сатисфакции, если вдруг обнаружится какая-то проблема.

Д.Щ.: Да, да. И человеку не выгодно – если он там будет продавать какую-то дрянь, то у него естественно ее не будут покупать, и он потеряет свой бизнес.

Т.С.: Конечно. Поэтому рынок — это ровно то, что мы сейчас с тобой обсуждаем. И на счастье, мне представляется, что сургутские власти топят именно за подобную модель рынка. Собственно, какие рынки в России возможны? И в случае с конкурсом на инвестиции и последующим управлением сургутским городским рынком будет собственно борьба двух моделей: это бандитская модель и интеллигентная модель, я бы даже сказал интеллектуальная модель.

Д.Щ.: Так.

Т.С.: Что такое бандитская модель? Это вот то, чем почти все эти годы сургутский рынок и жил. Я напомню, что существует муниципальное предприятие «Сургутский рынок», в которое входили до недавнего времени несколько площадок. К городскому муниципальному предприятию «Сургутский рынок» относился рынок на Набережном проспекте, который в бытность главой города Дмитрия Попова был снесен. К нему же относился рынок на «Строителе», опять-таки, который был снесен при Попове усилиями Сергея Полукеева, тогдашнего руководителя ДИЗО. И еще этот рынок на улице Геологическая, который тоже уже расчищен для того, чтобы там был какой-то строительный проект.

Все эти рынки, мы прекрасно помним – это сплошные бандитские черкизоны. Это коррупция на коррупции, это продажа торговых мест, это торговая мафия, очень часто этническая, это вот все, что в России принято называть черкизоном, то есть самая абсолютная грязь. Никакой там нет торговли эксклюзивными товарами, это просто тупая барахолка за черный нал и никаким образом не способствующая социализации населения.

Мне кажется, то, что заместитель главы Сургута Артем Кириленко декларировал при оглашении планов администрации по инвестициям в рынок второй подход, интеллектуальный. Они действительно хотят, чтобы рынком управляла какая-то сила, которая бы понимала, что такое рыночная торговля. Они видят городской рынок не как набор каких-то торгашей, которых просто задалбливают вот этими мафиозными методами, выдаивают из них все деньги, в результате непонятно для чего эти торговцы там пребывают. То ли они хотят нас обслужить как горожан, то ли они удовлетворяют интересы тех, которые ходят и состригают с них бабло.

Поэтому планы города переделать рынок в точку нормальную, где могут фермеры или частники, которые имеют свой, действительно, уникальный товар продавать в нормальных, эстетических условиях, в чистоте там, санитарии, при нормальной администрации, которая работает не на понятно кого, а на город. Вот они эти планы прекрасны и надо их поддерживать всячески. С моей точки зрения, та команда, которая сегодня городским сургутским рынком управляет, это дееспособная, профессиональная команда, у нее очень большой опыт в торговой сфере. А самое главное, у нее есть деньги на те самые инвестиции пресловутые.

Ведь что такое бандитский подход? Не надо думать, что как кто-то там ходит с револьверами или стреляет, если дань тебе не доплатили. Нет. Это когда так называемый инвестор заходит на муниципальное имущество, не платя за это никаких взносов, не выкупая его, не выкупая землю, тут же автоматически поднимает арендную плату торговцам, делает малозначительные, но внешне эффектные какие-то изменения в интерьере, какие-то там ремонтики на не очень большие деньги, потом отбивает свои интересы и просто исчезает. Вот подобный подход — это подход, который называют бандитским.

Д.Щ.: Понятно.

Т.С.: Это сесть на ренту, не инвестировать ни интеллект, ни деньги, ни организационные, административные компетенции, а просто тупо рентой отбить свои какие-то минимальные совершенно вложения и сверх этого заработать большую прибыль и сдриснуть. Вот такой подход у нас всегда практиковался, включая, в том числе вот этот самый пресловутый наш сургутский рынок. Если сургутской администрации удастся сломать эту политику, то это просто будет прекрасно. В Сургуте действительно есть хорошее помещение для рынка, его можно развивать, его можно сейчас переформатировать, там какие-то фудкорты...

Д.Щ.: Фудкорты там планируются.

Т.С.: Ну, неплохо. Пускай это все будет и все будет хорошо.

Д.Щ.: Слушай, мне посчастливилось жить в Тюмени в буквальной доступности трех минут до рынка «Михайловского». Может быть, ты что-то слышал или знаешь про него. В 2018 году это был лучший розничный рынок России. То есть это полностью частный рынок. И он считается лучшим рынком в Тюмени. Если у сургутской администрации получится сделать хотя бы то же самое, как минимум, то это будет просто супер. Тот рынок для меня был таким местом постоянного пребывания, я туда постоянно приходил что-то покупать, какие-то продукты, мясо, фрукты, овощи, что-то для дома, что-то перекусить и так далее. Это действительно отличный местный рынок, который может считаться одним из образцов того, как эти самые рынки нужно делать. Так что, если кому-то нужно посмотреть, как настоящий хороший рынок выглядит, можно далеко не кататься, можно просто приехать в соседнюю Тюмень и посмотреть рынок Михайловский.

Т.С.: Так вот пусть наши руководители города, которые отвечают за рынок, съездят в Тюмень и посмотрят там. Вообще у Тюмени многому можно поучиться. Думаю, что Андрей Филатов пользуется возможностью изучения тюменского опыта. И у меня есть надежда на то, что получится этот проект, я еще раз говорю, что вот этот бандитский формат не зайдет. Мне кажется, не должно. Еще раз, бандитский — это не люди с пистолетами...

Д.Щ.: Да, да, да...

Т.С.: Вот мы говорим про две идеологии. Значит, потому что, в общем-то, городская политика в свете рынка так или иначе, с пробуксовками, худо-бедно, но идет верным направлением. Мы снесли все черкизоны за последние годы, да?

Д.Щ.: Ага.

Т.С.: То есть вот этот кошмар, этот просто тараканник уничтожен. И это тоже является базой для того, чтобы подобный формат сюда вот не проник. При грамотном администрировании, при грамотном выстраивании властью, как заказчика социальной услуги, в данном случае мы не о коммерции же говорим, и потенциальным инвестором все должно получиться. Профессиональных игроков торгового бизнеса, там не знаю, какого: овощного, фруктового, мясного бизнеса, много, это все можно нормально в какую-то логистическую программу уместить и при квалифицированном контроле этого процесса, администрировании, в идеологии со своим партнером, да, действительно, можно получить аналог Михайловского тюменского рынка, московского там рынка, много в Москве таких рынков. Все это возможно и будем как бы наблюдать и желать, чтобы власти смогли свою задумку осуществить.

Д.Щ.: Кстати говоря, маленький нюанс еще. Я когда на Михайловском рынке бывал в течение этих лет, тогда еще был отдел «Сургутского мясокомбината», и северяне дружными толпами, косяками шли для того, чтобы сургутскую колбасу покупать, по которой они сильно скучали – ну, те, кто колбасу ест. Так что будем надеяться, что для сургутского рынка найдется и хороший инвестор, и хорошее наполнение, хорошая концепция, чтобы реализовать его потенциал, действительно можно и нужно, здесь мы можем пожелать только большой удачи.

Т.С.: Вот, кстати, я вспомнил. Я на каком-то рынке был в Тюмени. То есть я был на каком-то рынке в Тюмени, ну видимо, этот Михайловский немножко другой, и я тоже там одурел от ассортимента местной продукции. Той, которую я никогда в жизни нигде не встречал.

Д.Щ.:Да, да.

Т.С.:И мне хотелось всю эту колбасу скупить, все это мяса...

Д.Щ.: И рыба, и мясо.

Т.С.: Почему бы Сургуту и сургутскому городскому рынку не стать очередной достопримечательностью городской, которая привлекает к себе не только сургутян, но и наших всех гостей и соседей.

Д.Щ.: Да. Смотрите наши выпуски «О чем говорят» на Ютубе, подписывайтесь там же, ставьте лайки, читайте нас на siapress.ru. Через неделю снова увидимся, что было интересного снова поговорим. До свидания.

Т.С.:До свидания, всем пока.