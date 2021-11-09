Наталья Комарова призвала югорчан принять участие во Всероссийской переписи населения

Уважаемые земляки!

15 октября в нашей стране началась Всероссийская перепись населения. Это важное событие для России и Югры.

Перепись объединяет все регионы нашей страны. Без автономного округа она будет неполной. Важно участие каждого из нас.

Точность, полнота полученной переписчиками информации – основа государственных решений, принимаемых в интересах граждан.

Впервые перепись проходит и в цифровом формате. Можно принять участие в ней на едином портале государственных услуг или на стационарном участке в МФЦ, в привычном формате, когда переписчики придут к вам домой с соблюдением протоколов безопасности.

Уважаемые югорчане. Призываю Вас принять участие во Всероссийской переписи населения. Прошу вас отнестись к ней неформально, с гражданской ответственностью.