Налоговая Югры обратилась к налогоплательщикам в стихах

Житель Сургута прислал в редакцию siapress.ru фотографию плаката с призывом оплатить налоги, сделанную в здании местной налоговой инспекции.

«Обращение к Сургутнефтегазу», - сыронизировал горожанин.

На самом деле, все гораздо проще. В России настала пора уплаты имущественных налогов – сборы надо выплатить до 1 декабря. Важно, что ждать уведомления от налоговой не стоит. Если вы ранее регистрировались на сайте nalog.ru, заплатить налоги можно несколькими способами: через мобильное приложение «Налоги ФЛ»; в «Личном кабинете для физических лиц» на сайте ФНС России; с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России; через единый портал государственных услуг; через почтовые терминалы, банки и почтовые отделения.