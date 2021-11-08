О противовирусном препарате «Арепливир» и новых средствах лечения

Лекарство от коронавирусной инфекции «Арепливир» от компании «Промомед» официально начали продавать в аптеках с 21 сентября прошлого года. Ранее его можно было применять только при лечении в стационарах. Изначально его розничная стоимость составила 12 320 рублей за 40 таблеток, сейчас же «Арепливир» можно приобрести в аптеках за рекомендованную цену – 5 тысяч 60 рублей. Но больше вопросов вызвала даже не стоимость, а эффективность чудо-средства. Об этом в обзоре siapress.ru.

С чего все началось?

Противовирусное средство «Арепливир» одобрил Минздрав в июне 2020 года. Тогда россиян очень удивила стоимость лекарства от ковида – более 12 тысяч рублей. Между тем, лечение средством в стационаре было бесплатным.

«Он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что "Арепливир" — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни», – объяснил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый в эфире Первого канала. Он также добавил, что тем, кто принимал «Арепливир», не понадобился аппарат ИВЛ.

Чуть позже, 21 сентября 2020 года, средство «Арепливир» поступило на продажу в аптеку, что вызвало немало критики со стороны медицинского сообщества. По их мнению, такой серьезный препарат не должен продаваться для самолечения.

В этом году 15 марта президент Владимир Путин наградил главу компании-производителя «Арепливира» Петра Белого. Ему присвоили орден Пирогова «за заслуги в области производства лекарственных препаратов».

Отметим, что это не первый препарат в российском сегменте, который содержит в составе действующее вещество – фавипиравир. Так, при лечении ковида используют также «Коронавир» и «Авифавир». Разработкой действующего вещества занимались в Японии еще в начале нулевых. Над ней работала компания Fujifilm Holdings Corp., наиболее известная как производитель фотоаппаратов. Препарат ограничился лишь клиническими испытания, а в дальнейшем японские врачи посчитали его неэффективным в борьбе против коронавируса, как и остальная часть международного клинического сообщества.

Пугающие «побочки»

Многих россиян смутило то, что препарат «Арепливир» противопоказан беременным, а также мужчинам и женщинам, планирующим завести ребенка. Оказалось, что во время испытания действующего вещества на животных наблюдалась смерть эмбрионов и тератогенность, то есть нарушение развития. Поэтому женщинам необходимо было подтвердить отрицательный результат теста на беременность до начала лечения, а также использовать контрацептивы в течение 1 месяца после, а мужчинам – 3 месяца.

Препарат следует принимать с осторожностью пациентам с подагрой, повышенным содержанием мочевой кислоты в крови, печеночной недостаточностью, почечной недостаточностью, а также пожилым людям.

Новые лекарства от ковида

В Британии зарегистрировали первое лекарство от COVID-19 в виде таблетки с действующим веществом молнупиравир. Как сообщают BBC News, препарат не только наполовину снижает риск госпитализации и смерти, но и борется с последствиями коронавируса. Его будут назначать наиболее уязвимым пациентам.

Также, 5 ноября, американская компания Pfizer завершила вторую фазу клинических исследований нового препарата в виде таблеток против коронавирусной инфекции, об этом сообщила пресс-служба фармацевтической организации. Испытания показали, что средство Paxlovid снижает риск госпитализации или смерти из-за ковида на 89 процентов.