Анна Чиняева, дизайнер, руководитель модной мастерской «Кардиган» и молодежного центра «Цвет»

Идея назвать свою модную мастерскую таким уютным и теплым словом «Кардиган» Анне Чиняевой и ее команде пришла уже после того, как коллектив сформировался и имел потенциал стать постоянным. «Очень не хотелось использовать громкие названия, но хотелось, чтобы название было связано с каким-то элементом одежды, - говорит Анна. - И обязательно, чтобы этот элемент одежды не был привязан к определенному полу или возрасту. На тот момент одной из наших первых успешных работ была коллекция из трикотажа. Отбирали разные варианты названия, в итоге пришли к тому, что кардиган, как вид одежды, не имеет четко установленной формы. Он может быть разным: на молнии, с пуговицами, короткий или длинный, из любой ткани. Сошлись на таком названии, оно всем понравилось. Оно не детское, и по произношению говорит о том, что намерения у нас серьезные».

О том, какие трудности испытывал коллектив на первых порах Анна Чиняева вспоминает с улыбкой. Трудности у участников модной мастерской были скорее от незнания, от неопытности. Объединяло колоссальное желание и общее видение того, что Анна и ее коллектив хотели показать зрителям. Это и перекрывало все недостатки, возникающие в самом начале работы мастерской. «Не могу даже вспомнить конкретные трудности, потому что коллектив стартовал с достаточно классного состава. Все были увлечены, заряжены, готовы день и ночь создавать, готовы были меняться для того, чтобы донести что-то интересное до зрителей, - делится Анна. - Поскольку не испытывали трудностей человеческого фактора, то все остальное было незаметно… Наверное, я все-таки такой человек, который считает, что все, что происходит в твоей жизни, для чего-то тебе нужно. Пусть это успех или какие-то трудности. Ты должен не потеряться в этом. Еще я часто говорю своим ребятам, чтобы они не ленились и не забывали трудиться, не сравнивали себя с другими - «Остальное остальным». Они говорят: «Ну вот, остальные делают так...». А я отвечаю: «Ну остальное оставьте им. Мы с вами совсем другие».

Работа в мастерской «Кардиган» начинается с отбора моделей. Каждый год состав коллектива меняется: приходят новые студенты, уходят выпускники. С отбором моделей, как говорит Анна, все просто. Студенты проходят кастинг, главные требования которого совпадают с основными требованиями жанра: соответствующий рост, типаж, фактура.

- Ребят приходит много, остается значительно меньше, потому что в процессе каждый понимает, что на это требуется много времени. Кто-то не готов меняться. Кто-то не готов трудиться.

О людях, с которыми работает Анна, она говорит с трепетом и искренним блеском в глазах. Признается, что люди – ее главный источник вдохновения. Те, кто окружают ее ежедневно, те, кого она видит в разных обыденных явлениях, например, в дождь, в первый весенний день или на отдыхе. И, конечно, те люди, которые приходят к Анне в мастерскую и трудятся вместе с ней каждый день.

В целом, на работу с коллекцией уходит от четырех до шести месяцев. В работе Анны есть идеи, которые быстро получают свое воплощение, приходят в один миг. «Бац! Озарило. Обсудили. О, классно! Попробуем!». Но есть и коллекции, которые требуют большего времени, долго вынашиваются, перекрываются другими темами, но не забываются и ждут своего череда. И, конечно, все зависит от людей, которые будут задействованы в коллекции. «Одно дело, когда нужно сшить 5 костюмов, а другое, когда нужно сшить 14», - говорит Анна.

За годы работы Анна Чиняева вместе со своим коллективом посетила множество фестивалей и конкурсов, получив достаточно опыта, трудолюбием и упорством способствуя тому, чтобы студенческая мода вышла на иной уровень. «Иногда бывает так, что мы едем на конкурс и не понимаем зачем, - признается Анна Чиняева. - Возможно, чувствуем, что не совсем подходим под критерии, или хотим сказать намного большее, чем дает возможность конкурса. Но участие в таких фестивалях в любом случае стимулирует к еще большей работе». Самой запоминающейся поездкой Анна считает поездку на Российскую студенческую весну в Нижнем Новгороде.

- У нас было желание доказать, что мы лучший коллектив в России. Я говорю именно за своих девчонок и мальчишек. В этом году для моих ребят был один внутренне важный момент, когда их не оценили. Мы понимали, что едем с серьезной и сильной работой, но в то же время осознавали, что может произойти что угодно и мы не попадем в призеры. Политика может сложиться по-другому, может, будет сильная конкуренция. Поэтому эта поездка была запоминающейся не только с точки зрения награды, которую мы получили. Это была возможность доказать, что и на этом фестивале нам есть место. И нам нравится быть частью этой тусовки.

С точки зрения опыта, который принесло Анне и ее коллективу участие в фестивалях, руководитель модной студии отмечает поездку на Евразийский конкурс высокой моды национального костюма ЭТНО ЭРАТО. Приглашение на конкурс «Кардиган» получил в 2017 году на фестивале Этномода в Майкопе.

- Почитав условия участия, мы поняли, что мы совсем идем вразрез с условиями фестиваля. Критерии для нас были огромным удивлением. Почему нас пригласили именно туда? Это очень серьезный фестиваль с точки зрения этнографии. А мы на тот момент только начинали двигаться в этом направлении! Попробовали заявиться в сценическом костюме с элементами этно. В жюри было 14 представителей разных этнографических обществ России. Люди, которые занимаются исключительно историей костюма, его возрождением, начиная от раскопок и заканчивая изучением смысловых значений. И в итоге из пятидесяти коллекций мы вошли в тройку! Это был очень волнительный момент, и мы никогда в жизни так не радовались третьему месту. Оценка этих людей многое нам дала. В первую очередь, осознание того, что мы правильно подходим к традиции, к орнаменту и так далее.

В последнее время Анна любит работать в этническом направлении. «Мы живем в мире, в котором ежедневно что-то меняется, а та территория, на которой мы живем, традиции народов, которые здесь живут, остаются неизменными. Это интересно. Это способ выделить себя из общей массы», - так комментирует Анна свое увлечение этностилем. Работать в этом направлении особенно непросто. Дело в том, что, начиная работу над этнической коллекцией, следует немало времени провести за изучением особенностей культуры разных народов и национальностей. Огромное внимание нужно уделять символике, сохранять смысл орнаментов в их первоначальном значении, бережно относиться к истории народов. «Нельзя просто так взять хантыйский орнамент, и нанести его на любую часть костюма, - приводит пример Анна. - Что-то можно размещать в нижней части юбки, что-то можно размещать только на мужском костюме». Каждый орнамент имеет свое значение, которое в работе нужно учитывать». К слову, у «Кардигана» работать в этническом стиле получается отлично: вСМИ коллектив с гордостью называют амбассадорами Югры.

- В этом году нам хотелось создать такую коллекцию, которая говорила бы: «Мы югорчане». Когда мы съездили в Ростов, мы получили колоссальную положительную оценку от жюри, но при этом не попали в призеры в силу того, что мы показались «слишком высокого уровня». Мы даже разозлись, но эти эмоции были не из серии: «Вы кто такие? Почему нас не оценили?». Нет! Мы понимали, что жюри классное, что есть объективная причина, по которой нам не дали призовое место. Причина потом выяснилась: жюри не совсем поверили, что студенты могут создавать работы такого уровня. И это был определенный вызов: доказать всем, что студенты Югры способны на все. Поэтому нам хотелось сделать что-то, чтобы все видели, что мы – жители Югры, такие же классные, одеваемся в такие же толстовки, но с определенными орнаментами и символами, дорогими для нас. Когда мы только приступили к работе, я сказала ребятам: «Мы делаем коллекцию про вас! Кристина, Лена, Сережа, это коллекция про вас. Вам не нужно никого играть, изображать. Вы идете и показываете себя, молодого крутого югорчанина». Был большой перерыв, мы долго не виделись, поэтому в этом году хотели серьезно заявить о себе. И мы испытываем гордость за то, во что это вылилось. (ФОТО: 4)

2020 год запомнился всем, как год всемирной пандемии, которая на каждого повлияла по-разному. Кто-то был вынужден терпеть экономические трудности, закрывать бизнес, перестраивать свою жизнь на «другие рельсы». Карантин разогнал всех по домам, изменив привычные вещи и затронув все сферы нашей жизни. Отразилось это и на коллективе Анны Чиняевой.

- Коллектив сменился: девчонки и мальчишки вырастают, переходят на другой жизненный уровень, идут работать, заводят семьи. Так вот карантин пришелся на тот момент, когда один состав не успел научить новичков на своем примере, передать опыт. Одно дело, когда я, как руководитель, их чему-то учу, а другое дело, когда этим занимаются еще и ровесники. Карантин - не тот момент, когда мы все вместе собираемся, пьем чай, обсуждаем какие-то новости, а потом переходим к коллекции. Но я очень благодарна ребятам за то, что мы все-таки сохранили коллектив, сохранили нашу технику и мастерскую. Я считаю, мы прошли эти сложности. Другое дело в последствиях карантина и дистанционного обучения. Сейчас к нам приходит та молодежь, которая застала эти два года пандемии. Они привыкли к дистанту, привыкли быть дома на диване. Может быть, им было сложно понять, почему им прямо сейчас нужно поднять себя с дивана, поехать на другой конец города и трудиться. Но именно в период карантина мы создали коллекцию «Капель», на сегодняшний день она моя любимая.

Коллекция «Капель» получила свое заслуженное признание. Сургутский графический дизайнер и иллюстратор Маша Юшманова (@masha.yushmanova) сделала «Кардигану» подарок – прекрасные иллюстрации костюмов. Маша создавала иллюстрации по фотографиям моделей, и если присмотреться, то внешне есть сходства с ребятами, которые демонстрируют костюмы.

Конечно, в любой творческой деятельности не избежать критики. Анна отметила, что с неконструктивной критикой в своей работе она сталкивается не так часто. Важным она считает собственное отношение к критике. Здесь два пути, - либо ты обижаешься и замыкаешься в себе, теряя интерес к творчеству, либо же разбираешься в причинах критики, берешь во внимание слабые стороны своей работы и двигаешься вперед. «Я считаю, что все, что происходит, всегда происходит к лучшему, - с улыбкой говорит Анна. - И ребятам я сказала, что проигрывать тоже нужно уметь, извлекая из проигрыша опыт. Один наш «проигрыш» вырос в новую коллекцию «Эндемик». Это намного лучше, чем сказать: «Мы обиделись, больше к вам не приедем, вы нас недооценили». Еще мы всегда задумываемся о зрителе. Если зритель не понял, то это наша проблема, а не его. Значит, в следующий раз стоит постараться еще больше».

«Самое большое поощрение за мою работу - это мой коллектив, - признается Анна. – И не просто 5 человек, а человек 15-18, отобранных мной и готовых трудиться вместе. Если коллектив обновляется составом, который готов работать, - это и есть награда. Иначе нужно будет задуматься о том, что стоит поменять в своей жизни».

Помимо своего увлечения модой и костюмом, Анна также является руководителем молодежного центра «Цвет». «Цвет» занимается с молодыми людьми, которые хотят реализовать себя в творчестве, в различных проектах, стремятся к развитию. «Есть ребята, которым нечем заняться, которые не задействованы в Студенческой весне или науке, но они готовы делать классные проекты. Мы стараемся и для них создать условия, - говорит Анна Чиняева. - Очень много творческих проектов: работаем с музыкантами, делаем куклы, создаем что-то для работающей молодежи. Это не секция, не кружок, мы работаем не три раза в неделю, а эпизодически: создаем проект – приглашаем людей. У нас есть традиционные мероприятия, которые очень необходимы, потому что ребята растут в них. Но также мы стремимся обновлять проекты каждый год. Сейчас мы также работаем по программе межнациональных отношений, ведь наш Сургут – это такой город, в который большинство людей приехало. Мы говорим не о том, какие мы все разные, мы говорим о том, что у нас намного больше общего. И нам это нравится». Двери «Цвета» также открыты и для студентов-практикантов. Обязанности практикантов зависят от периода практики, от того какие проекты реализовываются в этот период. Студенты делают все, начиная от подготовки каких-то мероприятий (грунтовки холстов, организации волонтеров) и заканчивая написанием постов, пресс-релизов.

Впереди у Анны есть еще несколько проектов, которые она нацелена реализовать до конца 2021 года. Одна из целей – поездка «Кардигана» на фестиваль в Москве. Эти цели воодушевляют Анну и ее коллектив работать дальше. Но большее воодушевление Анна Чиняева получает от своей семьи, дома и людей, с которыми работает. «Это то, что никак нельзя назвать словом «планы». Это со мной всегда, - искренне призналась Анна, - Не могу сказать, что я жду какой-то удачной звезды и только потом действую, но в молодости советую поступать именно так. Нужно какую-то звездочку себе загадать и к ней стремиться. В этом я убедилась на собственном опыте».

Найти свою звездочку среди тысяч других и следовать ей – задача не из легких. Светлые времена будут сменяться темными, успех – неудачей, победа - проигрышем. И только упорство, трудолюбие, любовь к людям и вера в себя однажды помогут засиять ярче всех звезд на небе!