В УМВД Сургута рассказали, что грозит горожанам с поддельным QR-кодом

«Что грозит югорчанам за использование поддельного QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании?» – задает вопрос сургутянка Инна З.

Отвечает городское отделение УМВД:

В зависимости от последствий использования поддельного QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, может наступить административная или уголовная ответственность.

Уголовная ответственность предусмотрена по ч. 1 ст. 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, создавшее угрозу наступления таких последствий. Санкция по указанной статье может достигать штрафа в сумме от 500-700 тысяч рублей, либо наказания в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо в виде лишения свободы сроком до двух лет.

По ч. 3 ст. 327 УК РФ за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Кроме этого при определенных обстоятельствах действия виновного в реализации поддельных сертификатов и справок о вакцинации, QR-кода, могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ, как мошенничество. Наказывается штрафом до ста двадцати тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.

Наряду с этим, должностные лица, участвующие в таком преступлении, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».