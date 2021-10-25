Список новых антиковидных мер в ХМАО

Стали известны новые антиковидные меры, которые придут в Югру. Среди них:

Запрет на работу увеселительных заведений и ресторанов в ночное время (с 23:00 до 6:00), а также фудкортов. Обойти ограничение могут только точки общепита, находящиеся на территории аэропортов, вокзалов, заправок. Допускается круглосуточное обслуживание навынос.

Нерабочая неделя настанет с 30 октября и продлится вплоть до 7 ноября.

Деятельность культурных, спортивных, оздоровительных организаций, учреждений допобразования, СПА и массажные салонов, саун приостановлена не будет, однако взрослые посетители должны предоставлять сертификат о вакцинации (о перенесенной болезни или справку о медотводе), несовершеннолетние должны соблюдать меры предосторожности. Этим организациям можно работать в ночное время, если все сотрудники сделают прививку.

Студентов вузов и колледжей отправят на дистанционное обучение.

Граждане от 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания, должны соблюдать самоизоляцию, если они не переболели коронавирусом и не вакцинированы.

До 8 ноября в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске введут резервный коечный фонд.

Дети, родители которых будут работать с 1 по 3 ноября, могут посещать мобильные группы в дошкольных учреждениях.

Запрет на работу детских комнат и кальянных продлен до 31 декабря.

Более подробно ознакомиться с постановлением можно здесь.