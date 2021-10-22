Не щадит ни детей, ни беременных: в Сургуте заболеваемость коронавирусом выросла в десять раз

Сводки о количестве заболевших коронавирусом и умерших из-за тяжелого течения болезни напоминают военные. Борьба с пандемией идет уже второй год, но нынешняя волна бьет антирекорды. Накануне в Югре впервые зарегистрировано 14 смертей ковид-пациентов. В Сургуте летальные исходы регистрируются почти каждый день. Как обстоят дела в городе – в цифрах от главного врача поликлиники №1 Максима Слепова.

24 часа в сутки

Амбулаторные ковидные центры, расположенные в поликлиниках №1, №2 и №4, перешли на круглосуточный режим работы. Скорая помощь доставляет сюда пациентов для ускорения диагностики и разгрузки госпиталя. Только за 19 октября сюда обратились 282 человека. Всем, кому потребовалась томография, она была сделана. Это 201 исследование. 50 человек отправили на госпитализацию. За ночь поступило 96 обращений.

16-часовой рабочий день

В ковидных отделениях поликлиник увеличился рабочий день врачей. В таких условиях они уходят домой не раньше полуночи. На помощь врачам поликлиник привлекают специалистов из других медицинский учреждений.

В минувший понедельник врачи поликлиник вернулись домой с вызовов около трех часов ночи.

Бригады медиков работают посменно: месяц через месяц. «Возвращение на обычный амбулаторный прием сейчас считается отдыхом», - констатировал Максим Слепов.

+ 25 процентов

На 25 процентов выросло число пациентов с поражением легких. В целом заболеваемость в городе по сравнению с сентябрем выросла в десять раз. Плато – только сниться.

«Надо констатировать, многие граждане не соблюдают санитарные правила и становятся биологическим реактором для выращивания новых вирусов», - отметил Слепов.

Тысячи вызовов

В понедельник врачи совершили 2 100 выездов к пациентам. Вместе со скорыми работают 68 бригах неотложек поликлиник. Средняя нагрузка на врача-терапевта – 27 пациентов, у педиатров – 28.

Более 500 детей

В середине недели в городе проходили лечение от ковида 518 детей. Болезнь у них стала протекать в более серьезной форме, развивается пневмония. 27 детей госпитализированы, в том числе и малыши до года. У одного младенца зафиксировано 20-процентое поражение легких.

40 беременных

Растет количество зараженных беременных. Более 40 беременных наблюдаются в городе с установленным диагнозом. Особенно опасен вирус во втором триместре.

Близится к нулю

В ковид-госпитале на базе Сургутской окружной клинической больницы развернуто около 800 коек. В начале этой недели были заняты порядка 730.

О том, как проходит вакцинация в городе читайте здесь. Как сохранить свое здоровье – тут.