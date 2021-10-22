Особенности нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября: кто работает, как оплачиваются, что делать с отпуском

Всем нам привычные «нерабочие дни» в этот раз имеют две особенности:

1️. Они установлены Указом Президента с 30.10.21 по 07.11.21 г. Этот период включил в себя праздничные (4 ноября) и выходные (30, 31 октября, 5-7 ноября) дни. Если помните, раньше «нерабочие дни» приходились исключительно на рабочие дни.

Поэтому, фактически нерабочими оплачиваемыми являются всего 3 дня (1-3 ноября), остальные - это выходные или праздничные дни. Наиболее внимательные увидели и написали мне, что в этот раз в Указе Президента идёт ссылка на ст. 112 ТК (тоже впервые).

2. Регионы получили возможность самостоятельно определять продолжительность этих дней. Ранее это делал только Президент РФ. В Указе четко сказано, что главы регионов вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30.10.21 г. и (или) продлить их после 07.11.21 г. Ориентируемся на региональные Указы.

Трудовой кодекс до сих пор понятия не имеет, что это за дни такие и какой их правовой статус. Люди в недоумении, одни работают, другие отдыхают, зарплата при этом одинаковая. Напомню, что по ТК при привлечении работника к работе в выходные и праздничные дни предусмотрена оплата в двойном размере. Но, это ведь не выходные и не праздничные…

Теперь по существу:

- Наличие в календарном месяце нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам.

Работникам освобождённым от работы в период «нерабочих дней» сохраняется среднедневной заработок. Однако, если они привлечены к работе в выходные (30,31.10, 5-7.11) или в праздничные дни (4.11), оплата должна идти в двойном размере!

- Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 г. в число дней отпуска включаются, отпуск на эти дни не продлевается.

Если кто-то специально на эти дни взял отпуск, то можно попробовать написать заявление об их переносе на другой период, но нужно будет согласие работодателя на перенос.

Отдыхаем не все. Регионы сами определяют, как будут функционировать их учреждения и организации.

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