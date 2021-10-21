Вакцинация против ковида: ответы на главные вопросы

Вакцинация от коронавируса становится неизбежной профилактикой болезни. Но сомневающихся в прививке меньше не становится. Мы собрали самые популярные вопросы о вакцинации против COVID-19 и нашли на них понятные ответы. Какую-то информацию пришлось добывать из открытых источников, не связанных с официальными российскими ведомствами. Все потому, что чиновники в России зачастую считают, что ответы не на все вопросы обязательны. Мы же убеждены: чем лучше мы осведомлены, тем меньше в обществе мракобесов.

Поехали.

Когда надо ставить первую прививку?

Начнем с простого. Первую прививку можно поставить уже сегодня. В рекомендациях Роспотребнадзора сказано, что вакцинироваться можно и тем, кто переболел COVID-19: «У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Согласно методическим рекомендациям привиться необходимо через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции».

Также надо учитывать, что у 10-12 процентов людей вообще не формируются антитела после перенесенного заболевания. Поэтому, чтобы решить этот вопрос, можно сдать тест на антитела.

Противопоказания к вакцинации:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

- период грудного вскармливания;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры;

- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Послушайте, доктор. ХМАО-Югра

Когда делать вторую прививку?

Главный инфекционист Югры Людмила Катанахова ранее объясняла: «Интервал между первым и вторым компонентом вакцины соблюдается в соответствии с инструкцией препарата. Если между введением первой дозы и второй человек инфицируется и заболевает, вторую дозу не ставят».

Напомним, в России зарегистрировано три препарата. Согласно инструкциям:

1. Вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), которая поставлена в медучреждения региона на этой неделе, проводится в два этапа. Вначале вводят компонент 1, затем через 3 недели — компонент 2.

2. ЭпиВакКорону вводят дважды в плечевую область с интервалом между уколами 14-21 день. Делать вакцинацию от коронавируса можно только по заключению врачей. После введения препарата пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.

3. КовиВак вводят в дельтовидную мышцу (верхнюю треть наружной поверхности плеча) двукратно с интервалом две недели в дозе 0,5 мл.

Надо ли делать третью прививку и когда?

В июле этого года Минздрав утвердил условия обязательной ревакцинации от коронавируса. По инструкции ведомства, она должна проводиться каждые полгода в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации. В дальнейшем ревакцинация может проводиться один раз в год. Уточняется, что перед вакцинацией не требуется сдавать анализы на антитела. В ВОЗ также согласны, что прививку можно делать вне зависимости от наличия и количества антител.

Израильские ученые пришли к выводу, что третья прививка она усиливает антитела и обеспечивает лучшую защиту от вируса.

Прививаться от ковида надо будет ежегодно?

Исходя из рекомендаций Минздрава – да. Но, согласно выводам ученых из Израиля, которые публикует Jerusalem Post, есть надежда, что ревакцинация, то есть третья прививка против ковида, может стать последней.

Основные тезисы ученых*:

- Недавние исследования показали, что даже когда количество нейтрализующих антител ослабевает, вакцина по-прежнему дает хороший вторичный иммунный ответ. Но бустерная доза (ревакцинация – прим.ред.) не только предотвращает серьезное течение заболевания, но и нацелена на предотвращение инфицирования.

- Есть также основания полагать, что третья инъекция может быть последней. Многие детские вакцины вводятся трижды и не более, например, вакцина против полиомиелита и вакцина против папилломавируса. Последняя, например, если делать ее после 15 лет, потребует трех доз, через один месяц и шесть месяцев после первой дозы, а затем, насколько известно ученым, ее действие длится всю жизнь.

Однако глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский пока с сомнением относится к этой идее: «Не знаком с таким мнением».

Можно ли комбинировать Спутник и Pfizer?

Да. И это вполне официальная позиция. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник Лайт» и Pfizer могут применяться вместе и сочетаются совершенно нормально. Кроме того, сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной «Спутник Лайт» в качестве третьего укола для бустирования.

«Ревакцинироваться можно любой вакциной», - подтвердил главный врач Югры Алексей Добровольский.

Какой процентов умерших привитых?

В России ежедневно публикуется статистика по заразившимся коронавирусом и умершим от ковида. Но отдельно не прописывается, какой процент из них был привит. Поэтому открытых и понятных цифр нет. Но есть официальная позиция по этому вопросу. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в начале октября сообщил: «Сегодня из числа вакцинированных заболевают два процента. Те, кто заболевает и попадает в стационары, — в своем большинстве это невакцинированные». Также сообщается, что в реанимация ковид-госпиталей 0,03 процента привитых.

Привитые пациенты есть и среди заболевших, и среди тех, кто находится в реанимации. Но, когда мы эти цифры оцениваем, действительно, в 3-5 раз реже привитые умирают, чем не привитые. Мне понравилось такое сравнение: вакцина, как бронежилет, но при этом и каску надо носить, и все равно в бою что-то может случиться. Оценивайте так

подчеркнул Алексей Добровольский.

Специалисты настаивают: прививка снижает риск тяжелого течения заболевания, но не исключает заражения. Поэтому, если вы вакцинировались, соблюдайте все необходимые меры безопасности: носите маску, чаще мойте руки, реже бывайте в местах массового скопления людей, правильно питайтесь и не забывайте о здоровом сне и физической активности.

*Выводы ученых в переводе «Инопресса»