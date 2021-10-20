Врач их Сургута Максим Слепов оценил влияние нерабочих дней на пандемию COVID-19

В эту волну количество заболевших на 30 процентов больше, чем было в прошлом году. Многие задаются вопросом, почему сложилась такая ситуация, если в этом году привитых больше. Но эти периоды нельзя сравнивать. Если вы вспомните осень прошлого года, у нас были более жесткие ограничения. Действовало гораздо больше мер по разобщению населения. Тогда удалось сдержать рост и выйти на определенное плато.

Способ разобщения в виде каникул, если президент поддержит и взрослых заведет на каникулы, конечно поможет, если люди останутся дома, а не пойдут за инфекцией в общественные пространства.

Каждый должен сам должен выстроить для себя новое санитарное поведение.

Эпидемия будет продолжаться, если вспомнить историю эпидемиологии, 3-5 лет. У нас всего лишь второй года идет.

Когда пойдет на спад эта волна – зависит от нас. В каждом регион эти временные сроки будут разными. Но все зависит от нашего поведения. Те, кто сейчас вакцинируется, получат иммунитет только в ноябре. Я надеюсь, в ноябре мы выйдем на плато. Мы на это рассчитываем.