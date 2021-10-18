10 фактов про The International по Dota 2 и победу российской команды Team Spirit

Одна из заметных новостей минувшего дня – победа российской команды Team Spirit на чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2. Пять молодых ребят не только стали лучшими в мире, но и выиграли 1,3 млрд (!!!) рублей ($18,2 млн). Информация об этом разлетелась далеко за пределы киберспортивного сообщества (внутри комьюнити она произвела невероятный фурор и ликование), дело дошло даже до того, что молодых чемпионов поздравил Владимир Путин. СИА-ПРЕСС собрал десять фактов об этом событии, чтобы даже далекие от реалий компьютерного спорта читатели смогли проникнуться произошедшим.

1. Dota 2 – очень, очень сложная игра

Для начала надо рассказать, что такое Dota 2. Это компьютерная игра и вид программы киберспорта (который в России признан официальным видом спорта с 2016 года) под названием «боевая арена». Играют команды по пять человек. Каждый человек управляет своим героем, которого выбирает в самом начале сета. Задача – разрушить главное здание на базе противника.

Проблема в том, что всего героев 120, у каждого – минимум четыре уникальные способности, плюс восемь «талантов» (специальных улучшений), а также 230 предметов, которые дают различные бонусы и иногда собираются друг из друга.

В общем, чтобы просто понять, что происходит в игре, нужно изучить огромную «матчасть». А чтобы играть профессионально, придется посвятить этому делу много тысяч часов. Из-за сложности и многогранности Dota 2 называют «шахматами» в мире киберспорта. С той разницей, что в шахматах есть какое-никакое время подумать, а в доте у игроков зачастую на размышление имеются доли секунды, от которых может зависеть судьба матча.

2. Это был юбилейный десятый The International

The International (TI) – фактически, чемпионат мира по Dota 2. Он проходит раз в год (только в 2020 году пропустили из-за коронавируса), и долгое время базировался в Сиэтле, где находится офис компании-разработчика игры – Valve. Предполагалось, что чемпионат должен был пройти в Стокгольме, но шведские власти отказались принимать гостей из-за вспышки коронавируса, поэтому игры в срочном порядке перенесли в Бухарест. К сожалению, перед стартом чемпионата там тоже началась очередная волна, поэтому триумф российской команды происходил при пустых трибунах.

3. Это был самый дорогой The International

Общий призовой фонд десятого TI – $40 млн, что является рекордом для киберспорта. Вообще следить за ростом суммы денег, которая достанется лучшим дотерам планеты – отдельное развлечение. А растет эта сумма ежегодно (за десять лет – с 1,6 до 40 млн долларов) благодаря игровому сообществу. Делается это так: примерно за три месяца до чемпионата начинается внутриигровое событие, для участия в котором нужно приобретать так называемый «боевой пропуск», или «компендиум». В этом событии можно получать всякие интересные плюшки, типа внешнего вида для героев, редкой озвучку для матчей и многое другое. Но чтобы получать все это добро быстрее, по сути, нужно донатить (то есть платить деньги).

Так вот, 25 процентов от продаж боевого пропуска идут в призовой фонд TI. Остальное забирает себе Valve. Такая математика. Благодаря фанатам игры, за десять турниров серии The International в качестве призовых были разыграны более 180 миллионов долларов.

4. Первый и десятый TI – наши

Team Spirit – первая российская команда, которая выиграла The International. Но был и самый первый турнир этой серии, который прошел в 2011 году в Кельне, и там победу одержала команда Natus Vincere (и первой в мире выиграла миллион долларов в одном киберспортивном соревновании) – она украинская, но в киберспортивном комьюнити так же считается «нашей». В компьютерном спорте России вообще все, кто с пространства бывшего СНГ, воспринимаются как свои, и все за них болеют. Некоторым гражданам и, особенно, политикам, стоило бы поучиться такому единству.

5. Наши чемпионы очень молоды

Пора бы и представить новых чемпионов мира.

Илья Yatoro Мулярчук – он украинец, ему 18 лет, и он – самый молодой игрок на керри-позиции (игровая роль, цель которой – вносить максимальный урон противнику) на десятом The International. Александр TORONTOTOKYO Хертек, россиянин, 24 года. Магомед Collapse Халилов – уроженец Дагестана, 19 лет, самый молодой оффлейнер (игровая роль, цель которой – выстоять на сложной линии, впоследствии стать инициатором сражений) десятого TI. Мирослав Mira Колпаков – украинец, 21 год. И капитан – Ярослав Miposhka Найденов, 23 года.

Надо сказать, что единственный, кто до этого года выступал на TI, был именно капитан – он играл в 2017 году, и с тех пор на чемпионат мира не попадал. Таким образом, Team Spirit в нынешнем составе были чуть ли не самой неопытной командой десятого The International с точки зрения выступлений на про-сцене, что не помешало им победить.

6. TeamSpirit в одночасье стали самыми богатыми киберспортсменами СНГ

Победа на TheInternational сделала пятерку молодых ребят самыми богатыми киберспортсменами России – они выиграли примерно по 3,6 млн долларов, или по 262 млн рублей. Правда, это довольно условно, так как им предстоит заплатить налоги и поделиться частью выигрыша с киберспортивной организацией (как правило, туда уходит довольно небольшая часть, около десяти процентов, но это зависит от подписанных с игроками контрактов, которые являются коммерческой тайной).

Ранее самыми богатыми киберспортменами в России был старый состав команды Virtus.pro по Dota 2 – они заработали в качестве призовых примерно по $1,8 миллиона.

К тому же TeamSpirit резво ворвалась в топ рейтинга киберспортивных организаций по количеству выигранных призовых – причем сразу на четвертую строчку с показателем в $19,8 млн. Первое место у американо-европейской TeamLiquid – 37,6 миллиона долларов.

7. Они выбили с турнира дважды чемпионов мира

Одной из важных побед Team Spirit стал матч против команды OG, которая до этого выиграла два The International подряд. Наши ребята довольно просто одолели дважды чемпионов мира и выбили их с турнира. Впрочем, ради справедливости стоит сказать, что и OG были не в оригинальном победном составе.

Еще один интересный нюанс – в финале нижней сетки (турнир проходил по системе Double Elimination, в которой команды из верхней сетки, когда проигрывают, падают в нижнюю, а в нижней проигрыш уже означат вылет) Team Spirit играли против одной из сильнейших команд мира Team Secret. Так вот, капитан Team Secret Клемент Puppey Иванов (он эстонец и чемпион самого первого The International в составе Na’Vi) за карьеру сыграл 2 148 профессиональных матчей. Все ребята из Team Spirit суммарно сыграли 2 128 матчей на профессиональной сцене. И все же они победили.

8. Yatoro побрился налысо прямо во время турнира

Позабавивший многих зрителей факт – Илья Yatoro Мулярчук прямо в ходе TheInternational побрился налысо. Он сделал это вечером перед игрой против OG. Свое решение молодой человек мотивировал тем, что «посвятил волосы богу доты». Видимо, помогло. Ну и плюс у команды спонтанно появился фирменный жест — целовать голову керри-игрока после победы. Ну и к тому же Yatoro стал первым в истории мировой доты игроком, который в стадии плей-офф The International совершил три т.н. «буйства» (англ. — rampage) — убийство пятерых и более героев противника за короткое время.

9. Финал этого TI побил рекорды по просмотрам

Только официальную русскоязычную трансляцию гранд-финала десятого The International смотрели почти миллион человек. А ведь были еще «пиратские» эфиры, которые могли собирать десятки тысяч зрителей. Всего же главное противостояние между Team Spirit и лучшей китайской командой PSG.LGD (эта команда в разных составах пять раз попадала в тройку призеров TI, но так и не выиграла ни одного чемпионата мира) смотрели более двух миллионов человек.

10. Не одни Team Spirit получили миллионы благодаря своей победе

Забавный факт, который всплыл перед последним игровым днем TheInternational – известный деятель российского киберспорта, основатель и бывший владелец команды Virtus.pro, бизнесмен Антон Черепенников перед началом чемпионата мира поставил 1 530 000 рублей на победу Team Spirit. Судя по статистике, шансы российской команды на первое место составляли шесть процентов. В итоге ставка Черепенникова сыграла, и теперь он ждет выплаты в 44 370 000 рублей. Таковы пути киберспорта.