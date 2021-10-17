Апокалиптичная неделя на Урале

На этой неделе на Урале было сурово: 18 человек погибли от отравления алкоголем, несколько регионов накрыты смогом, в некоторых районах введен ЧС из-за вспышки птичьего гриппа. Но были и хорошие новости. Подробнее – в традиционном обзоре новостей соседей на siapress.ru.

В Тюмени на ул. Мельникайте открыли движение по 3-уровневой развязке

В Тюмени открыли движение по новому съезду транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Губернатор Тюменской области Александр Моор и гендиректор «Мостостроя-11» Николай Руссу торжественно открыли новую дорожную развязку в Тюмени, пишет «РБК-Тюмень». За счет трех уровней она должна разгрузить дорожное движение и упростить проезд. Из бюджета было потрачено 2,7 миллиарда рублей, еще столько же планируется потратить на вторую и третью очереди.

Строительство вела одна из крупнейших строительных организаций Тюменской области — «Мостострой-11», которая известна своими крупными проектами: Моста влюбленных, развязка в виде клевера на Московском тракте и обустройством набережной. Сейчас компания реализует проект строительства нового корпуса ТюмГУ на улице Республики.

Режим ЧС установлен в двух поселках Тюменского района из-за вспышки птичьего гриппа

Из-за вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике в поселках Боровский и Андреевский Тюменского района введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает региональный оперштаб, передает «Тюменская линия».

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Тюменского муниципального района. Ранее был введен карантин по высокопатогенному гриппу птиц.

В личных подсобных хозяйствах проводится изъятие птицы. Как отметил начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц, законодательством РФ предусмотрена компенсация за изъятую птицу.

Изъятием занимается комиссия, в состав которой входят представители ветеринарной службы, полиции, администрации района. Процедура строго регламентирована, составляется комиссионный акт, птица обязательно взвешивается, гражданам выплачивается ущерб.

На юге Екатеринбурга возник еще один пожар

Площадь возгорания вблизи поселка Приисковый — 20 га. Дым над этой территорией, по сообщениям очевидцев, виден уже два дня, сообщает 66.ru18 октября. Сейчас огонь тушат сотрудники МЧС и местного отделения Авиалесоохраны. Ранее администрация Екатеринбурга ввела режим ЧС на части территории Чкаловского района из-за тлеющих торфяников.

Это не первый природный пожар в южной части муниципалитета за последние несколько дней. Над Екатеринбургом уже неделю висит смог из-за тлеющих торфяников в Чкаловском районе. Впервые запах дыма жители ощутили в ночь на понедельник, 11 октября.

Утром 14 октября дым от тлеющих торфяников накрыл Солнечный, Широкую Речку, Академический и другие районы. Запах гари ощущался даже в центре Екатеринбурга. Также из-за густой пелены на четыре часа ограничили движение на участке с 69-го по 77-й км федеральной автодороги «Екатеринбург — Шадринск — Курган».

15 октября администрация Екатеринбурга ввела режим чрезвычайной ситуации на территории Солнечного микрорайона из-за тления торфяников. В МЧС на следующий день заявили, что наиболее вероятная причина возникновения пожара — поджог.

Купили алкоголь на рынке. Всё, что известно о массовом отравлении метанолом в Екатеринбурге

В Свердловской области 18 человек погибли от отравления алкоголем. В их крови был обнаружен метиловый спирт. Полиция задержала подозреваемых в производстве и продаже суррогата. Возбуждено уголовное дело. Е1.ru публикует главную информацию о массовом отравлении.

С 7 по 14 октября уральцы покупали в ларьке на рынке «Ботанический» на улице Патриса Лумумбы контрафактный алкоголь. Первые сообщения о смертельном отравлении появились в пятницу, 8 октября. В общей сложности погибли 18 человек. При вскрытии в их крови обнаружили ядовитый метиловый спирт.

По данным следователей, погибшим — от 25-30 до 78 лет. В списке — двенадцать мужчин и шесть женщин. В том числе жители 19-го и 32-го военных городков, которые находятся в километре от злополучного ларька.

Полиция задержала двух предпринимателей. Это 54-летний Надир Мамедов и 42-летний Армен Аветисян. На последнего в декабре уже составляли протокол за незаконную торговлю алкогольной продукцией. А несколько дней назад мужчина был оштрафован за незаконную предпринимательскую деятельность. Только за последний год Аветисяна штрафовали пять раз.

Следователи нашли контейнер, в котором хранилась тара с суррогатным алкоголем. И изъяли тринадцать десятилитровых канистр с остатками спиртосодержащей жидкости. Также полиция нашла полулитровые бутылки с названием «Океан».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Предпринимателям по этой статье грозит до 10 лет лишения свободы. Расследованием занимается отдел по особо важным делам.

В национальном парке «Таганай» открыли новую тропу на Большую Каменную реку

В пятницу, 15 октября, в национальном парке «Таганай» прошло официальное открытие новой экологической тропы на Большую Каменную реку, сообщает информагентство «Первое областное». «Таганай» славится своей многокилометровой россыпью огромных валунов авантюрина. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов из разных регионов и стран. Благодаря новой тропе знакомиться с красотой этих мест станет удобнее, безопаснее и интереснее, сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай».

Тропа на Большую Каменную реку начинается с Центральной усадьбы парка и идет через смотровую площадку «Тещин язык», где открывается прекрасный вид на горные хребты — Средний и Большой Таганай. На новой экотропе появились настилы через заболоченные места, подвесная переправа через реку Большая Тесьма, обустроенный вход и указатели на всем пути туриста.

Национальный парк «Таганай» образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуста. Площадь парка — 568 кв. км, территория включает в себя таганайский горный массив. Здесь сохранились ценные экологические системы, горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса и встречаются редкие животные и растения. Ежегодно национальный парк «Таганай» посещает более 170 тысяч человек, и с каждым годом число туристов растет.

Курганское УФСБ: студент угрожал устроить теракт в своём вузе

Студент одного из вузов Курганской область высказывал намерения совершить террористический акт в учебном заведении. Молодого человека отправили в психоневрологическую больницу. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ России, передает «Область 45».

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен обучающийся одного из вузов региона, который высказывал намерения совершить террористический акт в учебном заведении с применением взрывчатого вещества, - уточнили в силовом ведомстве. - По словам сокурсников, молодой человек отличается замкнутостью, склонен к депрессии, периодически проявляет приступы немотивированной агрессии. В общении с преподавателями выражает эмоциональное недовольство.

Сотрудникам управления студент подтвердил, что высказывал намерения совершить теракт в здании вуза. Однако, конкретных действий по исполнению замысла не предпринимал. Силовики обследовали место жительства курганца. Проверили компьютер, ноутбук, мобильный телефон, социальные сети.

- Взрывчатых веществ, зажигательных смесей, оружия, а также признаков их приготовления и производства не обнаружено. Сведений, свидетельствующих о подготовке террористического акта и иных преступлений, не получено, - говорится в сообщении УФСБ России по Курганской области.

Выяснилось, что во время учёбы в школе над ним систематически издевались одноклассники. Ему даже пришлось пройти курс лечения в психиатрической больнице.

Сейчас молодой человек находится в Курганской областной психоневрологической больнице. Врачи поставили ему первичный диагноз «расстройство личности».

В Лабытнанги запах от тлеющей свалки уже несколько месяцев беспокоит горожан

Жителей Лабытнанги третий месяц беспокоит запах от тлеющей свалки. Еще в августе НУР24 писал, что северяне не могут избавиться от запаха гари в своих квартирах, идущего от горящего полигона твердых бытовых отходов.

На дворе середина октября, а дискомфорт горожане ощущают до сих пор. Об этом они написали в соцсети ВКонтакте.

«Кто-нибудь из ответственных лиц может дать ответ, когда мы перестанем дышать зловонным запахом горящего мусора, исходящим от городской свалки? Окна открыть невозможно, помещение тут же заполняется смрадом.. Администрация вроде как около месяца назад отчиталась, что возгорание свалки ликвидировано и образовавшийся дым это результат «остаточного тления (орфография и пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.)», — написала Оксана Николаевна.

На пост отреагировали представители администрации Лабытнанги.

«Причиной запаха является остаточное тление после возгорания временного места размещения бытовых отходов. Работы ведутся. Дорожная техника производит отсыпку песчаной смесью. Ситуация под контролем, открытого горения нет, принимаются все меры, чтобы тление мусора прекратить», — написали городские чиновники.

В Салехарде в 2021 году состоится первая губернаторская елка

В Салехарде в 2021 году состоится первая губернаторская елка. Об этом в ходе прямого эфира рассказал глава округа Дмитрий Артюхов, сообщает «Аиф-Ямал».

В празднике примут участие 300 талантливых ребят со всего ЯНАО.

Губернатор отметил, что это будет одним из тех мероприятий, которые объединяют детей. Ребята смогут познакомиться с национальной культурой и побывают в интересных местах.

В дальнейшем программу планируют расширять.