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Зима близко: готов ли Сургут?

Директор ДГХ Кирилл Киселев рассказал, как Сургут подготовился к зимнему периоду

Зима близко: готов ли Сургут?
Фото: siapress.ru, Администрация Сургута

Подготовка к зимнему периоду – крайне важный этап для коммунальных и обслуживающих служб города. О том, как будут убирать снег в Сургуте в этом году, повысятся ли тарифы ЖКХ и готовы ли отопительные сети, рассказал директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

– Заключен ли договор с подрядчиком по уборке снега в этом году?

– Этим будет заниматься подрядная организация СГМУП «ДорРемТех». Все управляющие организации заключили договоры на механизированную уборку снега с придомовых территорий. Задействованы подрядчики, которые осуществляли очистку в прошлую зиму и новые подрядные организации.

– В прошлую зиму сургутяне жаловались на плохую уборку дворов от снега. Как можно повлиять на подрядчика?

– Для удовлетворения потребностей по увеличению количества (частоты) уборок и вывоза снега с придомовых территорий собственники МКД, советы МКД и управляющие организации должны инициировать и провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома с вопросами повестки дня:

  • определить места временного складирования снега при ручной и механизированной уборке,
  • установить периодичность механизированной уборки проездов и тротуаров,
  • принять экономически обоснованный размер платы механизированной уборки для убираемых площадей проездов исходя из площади помещений многоквартирного дома,
  • определить порядок оповещения владельцев автомобильного транспорта для обеспечения механизированной уборки (передать телефоны владельцев мастеру, председателю совета МКД),
  • определить места временного накопления крупногабаритного мусора,
  • определить места, на которые категорически запрещено складывать снег для временного хранения (клумбы, иные) при ручной и механизированной уборке снега,
  • установить порядок пользования в зимний период, содержания и очистки от снега детской игровой площадки,
  • включить иные необходимые вопросы для обеспечения комфортных условий пользования придомовой территорией в холодный период года.

Жилищным законодательством собственники помещений наделены не только правами пользования, но и обязанностями по организации содержания общего имущества.

– Куда будет вывозиться снег?

– На два снежных полигона подрядных организаций СГМУП «ДорРемТех» и ООО «ЮВиС».

– Как в городе будут бороться с гололедом?

– Для предотвращения образования наледи на проезжей части улиц и дорог города в Сургуте применяется, как и в предыдущие годы, песко-соляная смесь, которая остается самой эффективной и экономичной в финансовом отношении (это обусловлено добычей песка на собственных территориях), обработка мостовых сооружений производится химреагентом типа «НОРДИКС». Управляющие организации также должны организовать очистку тротуаров от наледи и посыпку противогололедной смесью.

– Как бы вы оценили подготовку к отопительному сезону?

– С 1 по 17 сентября специалистами департамента городского хозяйства проведена выездная проверка готовности к отопительному периоду 13 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Ресурсоснабжающими предприятиями подготовка к работе в осенне-зимний период проведена в полном объеме. Все организации получили акты и паспорта готовности.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проведена проверка готовности объектов электрохозяйства садовых объединений к работе в период низких температур. Из общего количества 89 садовых объединений подключены к системе электроснабжения 76 СНТ. В 13-ти СНТ ведётся освоение территории, сети электроснабжения отсутствуют. На сегодняшний день сетевыми организациями регламентные работы по текущему ремонту сетей и электрооборудования в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнены в полном объеме, сформирован аварийный запас материалов.

Жилищный фонд города готов к эксплуатации в зимний период на 100%.

– Удалось ли выявить все слабые места в ходе проверок?

– Отопительный период в городе начат с 7 сентября для объектов социального назначения и для остальных потребителей с 13 числа. Инженерное оборудование работает безаварийно, в штатном режиме. На протяжении многих лет не было зарегистрировано ни одного отключения и (или) отказа в работе оборудования на муниципальных теплоисточниках, вызвавших остановку теплоснабжения у потребителей. В период низких температур наружного воздуха работа муниципальных объектов обеспечения жизнедеятельности города остаётся стабильной. Централизованная система теплоснабжения города является надежной.

– Есть ли районы в Сургуте, где до сих пор сохраняются проблемы с отоплением?

– Во всех микрорайонах города теплоснабжение потребителей осуществляется без нарушений температурного и гидравлического режима отпуска тепловой энергии. Жалобы на некачественное теплоснабжение в многоквартирных домах носят единичный характер и связаны с временными проблемами, которые устраняют по мере поступления заявок в диспетчерские службы управляющих организацией.

– Жители города стали чаще или реже обращаться с проблемой грязной воды?

– Ежегодно в городе Сургуте отмечаются кратковременные отклонения качества питьевой воды в период завершения подготовки объектов к осенне-зимнему периоду (август – сентябрь), а также в период праздничных дней (новогодние, 23 февраля, 8 марта, 1-9 мая), как правило это связано с увеличенным водопотреблением.

В течение 2021 года в Администрацию города жалобы на качество водоснабжения поступали от жителей домов, расположенных в различных районах города. В рамках каждого поступившего обращения ресурсоснабжающими организациями незамедлительно совместно с управляющими компаниями производится отбор проб воды на границе раздела эксплуатационной ответственности и на вводе в МКД.

– Будет ли в этом году повышение тарифов на услуги ЖКХ? Как сильно это скажется на платежках?

– Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются региональными органами власти (Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры). Традиционно эти тарифы меняются с 1 июля каждого года. В этом году тарифы на коммунальные услуги увеличились не более чем на 3,4%

Размеры платы за жилищные услуги («Содержание жилфонда») в рамках своих полномочий пересматривались Администрацией города в 2020 году. В 2021 году их пересмотр не планируется.

Взносы на капитальный ремонт повышались региональными органами власти с января 2021 года на 4,2% по отношению к ранее действовавшим с сентября 2014 года (т.е. взносы на капитальный ремонт оставались неизменными на протяжении 5-ти летнего периода).

В среднем плата за жилищно-коммунальные услуги в 2021 году по сравнению с 2020 годом по наиболее распространенным видам благоустройства для 5-ти и 9-ти этажных домов в капитальном исполнении с коммунальными услугами: отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз ТКО возросла до 2,7%.


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Сегодня в 15:06, просмотров: 333, комментариев: 0

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