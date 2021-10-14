В думе Сургута пройдут публичные слушания, которые могут изменить выборы главы города

Сегодня, 14 октября, в Сургуте пройдут важные публичные слушания. На них вынесены поправки в Устав города, касающиеся избрания главы и его полномочий, а также частично – полномочий думы. Какие изменения грядут в городской политике и можно ли на них повлиять – в нашем материале.

Выборы главы

Казалось, что нынешний вариант выборов главы Сургута максимально причесан и безопасен с точки зрения обеспечения «нужного» результата. В настоящий момент депутаты объявляют конкурс, специальная комиссия изучает кандидатов и допускает до выборов не менее двух, и в ходе тайного голосования один из них побеждает, если набирает квалифицированное большинство (больше двух третей) – то есть минимум 17 из 25 депутатов должны его поддержать. В думе Сургута прошлого созыва было 24 единоросса, сейчас их осталось 20, что по-прежнему достаточно для избрания градоначальника, но изменения все же планируются.

В новой версии Устава предлагается сделать выборы открытыми, а главу утверждать более чем половиной голосов от установленной численности депутатов – то есть для избрания новому мэру понадобится поддержка лишь 13 депутатов вместо 17.

Вопросы открытости выборов – тема деликатная. Депутаты думы Сургута пятого созыва, которые в 2015 году на излете своих полномочий утверждали Дмитрия Попова на второй срок, горячо дискутировали о своем праве не показывать, как и за кого они голосуют, и тогда была установлена тайна волеизъявления народных избранников. На данный момент, если поправка в Устав будет принята, тайна голосования временно сохранится в регламенте думы, но отменить ее, судя по всему, все же придется.

Ограничение сроков

Немногие знают, но в Сургуте установлено ограничение для продолжительности работы главы, как в «старой» Конституции – «не более двух сроков подряд». В нынешних поправках предлагается эту норму убрать. С одной стороны, в нашем городе пока никто даже не приблизился к этому ограничительному порогу. Даже Александр Сидоров, который управлял Сургутом 20 лет, не попадал под действие этого правила, так как нынешний Устав был принят в 2005 году, и после этого бессменный мэр переименовался в «главу города» и пошел на свой формально первый срок. Дмитрий Попов был избран на второй, но спустя несколько месяцев ушел в отставку, а Вадим Шувалов даже до конца первой итерации на Энгельса, 8, не дошел.

Однако сама по себе норма обязательной сменяемости в политике придумана как раз для того, чтобы никто не «засиживался», не «бронзовел» и не «пускал корни». Впрочем, понятно – если у нас президент уже «обнулился», следом он убрал ограничения сроков для губернаторов, то почему мэры должны быть обделены этой привилегией? Государственная политика.

Если глава отъехал

В новой версии Устава города предлагается несколько видоизменить механизм передачи власти и полномочий на время отсутствия главы. Тут надо вспомнить события годовой давности – прошлой осенью в думе города была большая дискуссия на тему того, как жить администрации в случае отсутствия мэра.

Исполнительная власть тогда предлагала в случае отъезда или ухода на больничный Вадима Шувалова разрешить полную передачу всех полномочий главы первому заместителю (на тот момент это был Алексей Жердев) без всяких ограничений. Депутаты воспротивились: могло получиться, что они проголосовали за градоначальника, тот благополучно куда-нибудь уехал на несколько месяцев, а в это время Сургутом рулит никем не избранный заместитель. В итоге решение не прошло.

Теперь же предлагается этот механизм закрепить в Уставе города. Более того – это распространится даже на тот случай, когда глава покидает должность (самостоятельно или при «помощи» обрушившихся на него силовиков). Сейчас, если подобное происходит, дума должна утвердить временно исполняющего обязанности градоначальника, который будет управлять администрацией до избрания нового мэра. К слову, именно благодаря этой норме в декабре 2020 года после внезапного ухода Вадима Шувалова руководить исполнительными органами власти стала Анна Томазова, а не «серый кардинал» ныне ушедшей из города команды Алексей Жердев. Если нынешние поправки в Устав будут приняты, то воздействовать на этот процесс дума не сможет – в случае ухода главы вся полнота власти автоматически перейдет его первому по статусу заместителю.

Переигровки с замами

Еще один управленческий нюанс, который может войти в Устав Сургута – взаимодействие думы с главой и его заместителями. Сейчас парламент утверждает структуру администрации полностью, с учетом того, какое подразделение подчиняется какому вице-мэру. В новой редакции предлагается несколько поменять систему – дума будет согласовывать только сами структурные подразделения (их количество, упразднение, слияние, поглощение, и так далее), а распределение между замами останется исключительно на усмотрение и решение главы. Вроде и логично, а вроде – сокращение полномочий думы. Очередное.

Итого

Внешне приведенные поправки вроде как наводят некий логичный порядок в системе взаимоотношений исполнительной и представительной ветвей власти в Сургуте. Но, если вдуматься, то каждый пункт приводит к планомерному «откусыванию» полномочий у думы в пользу администрации. Подобные перекосы плохи тем, что даже если сегодня на Энгельса, 8, собрались исключительно порядочные люди, поэтому «нужно им дать больше возможностей», то совершенно не факт, что завтра там не окажутся какие-нибудь жулики, стремящиеся разорвать город на куски и разбежаться с ними в разные стороны.

Если у вас есть что сказать на эту тему – публичные слушания пройдут сегодня, 14 октября, в зале заседаний думы Сургута на ул. Восход, 4, в 18.00.

P.S. Еще один нюанс публичных слушаний, на которых обсуждаются поправки в Устав города – высказанные там предложения обязательно попадут на рассмотрение уставной комиссии, и, потенциально – в думу города. Так что если вам в принципе что-то не нравится в системе избрания главы Сургута – например, тот факт, что конкурсная комиссия фактически может не дать думе никакого выбора, выдав ей по итогам отбора кандидатов одного «нужного», а второго – никакущего, то так же можно прийти и выразить свои пожелания. В общем, если вы придете и выскажетесь – все ваши предложения будут, как минимум, внесены в протокол. Пользуйтесь случаем.