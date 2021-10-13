Как Сургут потерял одного вице-спикера в думе Югры и что это значит

Новый созыв думы Югры собрался и избрал свое руководство. По итогам этого процесса сургутянин и представитель Сургутнефтегаза Александр Сальников впервые за долгие годы лишился статуса вице-спикера – вместо него эту должность получил нефтеюганский политик Владимир Семенов. Обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский обсудили эту ситуацию и ответили на вопрос, как так произошло, потерял ли в своей силе Сургут и Сургутнефтегаз, и что будет дальше.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский – издатель газеты «Новый город» на связи. Тарас, привет!

Тарас Самборский: Привет, Дима! И привет всем, друзья!

Д.Щ.: Сегодня у нас парламентский выпуск нашего проекта. Будем говорить про две думы – дума округа и дума города. Но сначала про округ, так как это более высокий уровень власти и, тем более, у них первое задание уже прошло. И вот какой аспект нас в этом всем интересовал – в течение долгих лет, несколько созывов по-моему три или четыре, был классический традиционный заместитель председателя в думе округа. Это был Александр Сальников, он сургутянин, выходец Сургутнефтегаза и всегда считался эмиссаром, так сказать, сургутнефтегазовским представителем. В региональной думе он занимал должность заместителя, и статус-кво существовало там больше 15 лет.

И сейчас, внезапно, когда прошло первое заседание окружной думы нового созыва, выяснилось, что Сальников там не получил никакой заметной должности. Как минимум, он потерял кресло вице-спикера. Председатель там Борис Хохряков из Нижневартовска, получается это будет у него уже третий созыв, когда он руководит думой Югры. Наталья Западнова – бывший заместитель губернатора Филипенко, и она тоже выходец из Нижневартовска. Она стала заместителем Бориса Хохрякова, и еще заместитель – это Владимир Семенов, он из Нефтеюганска. Еще один зам есть – это Еремей Айпин. Формально он избирается от Сургута, но мы все прекрасно знаем, что живет он в Ханты-Мансийске. Сургутянином он по сути своей не является. То есть, Сургут и Сургутнефтегаз потеряли своего представителя в руководстве думы Югры. Давай обсудим, почему это случилось, что это значит, и какие последствия этого могут быть. Манифестацией каких процессов подковерных это может являться. Сургутнефтегаз каким-то образом теряет свои позиции в политической сфере в Югре? Как ты думаешь?

Т.С.: Нет, я так не думаю. Я думаю, что все гораздо проще, как всегда, и искать серьезные подковерные интриги в том, что произошло с Александром Ивановичем Сальниковым совершенно не стоит. На самом деле, судьба Сальникова по всем видимости интересует только одного его самого. Что произошло? Есть господин Семенов из Нефтеюганска, который еще в годы руководства территории до Нефтеюганска проявлял себя, мягко говоря, незаурядно практически во всех смыслах этого слова и своей такой достаточно нахрапитостью, обращал на себя внимание. Семенов – это не любимый персонаж югорской политики, это такой, дипломатично выражаясь, раздражитель очень многих, включая и руководителей Югры. Но, тем не менее он, как мы видим из прошедших выборов, достаточно мотивирован на какой-то политический карьерный личный рост и он добивается своих целей всеми считающимися им самим приемлемыми способами.

Д.Щ.: Тут надо сказать кое-что. Я, когда изучал списки на одномандатников и смотрел, с какими процентами они побеждали, по-моему, насколько я это помню, если средний одномандатник от Единой России (они все там от Единой России 19 человек), побеждал примерно с 30-35, 40-45 процентами. То в Нефтеюганске каким-то волшебным образом при огромной доле надомного голосования Семенов победил со счетом около 70 процентов. И именно по Нефтеюганску у оппозиционных партий были, они публиковали свои особые мнения, они считают что в Нефтеюганске выборы были запущены с довольно серьезными фальсификациями. Доказывать мы здесь ничего не будем и не можем, но, как минимум, отметить это, мне кажется, стоит

Т.С.: Ну, я ровно о том и говорю. При всех художествах и методах, которыми пользовался господин Семенов, его избирательный штаб, он победил. Какие-то методы, какие-то художества – это вопрос к тем, для кого выборы в окружную думу от Единой России кого-то интересует. Пуская они гадают, разбираются с этим. Надо понимать еще одну вещь – последние выборы в Югре и по всей стране были достаточно сложными для партии власти. Задача, которую Кремль поставил перед Единой Россией, была трудновыполнимый – собрать 45 процентов явки и из них 45 процентов голосов за Единую Россию без художников-оформителей, в общем-то, не справились бы с этой задачей.

Я думаю, что господин Семенов выполнил эту работу более так четко. Недолго он размышлял, в отличие от Александра Ивановича, поэтому и победил, что и надо Единой России. Это даже не решение губернатора или окружных властей. Есть центральная основополагающая задача – Единая Россия собирает определенное количество процентов. Те соискатели депутатских мандатов от Единой России, которые с таким энтузиазмом эту задачу выполнили, они и нужны партии. То есть, она использует высокий результат. Мы же сейчас всерьез не будем разговаривать о том, как добиваются высокого результата те или иные кандидаты, да?

Вот Владимир Семенов своими методами помог партии, помог себе конечно же, но он тем самым помог партии добиться более высоких цифр, чем это смогли сделать его коллеги по единороссовскому цеху. Потом здесь нет ничего удивительного, партия вынуждена было выбрать это решение, несмотря на всю свою, скажем так, «нерукопожатость», теперь он, а не господин Сальников заместитель председателя окружной думы. Совершенно никаких чудес нет, и Семенов честно, как мог, не покладая рук обеспечил себе свою победу. Я думаю, Александру Ивановичу ничто не мешало использовать какие-нибудь подобные методы, может быть, тогда бы он сохранил свою позицию в окружном парламенте. Видимо, у Александра Ивановича другие принципы, и поэтому он там оказался не нужен.

Д.Щ.: То есть, Сургут в какой-то степени наказан за то, что у нас считают нормально, а люди проголосовали так, как они проголосовали, и посчитали так, как посчитали, и получилось 30 процентов или около того за Единую Россию.

Т.С.: Ну мы не можем сводить все к припискам. Все-таки существует и партийная работа, и работа с избирательским активом, и какая-то публичная политика. Я думаю, что Александру Ивановичу Сальникову надо было к этим выборам отнестись серьезнее, чем это происходило до сих пор. Наверно, он как-то расслабился, уверовал в то, что это уже такой вечный мандат. Но жизнь всегда учит, и с самой неожиданной стороны к нам прилетают всякие подобные моменты. Еще раз, это не удар по Сургутнефтегазу и его репутации. Сургутнефтегазу также все равно кто там председатель думы, заместитель председателя думы. Сургутнефтегаз – это отдельный Космос. Надо — он делегирует своих представителей в окружной, региональной и другие парламенты или в городской парламент. Это все не так работает. Последние выборы Единая Россия выиграла теми методами, которыми она их выиграла. В данном контексте Победа Семенова не является никакой сенсацией. Вот это все ровно укладывается в общее политическое пространство, которое Единая Россия сформировала, и в котором она пребывает и будет пребывать еще какое-то количество лет. Вот и все! Так что тут нечему совершенно удивляться

Д.Щ.: Ну а вот, можем ли мы говорить о том, что вот эта давняя игра, которую запустил еще Александр Филипенко – с «противопоставлением» Сургута и Нижневартовска, чтобы там Сургут излишне не усиливался, не становился такой уж совсем уж сверх-территорией, суперпритягательный для всего округа. Она сейчас сохраняется?

Т.С.: Я думаю, что этой игры и не было никогда. А какой профит Нижневартовску от того, что председатель думы и его заместитель из Нижневартовска?

Д.Щ.: Тягать деньги, обеспечивать какие-то проекты

Т.С.: Ну, хорошо, но они тягаются же! То есть Хохряков два срока уже при думе, Наталья Западнова тоже два срока или несколько. До этого она много лет работала заместителем губернатора. Ну, очевидно есть какой-то профит. Но что, Сургут будет при окружном бюджете как-то теперь обделен и меньше денег получать? Нет. Сегодня деньги муниципалитетами зарабатываются немножко по-другому.

Что такое окружной бюджет? Он на 70 процентов социальный, не прибавишь, не убавишь. Вот тебе надо врачей, учителей, силовиков, остальных бюджетников – распределить деньги по фактическому объему рабочих мест. Что там еще? Построить на одну-две школы больше или меньше в Сургуте, Нижневартовске – это тоже точно также регулируются федеральными нормативами. Какой-то знаковый объект перетащит Нижневартовск у Сургута – ну, хорошо, за 20 лет сколько таких знаковых объектов Нижневартовск утащил у Сургута, а Сургут у Нижневартовска. Кто-то может посчитать?

На самом деле деньги достаются сегодня муниципалитетам из окружного и федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ. Та же программа по комфортной среде. Ты делаешь местные проекты, его согласовываешь, защищаешь, и у тебя на него будут деньги. А окружной бюджет – это окружной бюджет. Вот там будут даже сидеть в нашем парламенте чукчи с Чукотки. Никак он не изменится ни для Сургута, ни для Нижневартовска, ни для Югры. Процессы происходят в других кабинетах, на другом уровне и с другими фигурами.

Но если Сургуту политически важно иметь своих представителей в руководстве думы Ханты-Мансийского округа – значит, он должен был поставить кого-то другого. Но нет этой задачи. Пребывание Хохрякова и Западновой в руководстве Югры говорит лишь о том, что им это лично интересно. Для них вот эти позиции принципиально важны для сохранения их общественного политического статуса. Для непопадания в зону отчуждения и забытья, что происходит со многими высокопоставленными чиновниками после ухода из активной политики, не более того.

Д.Щ.: Ладно, будем смотреть, как будет проживать наша окружная дума, какие решения она будет принимать. В следующем эпизоде «О чем говорят» мы будем обсуждать думу города, там есть свои неожиданности. Так что подписывайтесь на наш канал на Ютубе, в Телеграмме, в Твиттере – где угодно! Но подписывайтесь и читайте, и переходим дальше.