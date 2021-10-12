Как Сургут закладывает базу под свое поражение в конкуренции городов

Отсутствие денег на реконструкцию аэропорта Сургута стало поводом для обсуждения на проекте «О чем говорят» с обозревателем siapress.ru Дмитрием Щегловым и издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским. Они отметили, что, пока в Югре не могут найти жалкие пять миллиардов рублей на модернизацию главных воздушных ворот региона, в Тюмени инвестор планирует вложить в аэропорт «Рощино» еще восемь миллиардов рублей и продолжать привлекать пассажиропоток. Таким образом Сургут начинает существенно проигрывать в конкуренции городов, что в конечном итоге приведет к печальным последствиям.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. В первой части мы поговорили, как у нас застраивается, по крайней мере, планируется застраиваться пойма Оби в Сургуте, и что ничего хорошего об этом на данный момент сказать нельзя. Так что пойдите, если что, на наш канал на Ютубе, посмотрите, или на СИА-ПРЕСС непосредственно. А сейчас поговорим про один эпизод, который возник, промчался, так сказать, сквозь информационное поле на минувшей неделе, но он представляет собой довольно существенное, сказать не новость, но событие.

Это тот факт, что на окружном уровне было признано, что на реконструкцию сургутского аэропорта у нас внезапно нет денег, но вы держитесь. Там один из департаментов профильных, который занимается, курирует транспортно-инфраструктурные вещи, сделали заявление, что тех 5-ти млрд рублей, которые нужны для того, чтобы модернизировать сургутский аэропорт, сделать его круче и усилить сквозь него все, проходящие через него потоки, и так далее, их как бы в настоящий момент в наличии не имеется. На этом фоне выглядит страшно другая новость, о том, аэропорт «Рощино», которым, насколько я помню, владеет, компания «Новапорт».

Т.С.: Виктор Вексельберг.

Д.Щ.: Нет. У них Троценко, у нас Вексельберг Владеет 20 процентами сургутсого аэропорта, а у «Рощино» владеет Троценко, тоже миллиардер, не столь публичный...

Т.С.: Вексельберг построил «Кольцово», а ты говоришь про «Рощино»...

Д.Щ.: Да. Там были заявлены новые планы о том, что в «Рощино» в течение нескольких лет будет вложено около 8 млрд рублей. То есть там, я сделаю пометку, что «Рощино» на 100% принадлежит инвестору, и он уже достаточно сильно вложился в этот аэропорт и продолжает в него вкладываться. В настоящий момент, я об этом писал еще в сентябре, «Рощино» за 10 лет обогнало Сургут по пассажиропотоку. Там у Сургута была фора в 100 тысяч, сейчас «Рощино» ведет около 100 тысяч, плюс-минус, на уровне примерно 2-ух млн человек и у нас и у них, но у них вот уже больше. Планируется, что после того, как они инвестируют эти самые 8 млрд рублей и модернизирую свои мощности, свои взлетно-посадочные полосы и так далее, они будут стремиться к показателю в 5 млн человек пассажиропотока в год. В то время как в Сургуте, уже много лет ведется разговор о том, что нужно вкладываться в модернизацию аэропорта, что он уже находится на пределе своих инфраструктурных мощностей, которые в него были заложены еще там полтора десятка лет назад, но мы никак к этому не можем подойти. Давай обсудим, что же делать. Денег нет у округа. Что же делать, чтобы аэропорт Сургута не потерялся в конкуренции аэропортов на макрорегиональном уровне, а вскоре, вообще, даже на региональном, потому что у нас еще есть Нижневартовск, у нас еще есть Ханты-Мансийск?

Т.С.: Ну, у нас же деньги есть на НТЦ, у нас есть деньги на мост, у нас есть деньги на перинатальный центр. Все эти проекты необходимые, я без всякой иронии, но деньги находятся. Я думаю, вопрос приоритетов. А Сургут — это единственный город, который может составить конкуренцию Тюмени. Мы про конкуренцию городов говорили. Конкуренция городов — процесс неизбежный. Его нельзя остановить картельным сговором, я не знаю, правительства Югры и компании «Сургутнефтегаз» и не допустить внешнего инвестора к реконструкции аэропорта. То есть это может сделать Владимиру Леонидовичу (Богданову, гендиректору Сургутнефтегаза – прим. ред.) приятное, который видит аэропорт в таком виде, в каком он есть. Он всячески помогает авиакомпании «Ютэйр» той же на большие суммы, чем 5 млрд рублей, но он не хотел бы видеть, в частности, там Вексельберга или любую другую компанию, которая взялась бы за сургутский аэропорт.

Но мы видим другую вещь: в сравнении с Тюменью, которая действительно, на конкретном примере аэропорта «Рощино» показывает то, как она обходит Сургут в конкуренции городов. Мы же не говорим сейчас про улицы, про социальную инфраструктуру, про «муравейники», где какая политика осуществляется. Вот мы говорим: вы хотите качество территории? Качество территории означает определенную политику. В области инфраструктуры — это политика предполагает модернизацию, развитие или строительство ключевых объектов транспорта или транспортных узлов. Если у вас нет аэропорта, его надо построить, как это сделали в Тобольске. Да?

Д.Щ.: Да. Ну, или как тот же Богданов построил в Якутии.

Т.С.: Богданов построил под производственные нужды. В Якутии это производственно-корпоративная задача. Честь ему и хвала. Прекрасно. А в Тобольске другая мотивация у региональных властей. Тобольск делается одним из центров туризма России. И туда надо привлекать людей.

Д.Щ.: Но я поправку сделаю. Все-таки строил у них «Сибур» аэропорт, а область подводила только транспортную инфраструктуру и так далее.

Т.С.: Хорошо. Прекрасно. Построил «Сибур». Вытянули деньги из «Сибура». Но в Тобольске есть аэропорт. Помимо нефтехимкомплекса в Тобольске есть Кремль.

Д.Щ.: Который построила область. Да.

Т.С.: И в Тобольске есть дорога прекрасная из Тюмени. В Тобольске есть железнодорожный вокзал и в Тобольске есть какая-никакая туристическая инфраструктура. Это мы про Тобольск, но вообще-то мы начали про Тюмень.

А если мы все то же самое будем перечислять про Тюмень, то мы обнаружим еще более неприятные пункты, которые не идут с Сургутом, к сожалению. Реконструкция сургутского аэропорта, который на тот момент, да и сейчас входит, по-моему, до сих пор в десятку крупнейших аэропортов страны по пассажиропотоку, благодаря той же компании «Сургутнефтегаз», в целом и в общем, конечно же, потому что она возит вахтовиков. Тем не менее, эта реконструкция уже себя морально исчерпала, как только может.

Сургутский аэропорт ни размерам Сургута и агломерации, ни статусу Сургута не соответствует, да, в общем-то, он еле-еле справляется с той нагрузкой, которая есть. Это мы видим как пассажиры, мы знаем из экспертных наших разговоров. И если речь идет о 5 млрд рублей для аэропорта Сургута, которых нет. Я правда не ослышался? Тут нет никакой ошибки? 5 млрд — это не те деньги для развития крупнейшего в Югре экономического, культурного центра. Это просто не те деньги.

Но на самом деле речь, как я понимаю, надо вести не о 5 млрд, а об общей сумме, потому что такие инвесторы, как управляющая компания Тюменского аэропорта «Рощино», «Кольцово» в Екатеринбурге, многих других аэропортов, они приходят с совершенно иными суммами, они переделывают полностью транспортный узел со всей инфраструктурой и обеспечивают рост пассажиропотока. Ну, естественно, это ворота, ворота территории, такие же, какими должны быть ворота железнодорожные, речные, автомобильные.

Со всем этим у Сургута просто какая-то беда. Мы как остановились на уровне 90-ых годов, чего-то тогда подлатали, подделали и так и стоим. Вот наша конкуренция территорий. Если мы хотим быть настоящим, самодостаточным субъектом федерации, который никто никуда не хочет присоединить, объединить, ну, так мы должны показывать, что у нас инфраструктурные проекты развиваются, что мы действительно можем. Тюмень нас берет на повороте и обходит вот так вот смешно. Ну, так получилось. Вообще, это проблема такая, что мы строим? Мы сейчас про стройку много говорим. Мы не можем построить аэропорт в Сургуте, мы не можем построить, хоть это РЖД, тоже не впрямую власть владеет, мы не можем построить железнодорожный вокзал в Сургуте.

Д.Щ.: Но они скоро построят такой, что мы еще...

Т.С.: Нет. Мы имеем дело с такой же чудовищной профессиональной, интеллектуальной неразвитостью архитектурных властей и тех, кто за это берется, что там такой же ужас, как и все, что у нас связано с архитектурой и стройкой. Но мы не можем построить театр, мы не можем построить музей, Набережную, мы ничего не можем построить, мы можем построить только «муравейники», несколько еле-еле вытягиваемых крупных социальных объектов, типа перинаталки, да и все. Вот и все.

И как мы будем конкурировать с Екатеринбургом, с Тюменью, как мы будем конкурировать, я не знаю, с Томском каким-нибудь, с Нижневартовском, который возьмет, и построит аэропорт себе однажды. Где-нибудь деньги найдет. Поэтому тут еще такое наблюдение.

У нас выходит так, что концессионеров легко допускают в такие сферы, где деньги можно срубить сразу и быстро: там, мусор, тепло, электричество. Ты вот зашел и сразу у тебя все получается и сразу у тебя есть выручка, отбивающая твои инвестиции. Ты можешь еще регулировать тарифом, потому что государство позволяет тебе это сделать. А вот объекты, где надо играть в долгую, аэропорт, это там инвестиции отбиваются 20 лет, если не больше. У нас, почему-то, не пускают концессионеров, инвесторов или просто покупателей. Я считаю, что мы должны пересмотреть эту политику. И если сургутский аэропорт может преобразиться, если он, действительно, может стать визитной карточкой не только Сургута, но и всей Югры, давайте мы его кому-нибудь продадим, кто из него сделает конфетку и наведет порядок на привокзальной площади. Сегодня же администрация аэропорта, действительно, скована этими обстоятельствами, потому что у нее есть владельцы, у нее есть другие владельцы, и там получается лебедь, рак и щука.

Д.Щ.: Да, к сожалению. Ну что ж, будем смотреть. Эта история будет у нас долго-долго продолжаться. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, читайте нас на СИА-ПРЕССе, пишите нам всякие интересные письма и комментарии. И до новых встреч. Через неделю все интересное обсудим. До свидания!

Т.С.: Всем спасибо, друзья! Всем пока! Подписывайтесь на нас в Телеграмме и везде, где только можете. Ура!

Д.Щ.: Ура!