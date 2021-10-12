Скайдайвинг по-сургутски: первые впечатления от прыжка с парашютом

21 год, как по мне, – это тот возраст, когда еще не до конца прошла подростковая дурь (в хорошем понимании!), но теперь все поступки делаются осознанно. Наверное, поэтому я и решилась на прыжок с парашютом. Во мне боролись два начала: простое «хочу исполнить детскую мечту и испытать себя» и «это же так круто, вот мне все обзавидуются». Каков он, сургутский скайдайвинг, и не спустите ли вы деньги на ветер – показываю на своем примере.

С чего все началось?

Когда я была маленькой, увидела какой-то фильм, где главные герои прыгают с парашютом. В моих глазах это выглядело настолько эпично, что я заразилась желанием рискнуть и попробовать самой. К третьему курсу узнала, что в Сургуте есть место для прыжков с парашютом, но мне казалось, что это для опытных. Этим летом мне рассказали, что на аэродроме «Боровая» можно прыгнуть с инструктором. И детская мечта воспылала вновь, даже несмотря на внушительную сумму – целых 10 тысяч, а если с фото- и видеосъемкой, то еще плюс 3000. И вот, решившись, я записалась на субботу и стала ждать дня Х.

Не сказать, что все были рады моему решению, но и отговаривать особенно не стали. На всякий случай купила желтую шапку, чтобы в случае чего ей махать самолету.

Первый блин комом

Погода в субботу резко испортилась – сильный ветер взялся из неоткуда. Но инструктор попросила пока не переживать и заполнить заявления. Туда входили подтверждение того, что человек не болен ничем, что могло бы «выстрелить» во время прыжка – проблемы с сердцем, шизофрения, эпилепсия, избыточный вес, травмы мозга. Также входил отказ от претензий, согласие на использование видео- и фотоматериалов, контакт на экстренный случай. Когда с бюрократией было покончено, измерили давление и попросили ждать.

На всякий случай дала контакты родственников коллегам и наоборот, чем неосознанно напугала и тех, и других. Если вы это читаете, знайте, я не специально!

Почти все время я провела в домике. Пила чай, ела бутерброды, привезенные с собой, наблюдала за другими. На проверку погодных условий отправились два опытных парашютиста, я и другие желающие решили посмотреть. Ветер унес их далеко от места обычной посадки.

Стало немного страшно. Инструктор вновь собрала всех и сообщила плохие новости: сегодня прыгать не будем, рискованно. Меня и двух других желающих записали на воскресенье. Я немного расстроилась, но спорить не стала. Нас заранее предупредили, что скайдайвинг – метеозависимый спорт и ждать летной погоды иногда необходимо очень и очень долго.

Второй заход

В воскресенье мандраж усилился. А если и в этот раз не получится? А что будет, если и меня далеко унесет? Инструктор справится? Постаралась пресекать плохие мысли хорошей музыкой и просмотром мемов. В какой-то момент сказала самой себе «Ничего, дорогая, прыгнем и сразу поедем за чем-нибудь вкусненьким».

Вновь замерили давление. Практически сразу пошли переодеваться. Комбинезон хороший, теплый, удобный, надевать его нужно на свою одежду, поэтому лучше сразу позаботиться об этом заранее.

Меня определили к инструктору. Поздоровались, познакомились, дал померить шлем. В перчатках его застегивать куда неудобнее, что уж говорить о том, что нужно еще и очки надеть, которые висят на затылке!

Обрядили в «сбрую», чтобы инструктор смог прицепиться и контролировать мой полет. Параллельно с этим мне рассказывали, что и как будет происходить (отдельное ему спасибо за то, что спокойно объяснил все несколько раз и обращал мое внимание на камеру). Весь процесс снимал оператор.

Прилетел наш самолет. Зеленый, красивый. Помогли взобраться внутрь, сели. Я даже не заметила, как мы поднялись в воздух и начали набирать высоту. Смотрю на отдаляющиеся домики и самолеты и думаю, что еще немного и пора будет прыгать. Другой инструктор, словно прочитав мои мысли, сказал: «Уже 400 метров».

400! Из 2500! А земля все дальше и дальше. Моторы шумят, я едва различаю то, что у меня спрашивают. А вопросы простые: «Страшно? Не укачивает? Уши не заложило?». Сначала прыгали спортсмены, затем уже, как только меня прицепили к инструктору, прыгнула я. Подходим к раскрытой двери, я смотрю на землю и думаю «Какая же красота!». Пока дивилась, инструктор крикнул «Прыгаем!» и мы начали падать прямо вниз.

Сложно описать ощущения тем, кто никогда не прыгал с парашютом. Это просто неописуемый восторг, от которого хочется визжать и плакать. Было ли страшно? Немного. Но я не успела сильно испугаться: свободный полет, кажется, длится вечность, но это всего лишь 25 секунд, а дальше – 3 минуты снижения с парашютом.

Расправляется купол, ремни натягиваются. «Смотри, а это Сургут вон там. А там, внизу, аэродром и самолетики. Хочешь поуправлять парашютом?» – спрашивает мой спутник и после моего согласия передает мне бразды правления. Ничего в этом сложного нет: тянешь за левое кольцо – летишь влево, правое – вправо. Но такой миниатюрной девушке, как я, было сложно удержать купол, поэтому я попросила забрать «руль» обратно, а вдруг свалимся?

Наверху, кстати, очень холодно. Зато на земле мне стало от такого контраста теплее, хотя прогноз показывал -1. Если большая часть тела закрыта комбинезоном, перчатками, шапкой и обувью, то лицо принимает на себя весь удар. Посему не будьте как я, захватите лыжную маску или кофту с высоким воротником!

Приземление было немного неожиданным, но мягким. Меня укачало, поэтому нужно было слегка оклематься. Ко мне сразу подбежали несколько человек, стали снимать на камеру и спрашивать о самочувствии. Решила немного посидеть на земле, переварить случившееся и перевести дух. Осознание пришло не сразу, но я встала и заулыбалась.

За все это время не было возможности написать или позвонить родным и близким. Но как только накинула пальто, сразу написала «Прыгнула, все хорошо!». После звонков и расспросов с чувством исполненного долга поехала домой – отдыхать.