В Югре ограничили проведение массовых мероприятий на воздухе — но не в залах

«Не пойму. В Югре ввели ограничения, запретили концерты — мы отменили походы на фестиваль «60 параллель», а он, оказывается, идет, — недоумевает читательница siapress.ru Галина Егорова. — Объясните простым языком: можно ли брать билеты в филармонию, в театр?»

За ответом мы обратились к председателю комитета культуры и туризма администрации Сургута Антону Акулову.

«По устному разъяснению департамента культуры округа, проведение концертов и спектаклей остается возможным с учётом ранее введенных ограничений: 50-процентной заполняемости зала, масочного режима, социального дистанцирования и т.д., — ответил чиновник. — Иные массовые муниципальные, межмуниципальные, региональные мероприятия с числом участников более 50 человек отменяются».

Вывод: билетов на мероприятия в закрытых залах стало меньше — но они есть. Смело берите и идите на концерт, на спектакль или любое другое шоу в театре, филармонии, концертном зале.