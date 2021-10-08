То, что происходит с застройкой поймы Оби и всего Сургута — самое настоящее горе

Пойма Оби в Сургуте будет с высочайшей долей вероятности застроена самым беспринципным и варварским способом. К такому выводу пришли ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский. Журналисты обсудили текущий проект застройки микрорайоне 27а, а также перспективу других участков поймы, где, вероятнее всего, возникнут огромные дома, которые принесут баснословную прибыль девелоперам, а город останется у разбитого корыта.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели СИА-ПРЕСС точка ру. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский также на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Давайте поговорим, как обычно, про самые интересные вещи, которые у нас происходили за последнее время. О чем мы решили поговорить на этой неделе, так это о прошедших на минувшей неделе очень любопытных публичных слушаний. Значит, история такая: будет каким-то образом преображаться район 27а в Сургуте – это от жилого комплекса «Возрождение» и Геологов в сторону улицы Югорской и в сторону Югорского тракта, объездной дороги. То есть вот это вот все пространство планируется его преобразить специфическим образом. Предложение, которое было вынесено на публичные слушания – это было строительство 10-ти домов, из этих 10-ти домов большая часть – 25-тиэтажки, 2-ая часть – 20 этажей и немножко – 15 этажей. Плюс школа, детский сад, какой-то маленький скверик, что-то типа какого-то офисно-торгового центра, парковки.

Примерно так это выглядело. Хочется разобрать это событие, это предложение и эту идею с разных сторон. Вот, например, первое, что отметили и сами слушатели, которые пришли и сказали: «Ребята, слушайте, вы сейчас построите здесь у нас еще целый микрорайон, а у нас уже идет дикая нагрузка на всю социальную инфраструктуру, у нас не хватает больниц, не хватает школ, детских садов, у нас построили здесь огромное «Возрождение», где живет куча тысяч людей и от этого не появилось никакой новой больницы, вообще ничего».

Это первый аспект. И второй аспект – это то, что когда люди начали задавать вопросы о том, что зачем нам вообще такие высокие дома, давайте, может, сделаем их как-то немножко пониже, представители администрации высказывались: у нас «Возрождение» высокое, а рядом еще находится высокоэтажная застройка возле улицы Югорской, и если сейчас мы здесь сделаем малоэтажные дома, то это будет неправильно, потому что будет архитектурный провал. Ну, и вообще все будет очень плохо, и ни в коем случае нельзя там строить низкоэтажную застройку.

И тут надо отметить, что на этих слушаниях (это тоже необычный такой нюанс) присутствуют старенькие представители администрации: Юрий Валгушкин, какие-то еще там из ДАиГа, какие-то там ребята из других департаментов. НО там еще пока не появляются представители новой администрации. Хотелось бы, конечно, и мы попросим их мнение на эту тему озвучить. Давай обсудим. Ну, новый микрорайон, 25 этажей, куча домов. Как ты думаешь, будет ли этот микрорайон являться украшением нашего города в таком виде?

Т.С.: Знаешь, ты так упрощенно этот вопрос задал, специально, наверное, даже не оставляя мне шансов поизгаляться над ответом. Надо забыть о пойме Оби, надо забыть о красивом Сургуте. На самом деле мы сейчас видим какое-то крещендо во всей истории с узурпацией Сургута варварскими застройщиками, которые превращают город в гетто сплошное.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Вот эти вот последние всплески, последние аккорды кем-то написанной жуткой симфонии. Мы даже знаем, кем… Если (я с надеждой произношу здесь слово если), если эти два урода будут построены, то, действительно, о городе…

Д.Щ.: Два урода. Это, какие два урода? Уточни.

Т.С.: Ну, о которых ты говоришь. Один строится компанией «Град», а второй строится компанией «Столица».

Д.Щ.: Ну, то есть, там, рядом, в пойме еще будет застройка.

Т.С.: Ну, разумеется. Все, что начинается от Ледового дворца, от «Сити Молла» и в сторону востока – все это исчезает, все, забудем об этом. Это не будет Обь, не будет Набережная, это не будет рекреация, это не будет город на Оби. Понимаем, да? Это будет кошмар из временных совершенно землянок, которые помножены на 30-тиэтажную высоту. Вот и все.

Почему ты обратил внимание, что на эти публичные слушания и вообще всем этим документооборотом занимается представители, скажем так, прежней команды, прежних команд, и господин Филатов не посылает туда своих новых строительных, архитектурных назначенцев? Я думаю, две причины. Первая. У меня есть подозрение, что они, имеется в виду новые назначенцы, просто не ожидали того, с чем столкнутся. И чисто в профессиональном плане, потому что это реально строится ужас. То есть это просто жуть, жуть и еще раз жуть. Это не может обсуждаться не одним профессионалом, вообще ни на каком уровне. Эти бумаги должны рваться уже на первом совещании, когда их кто-то притаскивает.

А второе. Это процесс инерционный. Мы ж понимаем, что землеотводы, по которым сейчас будут осуществляться эти стройки, готовились и не год назад и не два, это делала и администрация Шувалова и администрация Попова, там стоят подписи еще Шатунова, бывшего зама по стройке. Это достаточно долгий, длительный, инерционный процесс. Он режиссируется, конечно, он модерируется, безусловно, бумаги надо протаскивать, не каждая бумага, как на примере, например, сквера возле СИА-ПРЕСС центра, на месте бывшей бани, мы рассматривали. Не каждая бумага проходит в легкую, надо придумывать ей красивую оболочку, упаковку, что-то врать. В одном из этих проектов, которые ты называешь, мы говорим, где вот эти 30-тиэтажки, 25 этажей и 10 этажей. Ну, это все единое. Я их уже не разделяю.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Что говорил так называемый инвестор на предыдущих публичных слушаниях, не тех, что прошли на прошлой неделе, а когда-то давно они были, там полгода назад, может, год назад. Он говорил, что мы здесь будем строить малоэтажное строительство, по генплану там малоэтажное строительство, мы тут будем развивать всю социальную инфраструктуру, но, возможно, мы предложим высокоэтажное строительство, но это уже на усмотрение властей и общественности. Вот эту хитрую формулировку все те же люди, которые таскают подобные и иные, просто коррупционные проекты через публичные слушания из ДАиГ, записали в протокол и теперь вот этот вот инвестор так называемый вытаскивает нам свои же собственные слова и говорит: я же вас предупреждал, давайте рассмотрим.

И ДАиГ вместо того, чтобы жестко сказать, категорически: нет, этого не будет здесь никогда, мы против, мы костьми ляжем, нам не надо даже костьми ложится, достаточно просто профессиональную совесть употребить. Они протаскивают этот проект и вперед. Я хочу сказать, что не в каждом случае можно искать даже прямой коррупционный интерес. Хотя, он присутствует. Мне много лет назад предлагал один из застройщиков, скажем, средней руки, ну, как средней руки, он известный в городе, на месте парковки, которая рядом с СИА-ПРЕСС центром, на нашем земельном участке поставить «свечку». Он сказал, что переведет всю землю из зоны ОДФ в жилищную застройку, мы все сделаем, это делается, не смотря на то, что это ядро центра города, а твоих денег – 300 млн рублей.

Д.Щ.: Серьезная сумма.

Т.С.: Я подумал тогда, о каких экономиках тогда идет речь, если одна несчастная 1- или 2-подъездная, я уже не помню, свечка, не знаю, сколько, ну, 30, наверное, тоже этажей хотели влупить. Просто мне, человеку, у которого земля даже не в собственности, а в долгосрочной аренде, мне светила такая колоссальная сумма. Вот ты можешь себе представить, о каких бюджетах, в том числе, коррупционных, мы сейчас говорим, и какие мы сейчас наблюдаем. Я отказался, конечно же.

В продолжение нашего разговора. Ведь очень часто в подобных проектах инвесторы и застройщики руководствуются ссылками на некие решения окружных властей. Они, в общем-то, даже и не сильно-то считаются с местной властью, когда заходят с подобным проектом, потому что при правительстве Югры существует куча всяких традиционных советов по одному вопросу, по-другому. Идея таких вот координационных советов в том (они, например, очень любят это делать в присутствии губернатора), что происходит какой-то диалог, который точно также где-то фиксируется, в каком-то протоколе, и у вполне себе общих концепций, без конкретных параметров проектных, происходит в той или иной форме согласование вот этих концепций. А потом они уже ложатся в дальнейший документооборот, и бумаги начинают бегать по кабинетам.

И так вот на определенном этапе они оказываются в муниципалитете, в данном случае в сургутском муниципалитете. Но та же самая картина в Сургутском районе. Я об этом говорил совсем недавно с главой Сургутского района Андреем Трубецким. И мы тоже разговаривали о проблеме «муравейников» на территории района. Но это вообще как бы сельская земля, какие там-то уж «муравейники».

Когда я увидел эти проекты, когда я прочитал материалы публичных слушаний, те, которые доступны общественности, когда я проанализировал позицию департамента архитектуры и строительства, я понял, что поймы в Сургуте больше нет, она безвозвратно уничтожена. И вот абсолютно тупые, никчемные, непрофессиональные, ленивые, а часто еще сами себе на уме, ради денег представители городской администрации, а конкретно ДАиГ, просто убили уникальность Сургута, убили навсегда. Вот кто такой Валгушкин, кто такая женщина, которая там про этажность говорила полный бред какой-то.

С этим бредом ее надо вызвать и уволить, потому что сектор профессиональный не имеет право обосновывать то или иное тем, что слева от нас 30-тиэтажка стоит и справа от нас 30-тиэтажка стоит – давайте построим еще 25 30-тиэтажек. То есть какая вообще профессиональная компетенция у этого работника ДАиГ, какой она заканчивала университет, какую она писала дипломную работу, в конце концов, какие она в своей жизни проекты сама нарисовала, которыми она может гордится, которые висят у нее на стенке, в рамочках? И вот этот человек взял, даже не росчерком пера, а раскрытием своих губ, понимаешь, да, взял и уничтожил Сургут, уничтожил город.

Так их-то не будет, очень скоро – по любым причинам, просто потому что есть ротация кадров. Эти люди, которые в округе сидят и всю эту фигню согласовывают и загаживают все города «муравейниками», они же нарушают важнейший, базовый принцип архитектуры. Архитектура не может быть временной, не может ни одно строение, которое задумывается творцом, архитектором, задумываться в угоду какой-то мгновенной ситуации. Это архитектура, это же величайшая наука, ей тысячи лет, одна из самых древних профессий на планете. И мы абсолютно какими-то одномоментными, какими-то проходными проектами, которые рисуются на коленке, я не знаю, на унитазе – сел, нарисовал чего-то — убиваем. Вот у него получается микрорайон из 30-тиэтажек, вот у нас сейчас архитекторы «высирают» города просто, целые кучи городов.

И с чем жить не то, что будущим поколениям, вот этим поколениям сургутян, которые сегодня определяются, хотят они оставаться в Сургуте или не хотят, какой им нужен город. Они сравнивают вот эти микрорайоны 30-тиэтажные с фотографиями городов в Найроби, в Тайландах, в Китае. И думают: нифига себе, это вот нам уготована вот такая судьба. Что делают архитекторы, которые не понимают, что архитектура не может быть временной.

Это, конечно же, ужасная ситуация. Поэтому что – освоят эти две компании, «Град» и «Столица», эти проекты. У одних бюджет 9 млрд рублей. Землю получили бесплатно, мы понимаем, что земля получена за сущие копейки или бесплатно под проект. Ну, какая-то из этих компаний получила под расселение обманутых дольщиков. Это же вранье, это же прокурорское дело, это же уголовное дело. Там дольщиков-то несколько десятков семей, расселить по этим всем «муравейникам», которые в Сургуте строятся, раз-два просто. Но чиновники придумывают очередную ложь, протаскивают вот этот вот проект с инвестициями в 9 млрд рублей, а второй инвестор «Столица» – за 4 млрд тут же будет строить такую же муру.

Итого. Вкладывается 13 млрд рублей в жилье. Себестоимость я тебе сказал, какая. Несколько лет назад я ничего не делал, просто у меня кусок земли там, 50 на 50 метров. Я ничего не делаю, 300 млн мне люди приносят денег в карман. Вот и считайте. Считайте. Сегодня уже, сколько стоит квадрат? 103 тысячи – Цена новостройки в Сургуте. Она растет, рынок взвинчивается. Когда я разговариваю со специалистами и говорю: почему нам просто не остановить вот это варварское строительство массовое, то мне все отвечают, что рынок формирует спрос, потому что люди идут и отдают свои деньги. Как они отдают свои деньги? Они отдают свои деньги, потому что государство, государственные банки, государственные программы всевозможные по помощи молодым, по помощи старым, по помощи убогим, по помощи сирым, по помощи, блин, всем подряд.

Понапридумывали программы, которые стимулируют людей отдавать свои кровные деньги за покупку новостроек. Если у людей этих денег нет, людей стимулируют брать совершенно доступные, ну, они не бесплатные, потому что люди будут платить сверху за 30 лет 2-3 цены, они очень доступные, ипотечные кредиты. Вот вам и надувание мыльного пузыря сургутской, да и югорской недвижимости, пожалуйста. Вот у вас и цена рынка растет только потому, что эти квартиры покупаются не для удовлетворения жилищного спроса.

Если посчитать, сколько квадратных метров в год строится в Сургуте, сколько квадратных метров за 10 лет построено в Сургуте, тем более, за 20, то мы обнаружим, что все очереди фенольщиков, аварийного, ветхого жилья, какого-то там пожарного жилья. Их же там тоже миллиард этих классификаций любого жилья, где не хочется жить, обманутых дольщиков, по-новому обманутых дольщиков. Они уже десятки раз перекрыты. Кому тогда строится это жилье?

Его покупают люди, которые рассчитывают на то, что таким образом они все посдают в аренду, будут подзарабатывать, сохранять свой капитал. На этом фоне мы не строим соцкультбыт, на этом фоне мы не умеем построить ни театра, ни цирка, ни музея, ничего мы не можем построить, ни нормальной школы красивой по какому-то проекту, да еще и в срок. У нас деньги и инвесторы находятся только вот на это. Поэтому, я считаю, что мы наблюдаем совершенно антисоциальную политику, это политика против людей. Те люди, которые приходят на публичные слушания и всей душой кричат: остановите этот ужас, прекратите уничтожать среду, в которой мы хотим жить, и их не слышат, это антисоциальная политика. А то, что происходит с застройкой поймы Оби, да и с застройкой всего Сургута, это самое настоящее горе.

Д.Щ.: Да, ужас. Про инвесторов мы, кстати говоря, еще поговорим в следующем эпизоде «О чем говорят?». Это будет про аэропорт. Так что, переходите, смотрите. Пока что подписывайтесь на наш канал на Ютубе, читайте нас на СИА-ПРЕССе и поехали дальше. Там будет интересно.