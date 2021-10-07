16+
Логотип Сиапресс
USD  72,2854   EUR  83,6053  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​«Свалка, контейнеры все треснутые»: сургутяне в шоке от собственных помоек

В «Югре-Экология» прокомментировали мусорный коллапс в Сургуте

​«Свалка, контейнеры все треснутые»: сургутяне в шоке от собственных помоек
Фото: vk.com/kinform

Сургутяне снова жалуются на работу регионального оператора сферы обращения с отходами «Югра-Экология». В социальных сетях накануне появились сообщения о том, что в некоторых дворах мусор либо не вывозят неделями, либо делают это некачественно, оставляя за собой отходы. В компании ссылаются на безответственность горожан, проблемы с техникой и… пробки. Подробнее – в материале siapress.ru.

За что мы платим?

Таким вопросом задались горожане, во дворе которых площадка для сбора мусора превратилась в натуральную помойку. Жалобы появились в популярном паблике «К-Информ» во «ВКонтакте».

«АО "Югра-Экология" вот так вывозят мусор на Бажова 9 и это не первый раз. Главное контейнеры пустые, а вокруг что творится... Свалка, контейнеры все треснутые. За что мы платим деньги?», - спросил один из сургутян (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).

Судя по комментариям, житель дома на Бажова, 9 оказался не единственным недовольным. «Тюменский тракт 4. Сколько времени стоит мусор и никто не приезжает, машины все ставят тоже аккуратно, чтобы не загораживать. Но ни кого нет уже почти три недели. Зато если вдруг рубль недоплатил за вывоз то у них истерики, куча писем, звонков и обращения в суд», - продолжил тему другой горожанин. Пост собрал десятки комментариев.

«Первая причина – это ты»

Представитель компании «Югра-Экология» объяснил: основная причина задержки вывоза мусора в невозможности проехать во двор. Жильцы заставляют машинами территорию, и бригада спецтехники не может проехать к контейнерам. Также в работе может произойти технический сбой – выходит из строя мусоровоз. В таком случае подключается резервная техника. График вывоза мусора смещается только тогда, когда поломка произошла посреди рабочего дня.

«На прошлой неделе у одного нашего подрядчика сломалась техника, были подключены резервы. Сейчас все машины исправны, вывоз идет вы рабочем режиме, - объяснила специалист по связям со СМИ АО «Югра-Экология» Татьяна Самолданова. - Когда жители стоят на своих машинах в пробке, наши мусоровозы тоже в этих пробках стоят, что замедляет работу. Кроме того, причины невывоза ТКО, в том, что это не ТКО. Строительные отходы, кирпичи, рамы, бревна – это все мусоровоз не сможет вывезти ни технически, ни документально».

Куда жаловаться?

На некачественный вывоз ТКО можно пожаловаться напрямую в АО «Югра-Экология» - вот в этом разделе. Зачастую проблемы возникают из-за недобросовестных подрядчиков и регоператору лучше об этом знать.

Стоит отметить, что за ситуаций вокруг мусорных проблем следят также экоактивисты «Зеленого фронта». Ранее они обращали внимание на то, что несколько месяцев назад сургутяне жаловались на мусор на улицах Дзержинского, 8, 8А, 8Б и Киртбая, 17.


нравится (5) не нравится (0)
07 октября в 10:58, просмотров: 808, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Мы вернулись, но не полностью 1959
  2. ​Forbes посчитал количество сотрудников сургутского гиганта и их зарплату 1334
  3. ​В Сургуте водитель «Яндекс.Такси» вытащил пассажирку из машины за ноги // ВИДЕО 930
  4. ​Два проблемных дома в Сургуте достроит Фонд защиты прав дольщиков Югры 892
  5. ​На мосту через Обь введено реверсивное движение 861
  6. ​«Свалка, контейнеры все треснутые»: сургутяне в шоке от собственных помоек 808
  7. ​Нэт бай нэт Холдинг в Югре и на Ямале возглавил руководитель из МегаФона 778
  8. ​В Нижневартовске пенсионер спровоцировал ДТП с пятью пострадавшими 720
  9. Сургутян предупредили о сильном ветре перед выходными 657
  10. Юная сургутянка семь минут находилась на грани жизни и смерти: ее спасли врачи 627
  1. ​В Югру возвращается удаленка 5138
  2. ​Средняя цена за «квадрат» в новостройках Сургута превысила 103 тысячи рублей 4993
  3. ​Думе Нижневартовска нашли председателя 4436
  4. ​Шесть сургутских УК и ТСЖ могут стать банкротами из-за долгов за воду 4358
  5. ​Между «Возрождением» и Югорской планируют воткнуть десять многоэтажек. Местные жители предрекают социальный и транспортный коллапс 4338
  6. ​В 32 микрорайоне строят еще один «Макдоналдс»: жильцы недовольны 4109
  7. ​Заброшенный «пруд» в Сургуте облюбовали дети // ВИДЕО 4090
  8. Внезапно: расчет этажности новых домов в Сургуте обосновывается этажностью рядом стоящих зданий 3681
  9. ​В Нижневартовске произошел пожар в модном гриль-баре 3557
  10. ​Сургутский район — снова в числе лучших в стране 3280
  1. В Нефтеюганске займутся недостроем в микрорайоне 16А 9627
  2. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 9052
  3. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8458
  4. ​На пожаре в бараке Нефтеюганска погибли два человека 7877
  5. ​Пенсионер-нарушитель погиб под колесами УАЗа на югорской трассе 7692
  6. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7089
  7. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 6872
  8. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 6539
  9. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6391
  10. ​От коронавируса скончалась кандидат в думу Нижневартовска Светлана Титова 6184

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика