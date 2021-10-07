В «Югре-Экология» прокомментировали мусорный коллапс в Сургуте

Сургутяне снова жалуются на работу регионального оператора сферы обращения с отходами «Югра-Экология». В социальных сетях накануне появились сообщения о том, что в некоторых дворах мусор либо не вывозят неделями, либо делают это некачественно, оставляя за собой отходы. В компании ссылаются на безответственность горожан, проблемы с техникой и… пробки. Подробнее – в материале siapress.ru.

За что мы платим?

Таким вопросом задались горожане, во дворе которых площадка для сбора мусора превратилась в натуральную помойку. Жалобы появились в популярном паблике «К-Информ» во «ВКонтакте».

«АО "Югра-Экология" вот так вывозят мусор на Бажова 9 и это не первый раз. Главное контейнеры пустые, а вокруг что творится... Свалка, контейнеры все треснутые. За что мы платим деньги?», - спросил один из сургутян (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).

Судя по комментариям, житель дома на Бажова, 9 оказался не единственным недовольным. «Тюменский тракт 4. Сколько времени стоит мусор и никто не приезжает, машины все ставят тоже аккуратно, чтобы не загораживать. Но ни кого нет уже почти три недели. Зато если вдруг рубль недоплатил за вывоз то у них истерики, куча писем, звонков и обращения в суд», - продолжил тему другой горожанин. Пост собрал десятки комментариев.

«Первая причина – это ты»

Представитель компании «Югра-Экология» объяснил: основная причина задержки вывоза мусора в невозможности проехать во двор. Жильцы заставляют машинами территорию, и бригада спецтехники не может проехать к контейнерам. Также в работе может произойти технический сбой – выходит из строя мусоровоз. В таком случае подключается резервная техника. График вывоза мусора смещается только тогда, когда поломка произошла посреди рабочего дня.

«На прошлой неделе у одного нашего подрядчика сломалась техника, были подключены резервы. Сейчас все машины исправны, вывоз идет вы рабочем режиме, - объяснила специалист по связям со СМИ АО «Югра-Экология» Татьяна Самолданова. - Когда жители стоят на своих машинах в пробке, наши мусоровозы тоже в этих пробках стоят, что замедляет работу. Кроме того, причины невывоза ТКО, в том, что это не ТКО. Строительные отходы, кирпичи, рамы, бревна – это все мусоровоз не сможет вывезти ни технически, ни документально».

Куда жаловаться?

На некачественный вывоз ТКО можно пожаловаться напрямую в АО «Югра-Экология» - вот в этом разделе. Зачастую проблемы возникают из-за недобросовестных подрядчиков и регоператору лучше об этом знать.

Стоит отметить, что за ситуаций вокруг мусорных проблем следят также экоактивисты «Зеленого фронта». Ранее они обращали внимание на то, что несколько месяцев назад сургутяне жаловались на мусор на улицах Дзержинского, 8, 8А, 8Б и Киртбая, 17.