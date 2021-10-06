Как в Сургуте отмывают автобусы в период разгула вирусов

В Сургуте полным ходом идет борьба против короновирусной инфекции. Общественному транспорту, как месту скопления людей, уделяют сейчас особое внимание. Каждый автобус проходит процедуру дезинфекции.

«Все транспортные средства обрабатываются раствором хлора. Именно он одобрен Роспотребнадзором. На дезинфекцию одного автобуса отводится 15-20 минут. На обработку всего действующего парка автотранспорта требуется около пяти часов», - рассказал заместитель генерального директора АО «СПОПАТ» Виктор Иванкив

Снаружи транспорт чистят автоматически, в салоне же всё обрабатывается вручную. «Весь автобус изнутри обрабатывается полностью: поручни, сиденья, окна. Для обработки мы использует раствор хлора в соотношении 9 таблеток на 10 литров воды», - поделилась мойщик-уборщик подвижного состава Софья Кусакина.

Кстати, не забывайте, что в салоне работают камеры. Технология внедрена давно и позволяет следить за порядком в автобусах. Сейчас камеры фиксирует и тех, кто нарушает масочный режим.

«Система транспортной безопасности подконтрольна дистанционно. Специалист может на прямую связаться с водителем и напомнить пассажирам о ношении средств индивидуальной защиты внутри общественного транспорта. В последнее время пассажиры стали более дисциплинированы. В основном, 100 процентов соблюдают масочный режим. Если у пассажира маски нет, у кондуктора всегда находится упаковка, из которой он может выдать маску пассажиру для личного пользования», - подчеркнул Виктор Иванкив.

Сейчас в городе работает 85 машин СПОПАТа. Все они проходят каждодневную дезинфекцию и полностью работоспособны.