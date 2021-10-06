Топ-5 странных объявлений югорчан о купле-продаже

Иногда предложения купли-продажи на «Авито» и в городских пабликах становятся предметом обсуждений и не вызывают ничего, кроме улыбки. Ранее мы уже публиковали рейтинг самых странных объявлений о продаже животных, сегодня – топ-5 с необычными предложениями о покупке и приобретении.

5 место

Жительница Лангепаса опубликовала у себя в соцсетях объявление, которое кто-то приклеил на доску объявлений в ее подъезде. В тексте нет ничего необычно, мужчина ищет продавца квартиры, чтобы приобрести жилье для себя или тещи. Эта фотография не попала бы наш рейтинг, если бы не приписка в конце – «Спасайте семью».

4 место

Некий «предприимчивый» родитель продавал место в сургутском детсаду «Светлячок» в группу для детей от двух-трех лет. Стоимость указана не была. Администрация города совместно со специалистами департамента образования позже прокомментировали, что такие объявления являются мошенническими.

3 место

Жительница Сургута опубликовала объявление о продаже копии восемнадцатиметровой Эйфелевой башни. Стоит такое украшение более трех миллионов рублей, но владелица готова рассмотреть обмен на квартиру.

2 место

Сургутянин на «Авито» продает метеорит, весом в один килограмм. Стоимость космического тела – 800 тысяч рублей. По словам продавца, метеорит он обнаружил на берегу Оби и специалисты подтвердили его происхождение.

1 место

И снова Лангепас. Неизвестный житель в местном популярном сообществе опубликовал предложение о продаже «китайца-монгола», который может выполнять «любую работу, кроме умственной» и ест все, что дадут.