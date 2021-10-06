Как Рунет пережил самый значительный сбой сервисов с 2008 года

На этой неделе произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и других сервисов. По некоторым данным, это самое продолжительное и значительное падение с 2008 года. Его основной причиной называют неправильное изменение конфигурации маршрутизаторов.

Пользователи Рунета решили бороться со сбоем привычным способом – мемами.

Были и такие версии происходящего.

Сообщалось, что сотрудники Facebook не могли попасть в офис компании из-за сбоя системы безопасности. В интернете представили их за работой.

Выжил только Twitter. Он стал почти единственным местом для коммуникации. На эту тему пошутил официальный аккаунт Netflix мемом на основе своего нового популярного сериала «Игра в кальмара».

СММщики Pornhub как всегда на высоте.

В конце всем выдали грамоту за терпение и искрометный юмор.

Сейчас все стабилизировалось. Можно продолжать смотреть мемы с котиками и общаться с друзьями.