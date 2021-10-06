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​Сургут накрывает четвертая волна ковида: факты

Главврач поликлиники №1 рассказал, чем и как болеют сургутяне этой осенью

​Сургут накрывает четвертая волна ковида: факты
Фото: siapress.ru, А. Андронов

В Сургуте растет число заболевших коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. Специалисты настаивают: ковид не вытесняет другие болезни, и нужно быть начеку с приходом холодов. Главный врач Сургутской городской поликлиники №1 Максим Слепов рассказал, как обстоят дела в городе в период простудных заболеваний.

Что случилось: в цифрах

На сегодняшний день в поликлиниках Сургута наблюдается 2 410 человек с коронавирусной инфекцией, 340 из них – дети, а 315 – пожилые люди. При этом, у 500 пациентов выявили пневмонию, у некоторых установлено 25 процентов поражения легких. В целом, в сургутских поликлиниках наблюдается более семи тысяч человек с острыми респираторными вирусными инфекциями.

Дети в опасности

Особенность этой волны – большое количество заболевших коронавирусом детей. «С 1 сентября все дети зашли в организованные коллективы – встретились в садах, в школах, обменялись инфекцией. Поэтому у нас сейчас коктейль из острых респираторных вирусных инфекций, в том числе и коронавирус, аденовирус, норовирус, риновирус», – объяснил Максим Слепов. И если до этого дети легко переносили ковид, то сейчас выявляют случаи с пневмонией.

Кто еще в группе риска?

Беременные. При первых признаках ухудшения состояния, врачи стараются госпитализировать женщин и оставить под круглосуточным контролем. В Сургуте наблюдается 19 женщин с ковидом. Другая группа риска – люди старше 60 лет. Сейчас в сургутских поликлиниках наблюдается 315 человек.

Как лечат?

В городе работает три круглосуточных ковидных центра (в поликлиниках №1, №2 и №4), в которые пациенты могут самостоятельно обратиться за медицинской помощью. При наличии показаний, в организациях будет выполнена компьютерная томография. Центры работают поочередно, по графику.

Как проходит вакцинация?

В Сургуте получили первую дозу от коронавирусной инфекции 158 тысяч человек, полностью вакцинировались – 151 тысяча. Проблем с доступностью прививок нет. Также проходит вакцинация от гриппа. «По данным министерства здравоохранения, проводятся клинические испытания по одномоментному введению гриппозной и противокоронавирусной вакцины. Думаю, в следующем году мы получим поливалентную вакцину», – рассказал Максим Слепов.

В регионе сейчас есть два вида прививок от гриппа – «Совигрипп» для вакцинации взрослого населения и «Ультрикс Квадри» для детей, подростков и беременных.


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06 октября в 09:15, просмотров: 852, комментариев: 0

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