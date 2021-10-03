Молоды душой, способны на рекорды и новую жизнь

За минувшую неделю соседи заподозрили олигархов в воровстве воды, доказали, что молодежной политике все возрасты покорны, а кто-то и вовсе перестал быть нашим соседом. Подробнее – в традиционном обзоре самых интересных новостей УрФО от Рудион.

В Тюмени на Мысу обустроят парк с тренажерами, кортом и павильоном

В тюменском микрорайоне Тарманы, в районе ул. Малышева, 22-24, обустроят сквер в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды». На его создание потратят 91,9 млн рублей из бюджета городского округа, пишет «РБК-Тюмень».

Проект затронет территорию от детского сада №92 до дома по адресу Малышева, 22. Сейчас там находится детская площадка, место для выгула собак и сцена из листового металла.



Фото: 72.gorodsreda.ru

План предполагает реконструкцию коммуникаций, установку новой сцены, тренажерного комплекса, павильона и травмобезопасного покрытия. Также на местах благоустройства появится универсальный корт.

В проектной документации, опубликованной на сайте Госзакупок, указано, что работы начнутся 1 января 2022 года, завершить благоустройство планируется до начала ноября. Заявки принимаютя до 11 октября 2021.

Брат и сестра из Тобольска вошли в Книгу рекордов России

Тоболяки Лейсан Арангулова и Рауль Арангулов попали в Книгу рекордов России. Они — родные сестра и брат. Поводом для рекорда стала большая разница в возрасте между ними. Она составила 26 лет и 270 дней. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тобольска в Instagram, передает «Вслух.ru».

Лейсан Арангулова родилась 9 мая 1990 года, а Рауль Арангулов — 2 февраля 2017 года. Родители рекордсменов — жители Тобольска Хасан Арангулов и Елена Чегодаева.

Рекорд «Наибольшая разница в возрасте между последовательными сестрой и братом в России» зарегистрирован международным агентством регистрации рекордов «Интеррекорд» и подтвержден: 21 сентября 2021 года. Семья Арангуловых получила все необходимые сертификаты.

Напомним, предыдущее рекордное достижение в регионе было зафиксировано в Тобольском районе. Здесь местные мастерицы испекли самый большой в стране баурсак.

«Это заказное!» 73-летняя глава комиссии по молодежи из Екатеринбурга ответила на шутку Ивана Урганта

Любовь Боркова, назначенная на должность председателя комиссии по молодежной политике гордумы Екатеринбурга, ответила Е1.ru на слова шоумена Ивана Урганта. Накануне 73-летняя женщина стала героиней выпуска «Вечернего Урганта» на Первом канале.

— Вы понимаете, что это заказное?! — рассказала E1.RU Любовь Боркова. — Вы же специалист в этом деле, вы знаете, чего это стоит. Журналистам это ничего не стоит, запустить утку — и всё. А человеку, который это переживает? Тем более в таком возрасте, который везде обозначен. Поэтому я не хочу говорить на эту тему!

Всё началось с того, что Любовь Боркова заявила, что она пользуется соцсетями только по работе, слушает радио, не знает Моргенштерна, считает необходимой цензуру в интернете и в стрельбе в пермском вузе винит видеоигры.

В пресс-службе Екатеринбургской городской думы также прокомментировали ситуацию:

— Резкие высказывания в СМИ по поводу избрания Любови Борковой председателем комиссии неуместны, — подчеркнули в гордуме. — Во-первых, комиссия по развитию образования, науки, физкультуры, спорта и молодежной политике все решения принимает коллегиально. В ее составе семь депутатов. Председатель в первую очередь занимается организацией работы комиссии. Во-вторых, депутаты гордумы осуществляют деятельность на непостоянной основе и не получают зарплату из городского бюджета. В-третьих, при утверждении ее председателем комиссии депутаты проголосовали единогласно. С начала созыва Любовь Боркова была заместителем председателя комиссии, в сфере образования она более 50 лет. Возражений по ее кандидатуре не возникло.

На должности Любовь Боркова сменила Галину Арбузову, которая в этом августе умерла от коронавируса на 74-м году жизни. До Арбузовой должность председателя комиссии по молодежной политике десять лет занимала Елена Дерягина. Она скончалась год назад в возрасте 64 лет от последствий коронавирусной инфекции.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в регионе. Мера распространяется на работников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих, пишет It's My City.

«По итогам этой недели видим рост уже около 10%. Одновременно мы фиксируем, что нарастает тяжесть заболевания. Все больше людей оказывается, к сожалению, в реанимациях, на аппаратах ИВЛ. С учетом того, что мы сформировали детские коллективы, люди вернулись из отпусков, увеличились контакты у людей, имеются все предпосылки для того, чтобы ситуация развивалась по неблагоприятному сценарию, к сожалению. В связи с этим мной принято решение о подготовке постановления об обязательности вакцинации в отношении определенных групп населения», — объяснил Дмитрий Козловских.

Челябинцы заподозрили олигархов в краже воды из Изумрудного карьера

Жители города, прогуливаясь около водоема, обратили внимание на замурованный в скале пожарный рукав, с помощью которого кто-то выкачивает воду из карьера, и начали размышлять, чьих это рук дело. Под подозрением оказались, особняки двух челябинских олигархов — бывших партнеров, владевших заводом ЧЭМК и компанией «Ариант», Юрия Антипова и Александра Аристова. Почему — рассказали и показали в материале 74.RU.

Странные коммуникации жители города заметили еще в конце июля — начале августа, когда карьер обмелел и конец трубы, некогда опущенный в воду, оказался снаружи и дал течь.

— Мы гуляли и случайно услышали как будто водопад, — вспоминает Людмила. — Пошли посмотреть, а там труба, которая была замурована в скалу, лопнула, и из нее вода хлещет. Тогда и увидели, что качают из карьера воду. Труба замаскирована в скале и идет в сторону коттеджа Аристова. Карьер мелеет, камни стали просвечивать, скоро он превратится в болото, а ведь многие жители поселка, да и города, отдыхают там! Законно ли качать из него воду для полива огромных территорий олигарха?

Людмила не стала обращаться в надзорные органы, решила, без толку бороться с ветряными мельницами, другой же челябинец — Руслан — оказался более категоричен.

Руслан написал обращение в городскую администрацию еще 24 июля и попросил установить законность сооружения по водоотведению на карьере, но 3 августа бумагу перенаправили министру экологии Сергею Лихачеву.

Проверки было две.

— 24 сентября в Минэкологии провели повторную проверку. В ходе обследования установлено, что несанкционированное пользование водным объектом прекращено. Трубы, посредством которых осуществлялся забор воды, демонтированы, — ответил сам министр экологии Сергей Лихачёв.

Бдительному челябинцу посоветовали в случае повторного выявления нарушений на карьере присылать фото в министерство и полицию.

После этого мы снова доехали до карьера, но труба из скалы как торчала, так и торчит. Да, забор воды уже не ведется, но ведь и на дворе осень, в поливе клумб и газонов уже нет острой нужды, да и прудики в мороз не «цветут», поэтому не требуют частого обновления воды.

В Кургане стоимость проезда на маршрутках может вырасти до 33 рублей

С 3 октября в Кургане стоимость проезда на маршруте № 13 вырастет до 30 рублей. Информацию опубликовал подписчик группы «Типичный Курган».

Перевозчики считают, что цены на проезд малы и должны составлять 32–33 рубля.

— С мая цена на запчасти выросла на 20%, не нужно забывать и про расходы на топливо. Сейчас мы работаем себе в минус. Это только начало повышений, мы понимаем, что социальные транспортные карты нужны, но их ввод не связан с нашей экономикой, — рассказал собеседник 45.RU.

Администрация Кургана сообщила об отмене рейса № 13 в 2023 году и прекращении перевозок по рейсу № 374 с 5 октября. В мэрии решение объяснили тем, что перевозчик подал заявление на прекращение перевозок.

Более 150 ямальцев воспользовались программой переселения за пределы округа

Ямальцы продолжают участвовать в программе переселения из аварийного жилья за пределы округа. Всего было подано более 500 заявок, передает «Ямал-Медиа».

Наиболее активными участниками программы стали жители Ноябрьска, Муравленко, Лабытанги и Пуровского района. Чаще всего для переезда северяне выбирают Краснодарский край, Башкирию, Ленинградскую и Московскую области.

Размер социальной выплаты рассчитывается, исходя из нормы предоставления общей площади жилого помещения на состав семьи и норматива стоимости «квадрата». Повышающим коэффициентом считается стаж работы участника программы в АО.

При этом поучаствовать в программе могут как собственники жилья, так и наниматели по договору соцнайма. Среди основных требований — отсутствие другого жилого помещения в нашей стране и сделок по отчуждению жилья за последние пять лет. Кроме того, такие заявители не должны были в прошлом получать финансовую или имущественную помощь в связи с переселением из районов Крайнего Севера. Свою квартиру при переезде северяне обязаны сдать органам местного самоуправления. Всего участниками программы стали уже 157 ямальцев.