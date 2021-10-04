Ситуация с ядром центра Сургута как симптом серьезной болезни города

Ситуация с торгово-досуговым центром, который пытаются протащить в ядро центра Сургута чиновники ДАиГа, как в капле воды отражает основные проблемы архитектурно-строительной отрасли. Об этом подробно поговорили ведущие проекта «О чем говорят» – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский.

Д.Щ.: Это Дмитрий Щеглов. «О чем говорят». Мы продолжаем. Тарас Самборский также на связи. В прошлом эпизоде мы поговорили, финализировали разговор про итоги выборов в думу Сургута и как это коррелирует с другими выборами и как это вообще все произошло. Сейчас мы поговорим про дела наши насущные, которые от думы также будут зависеть, это, в частности, ядро центра города и та история, которая развернулась в обсуждении вокруг него неделю назад, в том числе, на нашем портале.

Значит, история такая. Есть ядро центра города, оно распределено неким образом, на некие зоны в правилах землепользования и застройки, и там, в настоящий момент, отведена зона под торговый центр. И выделяется, мы сейчас говорим про ту часть, которая находится возле СИА-ПРЕСС центра, возле кожвендиспансера, возле бывшей бани на Северной, 68, где раньше СИА-ПРЕСС и обитал. Сейчас там идет обсуждение того, чтобы выделить в этой части небольшой скверик, и соответственно, сохранить, выделить будущий торговый центр, достаточно такой большой, внушительный, и соответственно, каким-то образом продвинутся к тому, чтобы, вероятно, там что-то появилось в формате ТРЦ. Хотя, кто может быть инвестором – это еще не совсем пока понятно.

При этом совершенно непонятно лично мне, каким образом это вяжется в принципе с видением большого ядра центра города, с концепцией его развития. Потому что это какое-то мелкое нарезание земли, которое происходит в настоящий момент, мне лично мало напоминает системную работу по разработке вот этого большого принципиального проекта, в котором желательно, чтобы приняли участие вообще как можно больше людей. И сейчас дело поставлено на паузу, ждет администрация каких-то предложений от общественности о том, чтобы, может быть, сделать там сквер полноценный. О чем, кстати, Тарас писал в своей статье не так давно. И вот ситуация пока что так, немножко замерзла на некоторое время, будем сейчас там внутренние процессы, что там происходит и что там будет делаться. Тарас, как ты видишь эту ситуацию, как ты видишь ее перспективу, получится ли сделать там сквер, и какие политические процессы сейчас происходят и бюрократические под ковром в этой всей среде?

Т.С.: Самое главное: на этом, вполне себе частном городском примере, мы наблюдаем общую тенденцию, общую ситуацию. Вот это вот как лакмусовая бумажка.

Д.Щ.: Угу.

Т.С.: История с этим сквером, с этим ТРЦ, история с кварталом №6, с ядром центра города, это очень симптоматичная история для всего Сургута. Мы видим, как насквозь коррумпированная – городская структура, департамент архитектуры и градостроительства – протаскивает под видом тех или иных, на первый взгляд, благочестивых решений, совершенно подозрительные, явные или не явные коррупционные сделки. Я ничуть не сомневаюсь в своих словах, я утверждаю это, потому что я занимаюсь конкретно этой историей тщательно целую неделю. И чем больше я узнаю, тем больше мои подозрения подтверждаются и меня убеждают в моей правоте.

Теперь к деталям. Мы обратили внимание на эту проблему только потому, что мы соседи, тут стоит наш офис, и любое движение вокруг ближайшей территории, оно всегда подозрительно, и мы как-то начинаем там бороться. Я хочу сказать, что только благодаря СИА-ПРЭСС вообще тема сквера, вместо КНС, вместо бани, находится в городской повестке. Когда еще эта компрессорно-насосная станция №8, по-моему, я боюсь соврать, работала себе благополучно и только где-то в недрах городской администрации (это было много лет назад, больше 10-ти) пошли разговоры о строительстве самотечного коллектора (самотечный, ну, это когда оно течет само, вся эта значит, канализация городская), а канализация всегда подгоняет давление, чтобы она так текла, и КНСка должна была быть естественным образом закрытой, снесена. Кто не знает: вот КНСок в Сургуте, опять боюсь соврать, но их там было от 10-ти до 20-ти. Вот.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Центральная часть города. Их там было тоже какое-то количество. Вот это одна из них. Так вот КНСка всегда вокруг имеет какую-то землю для технического обслуживания. Потому что должны приезжать специальные машины, обслуживать это, уезжать, мусор вывозить, строительная техника должна быть, помещаться там. Это целый земельный бизнес. То есть инсайдеры знают заранее о том, что предполагается снос очередной такой-то канализации, эту землю уже целая орава очередников, которые ждут, когда эту землю можно будет прибрать к рукам, освоить как-то, и на ней построить коммерцию.

Если мы проанализируем все сургутские КНСки, которые ушли под снос, с точки зрения процедуры перевода земельного участка из муниципальной собственности в немуниципальную собственность, с точки зрения того, что построено на этом участке, назначения, с точки зрения перевода одного земельного участка в другой, то мы в каждом случае увидим одно и тоже. Земля уходила под коммерческую застройку, появлялись на месте КНСок бог весть, какие сооружения, никак не украшающие архитектурный облик города, не привносящее никакого социального развития в территорию. В общем, одна и та же история. В случае с нашей КНСкой была ровно та же история. Когда я узнал о первых поползновениях на нее, я просто предпринял, все свои возможности использовал, для того, чтобы вот это как-то остановить и сделать сквер. Похожая ситуация была на этом местечке, которое между СИА-ПРЕСС центром, жилым домом, вот, задней стороной ЗАГСа городского. Вот это место, которое уходило в мостик через Сайму.

Д.Щ.: Ага.

Т.С.: Когда мне стало известно о том, что там будут рассматривать возможное, предполагаемое, чисто гипотетическое строительство сооружения и так далее. Я точно так же включил свою возможность «звонка другу», и на тот момент заместителем главы был Владимир Базаров. И они очень быстро включились. Он, Андрей Анохин, который отвечал за парки-скверы, и быстро они перевели из общественно-деловой зоны, где можно все, что угодно строить, в парки и скверы. Только благодаря этому там сегодня появилась вот такая площадка, какая-то рекреационная, немножко странная, конечно, но это в любом случае лучше, чем какой-нибудь дом или магазин очередной. И так вот просто каждый кусок земли, который из окна своего офиса удается увидеть и увидеть, что там пошло какое-то движение, мы пытались как-то отстоять.

Кстати говоря, эта наша принципиальная позиция. Здание СИА-ПРЕСС центра построено 11 лет назад и за все эти годы к нему не было ничего не пристроено, не прикукарекано слева-справо, понимаете. Мы конфигурацию здания сделали такой формы, чтобы сохранить максимальное количество берез. У нас некоторые березы стоят от фундамента на расстоянии 3-ех метров, люди удивляются, как мы это умудрились сделать. Для нас принципиально сохранить зелень в этом районе, создать комфортную среду для того, чтобы люди, проходя мимо, радовались. Не возмущались варварству, которое мы наблюдаем в этой истории, с которой ты начал наш выпуск.

Что же здесь происходит? Да, формально, власти проводят публичные слушания, определенные управленческие процедуры для того, чтобы пририсовать к скверу какую-либо территорию. Но тут надо понимать, что ничего ни к чему не надо пририсовывать, потому что КНСку снесли, вокруг КНСки есть какая-то земля с деревьями. Ну, баню снесли. Вокруг нее есть тоже какая-то маленькая земля с деревьями. И будущий такой там тротуар, бульвар какой-то. А это просто нужно оформить просто в такой статус земельный, при котором там можно оставить эти деревья и сделать зеленую зону. Никакого сквера там никто разбивать не собирается, потому что сквер по факту там существует.

Я несколько лет назад писал письма в городскую администрацию с просьбой отдать вообще мне как в нагрузку, как санитарную зону, никак не в собственность, ни во что, для того, чтобы я за этим сквером следил и там наводил какой-то порядок. Но, как видим, власти не реагируют на подобные просьбы граждан, это им не понятно. Вот если бы я там попросил магазин построить в 10 тысяч квадратных метров, я думаю, я бы тут же нашел бы какой-то горячий живой отклик у работников ДАиГ.

Что мы имеем? Мы имеем здание, по адресу Северная, 68а, застроенной площадью 450 квадратных метров. Слушай тут внимательно, тут будут цифры. И мы видим: его общая площадь 1200 квадратных метров. Он проходит в течение последних двух пандемийных лет, когда ни у кого нет никаких денег, очень такую дорогостоящую реконструкцию. Дорогостоящую для этой рухляди, потому что здание начала 70-х годов, оно морально, физически, просто мертвое. Там надо все сносить и как-то, если у кого-то зуд, то строить что-то новое.

Д.Щ.: Так.

Т.С.: Вот. Мы обнаружили, что вокруг этого здания забор, весьма капитальный, очень дорогостоящий строится каким-то образом, и вот сегодня мы получили, наконец, предварительный ответ от ДАиГ, вытянули мы из них, что это незаконно. Но тут надо понимать, что есть законно, что есть незаконно в отношении заборов. Существует норма, которая не разрешает определенное строение в виде заборов, в виде билбордов уличных, каких-то других конструкций, пристроев, в центральных районах города для того, чтобы они не портили городской ландшафт. Есть там такая норма. Я не силен в юридических формулировках.

И вот застроена площадь 450 квадратных метров. Возьмите, пожалуйста, документы, которые господин Валгушкин, заместитель департамента архитектуры и строительства, представил на публичные слушания. Мы вам эту картинку сейчас выставим, вы и увидите все. Посмотрите, вы здесь видите на адресе улицу Северная, 68а, здание 1200 квадратных метров, застроенной площадью 450 квадратных метров? Не видите. Его здесь нет. И вот смотрите. Здание СПЦ стоит на месте, никуда не девается. Как оно было построено в соответствии с проектом, так оно стоит и еще 100 лет простоит. А этого здания, где сейчас проходит реконструкция, не существует. Правда, странно?

А теперь зайдите, пожалуйста, в базу Росреестра, она доступна для всех, и по этому же адресу откройте объект недвижимости. Мы его тоже сейчас покажем. Стоит себе указанное здание в соответствии с Росреестром. Вот оно стоит, оно указано со всеми своими характеристиками, с номерами земельных участков, их площадью, и так далее и тому подобное. У меня возникает простой вопрос: куда делось это здание в документах господина Валгушкина? Если мы посчитаем, что сопровождает вот эту вот табличку, которая к публичным слушаниям прикладывается, а это такая предпроектная, предэскизная общая информация. При любом проекте любого строительства всегда есть сопроводительная информация: какой участок занимает, назначение здания, его площадь застроенная, его площадь общая, его кубическая кубатура. И так далее и тому подобное. И потом мы вот в этой вот табличке, если люди читать умеют, они обнаружат, что застроена площадь объекта, который уже называется Многофункциональный досуговый центр.

Д.Щ.: Угу.

Т.С.: Его застроенная площадь 2700 квадратных метров. 2700 делим на 450 – в 7 раз больше площадь. В 7 раз. Чтобы люди понимали: застроенная площадь СИА-ПРЕСС центра — 600 квадратных метров. Ну: застроенная площадь – это площадь фундамента, площадь 1-го этажа. А здесь 2700. Этажность: 1, 2, 3. То есть это будет несколько этажное здание. Я допускаю, что в процессе строительства оно, конечно же, увеличится. Это непреложный закон сургутской стройки. И общая площадь — 10 тысяч квадратных метров. Это в три раза больше, чем площадь здания СИА-ПРЕСС центра, чем здание соседнего ЗАГСа.

Вот представьте себе, что на этом куске земли, возможно строительство некоего досугово-развлекательного, коммерческого центра, который своим строительным объемом превысит в 3 раза объем или СИА-ПРЕССЕ центра или соседнего ЗАГСа. Как вписывается в первую линию улицы Ленина подобное строительство? Ответ простой: никак. Это просто чудовищное безобразие. И с моей точки зрения, именно ради того, чтобы на какой-то будущий период узаконить подобное строительство, и проводились данные публичные слушания. Не зря господин Валгушкин там весь изнервничался, испереживался, когда представители общественности, депутаты требовали от сургутской администрации полностью исключить какое либо упоминание торгово-развлекательного центра в генплане в ядре центра города. Вот и все. Теперь что делать?

Д.Щ.: Ага, так.

Т.С.: Есть еще один момент, кстати говоря, я прошу прощения, забыл узнать. Владельцем этого здания, которое подпадает под эту застройку, является поликлиника профилактических смотров, та самая, которая на Артема, 15.

Эта поликлиника была порядка 10 лет назад приватизирована успешно, она была той, предыдущей думой, выставлена в план приватизации и приватизирована. Она приватизирована, по моей информации, в интересах одного из бывших руководителей Сургута. Я, к сожалению, не располагаю документами, которые могут это подтвердить, потому что список учредителей этой фирмы вам ни о чем не скажет.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Там совершенно простые, неизвестные никому и ни о чем не говорящие фамилии. Но люди, которые знают этих игроков, которые знают, что такое поликлиника профосмотров – ни для кого не секрет. То есть понятно тогда, для кого так вот господин Валгушкин старается, для чего эта вся процедура очень странная, очень не объясняющая ничего. Ведь каждый участник публичных слушаний со стороны общественности и депутатов, которые были на этих публичных слушаниях, вышли, пожимая плечами, потому что они ничего не поняли: что это было такое, о чем их там просили высказаться?

То есть они высказывались о парке, а Валгушкин говорит: нет, мы сегодня обсуждаем не парк, мы обсуждаем ТРЦ, у которого отбираем кусочек земли для сквера. Нет, давайте все-таки так. Нет, давайте будем обсуждать, как мы у ТРЦ отберем кусочек сквера. Так вот я полагаю, что в данной позиции и зашита потенциальная возможность дальнейшего использования части ядра центра города для чьей-то частной коммерческой застройки. Вот и все.

Теперь о том, что нам нужно делать. Нам, горожанам, сургутянам, общественности. Я считаю, что назрел момент, когда Сургут должен прекратить эту, абсолютно скотскую, практику гробить каждый пятачок своей земли под очередной говнострой. Ничего господин Валгушкин и весь ДАиГ не в состоянии были, понимаете, за 30 лет придумать изящного. Ничего. Мы уже говорили об этом. Кто-нибудь может хоть один пример какого-то выдающегося творения городского привести, который был инициирован департаментом городской архитектуры? Кто-то вспомнит проект школы, проект, я не знаю, моста какого-нибудь, я не знаю, через овраг какой-нибудь, проект жилого дома? Нет ничего, нет. И поэтому верить в то, что эти люди в состоянии спроектировать последний нетронутый живой кусок земли в Сургуте, который просто обязан быть публичным, рекреационным пространством, невозможно.

Д.Щ.: Ну, да.

Т.С.: Вот и все. Должно, с моей точки зрения, произойти несколько вещей. Первое: принятие руководством города Сургута решения о полном моратории на выделение земельных участков в территориях, которые уходят под комплексную застройку. Ядро центра города может быть освоено только в результате комплексного проекта. Второе: публичные слушания должны поменять свою форму, формулировки там должны быть однозначны, вопросы на публичных слушаниях должны быть поставлены по принципу ответа «да-нет». Все. Запросы общественности на внесение замечаний и изменений в рамках публичных слушаний, в обязательном порядке, каждое, каждое замечание должно вноситься в протокол, как обязательное замечание. Я как-то рассказывал об опыте подобных слушаний за границей, в Европе, в частности, в Чехии.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Я рассказывал, что я двумя своими замечаниями изменил генплан целого города. И это удлинило процедуру принятия генплана еще на полтора года. Но эти замечания были профессионально отработаны и приняты. И все, это вот так вот делается. Соответственно, третье, наконец. По ядру. Ядро города состоит из двух частей основных: это квартал №6 между бульваром Свободы и улицей Университетская, между ЗАГСом и СИА-ПРЕСС, и Газпромом и будущей администрацией. И это, собственно, ядро города, вся эта вот стрелка Саймы во главе с университетом. Он сейчас в стороне немножко стоит здания бывшего офиса Тюменьэнерго. Вот эта часть, квартал №6, просится под городской парк, потому что рядом течет Сайма, нет серьезных строек, здесь только частный сектор, который нужно раскупать и сносить, и здесь есть 2 жилых дома, которые возможны под расселение и вот эти вот 2 офисных здания, которые ЗАГС и вот то, что 2-ая поликлиника строится.

Д.Щ.: И очень много деревьев. Если посмотреть те панорамы, которые снимали наши ребята с крыши СИА-ПРЕСС центра, то это очень много деревьев.

Т.С.: Там очень много деревьев. Но речь даже не о деревьях, а речь о том, что там надо разбивать газон, там надо разбивать дорожки, там можно сделать несколько прудов, там надо делать какие-то зоны для уличного занятия спортом. Это все абсолютно очевидно. Надо делать территорию, куда горожане выходят и проводят время. А территория между улицей Университетская и стрелкой Саймы, ну, это, наверное, более уже такой район активный. Возможно, там какие-то знаковые объекты быть для Сургута, возможно, какого-то музей, возможно, какой-то театр, возможно, какой-то там отель, офис. Это что-то дополняющее университетскую инфраструктуру, но опять-таки, с огромным количеством свободного пространства спортивных площадок, сквериков, дорожек велосипедных, беговых. Всякой штуки, которая бы таким образом соединила сквер Старожилов, этот, скажем так, парк квартала №6, ядро перед университетом и туда мы уходим, в парк за Саймой.

Вы представьте, какая уникальная получается территория, где город просто живет. Это было бы просто очень классно. Это был бы великолепный проект. Для его осуществления, повторюсь, надо сделать 3 вещи. Первое: мораторий на застройку такую, какую сейчас господин Валгушкин сейчас пытался провести через публичные слушания. Второе: разработать комплексный проект квартала №6 и ядра центра города, подобных территорий. Кстати, по всему Сургуту, разумеется. И третье: изменить процедуру публичных слушаний таким образом, чтобы никакой двусмысленности на публичных слушаниях не возникало, чтобы чиновники не могли протаскивать под приличной повесткой какие-то свои интересы.

Д.Щ.: Хорошо. Мы сильно перебрали время, но тема такая большая, важная и серьезная, что не грех. Значит, подписывайтесь на наш канал на Youtube, читайте нас на СИА-ПРЕССЕ, читайте нас везде, пишите нам. Очень многие, те, кто нам пишут, публикуются на сайте и таким образом остается больше мнений, больше интересных материалов. И до новых встреч! Через неделю снова будем вместе обсуждать самые интересные вещи. До свидания!

Т.С.: Всем спасибо, друзья! Всем пока!