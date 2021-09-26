Новый аэропорт, парковка с подогревом, согласованный митинг и необычная «подработка» главы муниципалитета

На минувшей неделе в Тобольске открылся новый аэропорт, а в Челябинской области глава муниципалитета решил стать водителем для медиков. В Нижнем Тагиле нашли демидовские рельсы, а в Лабытнанги сбылась мечта северных автомобилистов. Новости соседей читала Рудион. Лучшее – в традиционном обзоре.

В Тюмени появится парк с подвесными скамьями и огромными весами

В Тюмени благоустроят сквер Юристов, расположенный на пересечении улиц Таврической и Белинского. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, пишет «РБК-Тюмень». Благоустройство территории началось еще в апреле, но сейчас на реализацию проекта дополнительно выделили 15,7 млн рублей.

В документации проекта указаны арт-объект «Фемида» в виде статуи женщины с мечом, держащей весы правосудия, скамьи со светодиодной подсветкой, подвесные скамьи-качели, клумбы в форме весов и освещение по всему периметру.

В новом аэропорту Тобольска приземлился первый самолёт из Москвы

В новом аэропорту Тобольска «Ремезов» сегодня приземлился первый пассажирский самолет из Москвы — Airbus A321. По традиции, его встречали водяной аркой. Глава Тюменской области Александр Моор принял участие в церемонии открытия аэропорта, пишет «Уральский меридиан».

Как сообщил Михаил Карисалов, генеральный директор ООО «СИБУР», стоимость инвестиций в строительство аэропорта «Ремезов» – 19 млрд рублей. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил на открытии аэропорта: «Этот день войдёт в историю города, региона и страны. Аэропорт, построенный в кратчайшие сроки при содействии правительства Тюменской области и компании СИБУР, станет новым драйвером развития экономики и туризма. Уверен, это не последний наш совместный проект».

Регулярные пассажирские рейсы из аэропорта начнутся в октябре.

В Нижнем Тагиле во время реконструкции школы обнаружили артефакты из XIX века

Во время реконструкции школы №23 на Вые рабочие обнаружили рельсы образца конца XIX столетия, пишут «Все новости». Стальные балки удерживали перекрытия – строители решили оставить их на месте.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, при вскрытии конструкций стен строители обнаружили рельсы узкоколейки демидовского завода, датированные 1896 годом. Находки решили сохранить.

«В планах строителей не только сохранить раритетные находки, но и дать возможность школьникам видеть их в интерьере нового здания. Совместно с дизайнерами прорабатываются варианты презентации таких перекрытий. Возможно, это будет световой короб, который установят прямо в стене, либо одну из находок демонтируют и представят как музейный экспонат в школьном пространстве», — заявили в пресс-службе горадминистрации.

В Екатеринбурге на акцию КПРФ против итогов выборов пришли около 200 человек

В Екатеринбурге на массовый пикет КПРФ против итогов выборов в Госдуму пришли около 200 человек, подсчитал корреспондент Znak.com. Основная часть — члены свердловского отделения КПРФ и их сторонники, на акции были также представители партии «Яблоко», движения «Левый фронт», незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова», «Федерации анархистов».

Главным спикером пикета стал глава свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев, который выиграл выборы в Заксобрание Свердловской области.

«Это первое мероприятие за два года, которое нам согласовали. Хочу поблагодарить тех, кто боролся с „Единой Россией“ на выборах. Здесь „Левый фронт“, комсомол, представители „Яблока“ подошли. Всех, кто боролся с партией власти, приветствуем. Как бы сейчас чиновники ни надували щеки, на самом деле они проиграли эти выборы. А мы победили. Отсюда это уныние в Кремле», — сказал Ивачев.

По его словам, КПРФ требует отменить результаты электронного голосования в Москве, а также считает, что трехдневное голосование на выборах стало причиной фальсификаций.

В челябинском зоопарке два бурых медведя погибли от отравления

Факт отравления был зафиксирован ветеринарной службой челябинского зоопарка, пишет «Челябинск сегодня». Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, специалисты целые сутки боролись за жизни бурого медведя Степана и бурой медведицы Маши. Два дня назад у животных началась рвота с пеной, судороги, атаксия и диарея, причем реакция на раздражители полностью отсутствовала.

«Сотрудники зоопарка обеспокоены и полагают, что совершено преступление, и животные были отравлены умышленно — на территории зоопарка была найдена сумка с расфасованным фаршем и вареным мясом, общим весом в 7 килограммов», - говорится в сообщении мэрии.

Руководство учреждения обратилось в полицию по данному факту. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. Эксперты проводят все необходимые процедуры, чтобы установить причину смерти медведей. По этой причине зоопарк пока закрыт для посетителей.

За пару недель до этой трагедии похожие симптомы были у другой бурой медведицы по кличке Бусинка. Ее удалось спасти от гибели и стабилизировать состояние. Чуть ранее скончались самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя, но тогда факт отравления не доказали.

Глава челябинского района стал водителем в больнице

Глава Металлургическом района Сергей Кочетков переквалифицировался в водителя – во время пандемии коронавируса он в свободное время стал развозить по вызовам врачей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Inatagram. К Кочеткову обратилась заведующая поликлиники №1 ГКБ №6 с просьбой помочь транспортом для выездов врачей на вызовы.

«Решил лично помочь системе здравоохранения и подать пример окружающим. С утра сел за руль автомобиля, и поехали с терапевтом по вызовам. Это может сделать каждый из вас. В условиях такой непростой эпидемиологической обстановки нашим медикам важна любая помощь», – написал глава района.

Сергей Кочетков отметил, что если автомобилисты уделят хотя бы час своего времени, это поможет медикам оперативно обслужить сразу нескольких пациентов.

Курганский губернатор обсудил с министром строительства РФ реконструкцию Арбинских очистных

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, сообщает газета «Курган и курганцы». На встрече обсудили реализацию в регионе национального проекта «Жилье и городская среда» и модернизацию жилищно-коммунального комплекса. Кроме того, темой беседы стала реализация проектов по созданию в городах и посёлках региона комфортной среды.

На встрече принято важное решение по масштабному проекту – реконструкции Арбинских водозаборных очистных сооружений по очистке питьевой воды в Кургане. Проект реконструкции сейчас разрабатывается. В следующем году в программу «Чистая вода» войдут водозаборные сооружения в Шумихе, где планируется обновить водоподготовку для улучшения качества питьевой воды в домах жителей города, сообщает пресс-служба главы региона.

В Лабытнанги у жилого дома построили парковку с подогревами для машин

В Лабытнанги у жилого дома построили парковку с подогревами для машин. Стоянку оборудовали рядом с новым жилым комплексом на улице Путилина. По информации местных властей, подогревы на парковке предусмотрены для 90 машин. Использовать новую систему можно будет в холодный период года. К слову, она платная. Тарифы пока не определены, сообщает «Ямал 1».