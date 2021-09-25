Разбираем итоги выборов в думу Югры и Сургута

Завершаем подведение результатов выборов на СИА-ПРЕСС – ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили, почему «Единая Россия» усилила свое присутствие в думе Югры, но при этом потеряла несколько мандатов в думе Сургута.

Дмитрий Щеглов: Это Дмитрий Щеглов. «О чем говорят». Мы продолжаем наш разговор про большие выборы. В предыдущей части «О чем говорят» мы обсудили общефедеральную ситуацию, что с Госдумой, что с новой партией одной, которая вроде туда попадает. Как это все будет дальше разворачиваться. Сейчас мы поговорим про местные выборы. Давай, для начала, дума Югры. Она формируется по двум принципам: у нее есть партийные списки, про них нам чуть позже обещали рассказать. Но там в принципе ситуация такая: плюс-минус одинаковая, ну, чуть хуже для «Единой России», чем на федеральном уровне, но в принципе терпимая.

Из 19 одномандатных округов единороссы забрали вообще все подчистую. Включая, например, сложный конкурентный округ, где Ирина Урванцева в Сургуте конкурировала за голоса с Александром Клишиным, о котором мы не так давно разговаривали у нас в эфире. Ринат Айсин с отрывом, по-моему, меньше чем в 10 процентов победил Михаила Селюкова, ЛДПР. Ну, и у нас получается Александр Сальников, уже в 5-ый раз проходит через Сургут в окружную думу. Ольга Леснова, которая вместо Ильи Кандакова, она победила его на праймериз и благополучно избралась и теперь станет депутатом думы округа.

Ну и вообще, все-все остальные представители «Единой России» забрали свои мандаты. И таким образом «Единая Россия» должна получить в окружной думе свое квалифицированное большинство, которое она имела до этого. Не уверен, что там будет. Может быть, там точно не будет больше, будет чуть меньше мандатов, а может, оно останется тем же, но в принципе, Наталья Комарова, окружной истеблишмент сохраняет свое подавляющее влияние и могут принимать бюджет, какие угодно решения в окружной думе без всяких проблем. Ожидал ли ты, что кто-то из них мог проиграть, и количество единороссов в Югре может могло каким-то образом сократиться более-менее существенно?

Тарас Самборский: Я не понимаю, что тут, собственно, можно обсуждать и в чем интрига. Югра традиционно демонстрировала очень такой четкий технологический подход к проведению выборов. Если это не выборы муниципалитетов некоторых, то все остальные выборы в Югре, как и в Тюменской области, проходили, ну, почти без сучка без задоринки. То есть у нас вот весь политический истеблишмент, так называемый, он всегда сплочен, он всегда объединен вокруг исполнительной власти. Всегда кандидатуры в окружной парламент и в парламент Тюменский тщательно согласовываются, проходят все стадии обсуждения у политического руководства.И, собственно, кроме того, что там госпожа Леснова снова победила на праймериз Илью Кандакова полгода назад, я и не вижу никаких особых интриг. Александр Клишин, который проиграл с очень большим отрывом Ирине Урванцевой, ну, и что, мы об этом с тобой месяц назад говорили. И о том, что шансов у Клишина нет никаких, если смотреть за выборами с немножко дальнего расстояния, совершенно очевидный факт. То, что в окружной парламент не пройдут очевидные оппозиционеры, ну, это тоже, по-моему, совершенно ясно.

Д.Щ.: Ну там всегда была достаточно резвая, бодрая, активная фракция ЛДПР, которая, судя по всему, может сократиться в этот раз, потому что ЛДПР получили меньше. Они раньше имели 25 процентов, а сейчас у них где-то там около 15-ти. То есть они 10 процентов потеряли за счет того, что вырос КПРФ, который вообще ничем не занимается в нашем округе, как мне кажется. Но я, может быть, субъективен. И там всякие малые партии тоже покусали своих, которые также никуда не пройдут, но они там что-то покусали. То есть ЛДПР у нас как раз становится меньше. И мне кажется, что это, может быть, это неожиданностью казалось незадолго до выборов по той причине, что мы просто знаем, что у ЛДПР сильные позиции в Югре и чего бы они спускались, но они спустились. Это случилось вместе с федеральным трендом, когда ЛДПР с КПРФ как бы немножко так разбежались, одни вверх, другие вниз. И теперь у нас дума будет менее, как сказать, менее крикливая, менее дискуссионная.

Т.С.: Менее дискуссионная.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Пожалуй, что можно согласиться за одним исключением. Активность партии ЛДПР в окружной думе была на одного-двух людей...

Д.Щ.: Они, скорее, и пройдут...

Т.С.: Да. Это или Владимир Сысоев или Евгений Марков, которые регулярно выступали. Сысоев же был у нас окружным парламентарием какое-то время.

Д.Щ.: Раньше, да.

Т.С.: Боюсь соврать. Вообще такое достаточно яркое представительство ЛДПР в окружном парламенте, это заслуга исключительно Владимира Сысоева, который просто и работал в Югре, и работал в окружном правительстве, и в областном правительстве, знает эту всю специфику, знает их, Ханты-Мансийск, Тюмень, знает Сургут очень хорошо. Это такой личностный фактор. Если, по каким-то причинам, куратором ЛДПР по нашему региону будет другой человек, ну я не знаю, Селюков, например, который тоже представитель ЛДПР. Я не знаю, сейчас он от ЛДПР выдвигался или нет. Ну, вот...

Д.Щ.: Да, он выдвигался.

Т.С.: Ну, вот многолетний представитель партии ЛДПР заседал в областной думе, то конечно же, партия уйдет из экспертного, публичного и медийного поля, и как коммунисты, будет сидеть спокойненько просто и ходить туда, как на работу. Вот единственное, что можно обсудить в этом контексте.

Д.Щ.: Угу.

Т.С.: А все остальное... Ну, ей Богу...

Д.Щ.: Ну, понятно.

Т.С.: «Единая Россия» в Югре безусловно имеет возможность направлять на депутатскую работу в окружной парламент и крупных руководителей и заметных бюджетополучателей, бюджетоосвоителей, которые традиционно обладают определенным, иногда и большим и крупным авторитетом у населения. Ну, а что? Та же Ирина Урванцева, руководитель очень мощного бюджетного медицинского учреждения, мощного во всех смыслах. То есть больница качественная? Качественная. Одна из лучших в регионе, если не в стране. Осваивает огромные бюджетные деньги? Осваивает. Зависит от бюджета? Безусловно. Но в то же самое время демонстрирует высокие показатели производства и профессиональные. Шансы на переизбрание высокие? Более чем. Шансы у конкурента, в данном случае Клишина, низкие? С моей точки зрения, безусловно, низкие.

Д.Щ.: Хотя, между прочим, его поддержало «Умное голосование». Не помогло.

Т.С.: Вероятно, вероятно. «Умное голосование», все-таки, при всей оригинальности этой идеи, классности, может даже, идея эта не панацея в нынешней политической ситуации. Мы, к сожалению, это понимаем. Вот. Собственно и все. Сальников Александр Иванович, ну, он там 100 лет сидит уже. Это уже наша традиция. Его будет странно не увидеть, Александра Ивановича в окружной думе. И так вот по всем спискам. А Ольга Леснова — новый человек. Это интересно, это надо посмотреть. Она в городской думе проявляла себя как заметный депутат с позицией по многим вопросам.

Но я не думаю, что в окружной думе у нее будут какие-то принципиальные разногласия с нашим губернатором. Это просто трудно представить. Я думаю, что представительства многих таких вот крупных, авторитетных руководителей в округе, не смотря на то, что они представляют «Единую Россию», приносит пользу, в том числе, там нашему городу, в другом они имеют экспертную возможность влиять на те или иные решения. Вот это вот важно. То, чем занимался тот же Юрий Важенин много лет. Они в кулуарах исполнительной власти пробивают какие-то деньги, какие-то бюджеты, какие-то проекты. Вот это вот хорошо.

Я думаю, что при всей очевидности пользы политической конкуренции и при всем моем личном желании увидеть там как можно больше не представителей «Единой России», там в любом парламенте любого уровня, потому что конкуренция — это всегда хорошо. Я думаю, что выбор между той же Урванцевой и Клишиным, для меня лично, не в пользу Урванцевой, как представителя «Единой России», а в пользу Урванцевой, как руководителя крупнейшего медицинского учреждения. И это очень важный фактор. Хотя появление Александра Клишина или любого другого представителя, скажем так, не из политического истеблишмента в окружной думе, скорее, хорошо, чем плохо.

Потому что нам нужны дискуссии, нам нужно спорить. Ведь многие решения окружное правительство корректировало именно после критики ЛДПР и депутатов от ЛДПР. И не такие уж там глупые были решения. Отбросим там политическую борьбу, личные какие-то вещи, а в экономической части, в вопросах бюджетирования многие тезисы ЛДПР были абсолютно здравые, разумные и их принятие пошло на пользу всем нам, гражданам Югры. Так уж, чего уж.

Д.Щ.: Городская дума. Итак, значит, что у нас там произошло. В городской думе у нас из 25-ти мест, которые традиционно занимали либо 24 либо 25 занимала «Единая Россия», сейчас у нее осталось 20. То есть в 20-ти округах единороссы выиграли, в пяти проиграли. Сейчас скажу, на каких проиграли.

Значит, проиграл из действующих депутатов Эдуард Иваницкий и проиграл Сергей Хрипков. Это директор «Аверса». Из потенциально действующих депутатов проиграли Владислав Брылеев — это муниципальный служащий, это тот округ, который был изначально самым конкурентным и все в принципе предполагали, что Евгений Барсов, который у нас в думе сидит уже достаточно долго, его там обойдет, и Евгений Барсов его ожидаемо обошел. То есть это наименее неожиданная история.

А еще, получается, у нас проиграли два газовика: Антон Собарь и Давыд Глуховский. Итого, получается, у нас газовики слегка просели по своему представительству, у них минус два, хотя должно было быть шесть. Нефтяники все шесть своих мандатов удержали, но один мандат был просто на грани, и у нас на сайте по этому поводу есть новость: «Кандидат от Сургутнефтегаза выиграл с перевесом в 11 голосов», при условии, что перед последним подсчетом результатов последнего УИКа, он проигрывал 20 голосов. В итоге он в очень-очень плотной борьбе выиграл, соответственно, этот мандат за Сургутнефтегазом сохранился.

Победили два представителя ЛДПР, два представителя «Справедливой России» и один самовыдвиженец, у нас будет целый самовыдвиженец в городской думе, давненько мы такого счастья не видели. В моем представлении, это просто программа максимум, которая могла случиться. Я думал, что отожмут один-два мандата при таком нормальном сценарии выборов, то есть там Барсов выиграет, кто-нибудь еще, случайным образом. Я думал, что при самом невероятном стечении обстоятельств, отожмут пять-шесть. В итоге отжали пять и по прежнему «Единая Россия» в городской думе не потеряла квалифицированного большинства, она по прежнему может принять бюджет, может принять любое решение, которое требует квалифицированного большинства, но тем не менее, впервые за долгие-долгие годы у нас 1/5 часть городской думы — это представители, так или иначе, оппозиции, либо вообще внесистемных кандидатов. Такая история. Как тебе такие результаты?

Т.С.: Прекрасные результаты. Очень интересно посмотреть на итоги выборов по муниципалитетам страны. Какова карта. Наблюдаем ли мы сейчас тенденцию или наблюдаем очередной казус. Газовики, это интересная вещь. То, что они не прошли и потеряли места, это закономерно, потому что Сургутгазпром в Сургуте стабильно теряет свои политические позиции. В общем-то, это компания уже из градообразующих превратилась в одну из обществ с ограниченной ответственность. Это надо понимать, если раньше там было 14 тысяч работников, сейчас их, по-моему, две тысячи. Почему-то совсем другая сила. И все ясно. Это снижение авторитета компании у горожан, потому что, собственно, среди горожан не остается газовиков, за них не голосуют. По Иваницкому там тоже интересная вещь. Он все-таки шел не как член «Единой России», по-моему, просто его выдвигала «Единая Россия».

Д.Щ.: Да, она его вытянула.

Т.С.: Вот. Если бы Эдуард Иваницкий выдвинулся по одному из избирательных округов старых...

Д.Щ.: Не по которому двинули...

Т.С.: По которому в прошлые выборы опрокинул Сергея Бондаренко.

Д.Щ.: Бондаренко он там не опрокинул, он...

Т.С.: Хорошо. Бондаренко сам себе хорошо помог в этом вопросе. Не важно. Я думаю, Иваницкого бы выбрали, легко, в той части Сургута, где он хорошо узнаваем, и ему бы это не составило проблем. Его сдвинули в результате всех этих едроссовских движух куда-то там на окраины. И... Ну, там совсем другая работа с избирателем. Я так понимаю, там избирателям вообще ничего не надо. И я знаю, как там проходили встречи с избирателями. Это просто сидит в зале по 20-30 человек глубоко печальных, у которых нет мысли никакой. Так что, посмотрим. Там победил кто-то, какой-то оператор чего-то, да?

Д.Щ.: Ну, да. Да.

Т.С.: Вот. Все это, господин Хрипков, «Аверс». Опять выдвинули бюджетника в надежде на то, что он там победит. Ну, бюджетнику надо быть не просто бюджетником, надо быть еще и способным к этой работе, элементарно к общению с людьми. Поэтому если итоги выборов по сургутской думе как-то коррелируются с общей картиной по стране, муниципальной, то мы можем говорить о тенденции. Если ничего такого не происходит в стране, в каких-то регионах, то попадание там двух ЛДПРовцев, двух справедливороссов, ну, так вот. В конце концов, людям дали хоть какую-то альтернативу, может быть, они пошли, по умному голосованию проголосовали против представителей «Единой России» за кого-то.

Д.Щ.: Кстати, по думе Сургута рекомендации об «Умном голосовании» не было, они могли только сами его себе придумать.

Т.С.: А я хочу сказать, что те едросы, которые попали в городскую думу, большинство же из них прошли в легкую, да, там совершенно?

Д.Щ.: Ну там была борьба. Где-то было больше, где-то было меньше.

Т.С.: Поэтому пока у меня не складывается картина протестного голосования. Пока вот этого я не вижу. Я знаю, что очень многие люди, традиционалисты, там путинцы верные, они голосовали на этих выборах принципиально против «Единой России». Но, я так думаю, речь идет, скорее, о выборах в Государственную думу. А в муниципальных выборах, где депутатов мы знаем близко в лицо и за руку с ними здороваемся, здесь срабатывают немножко другие вещи. Я думаю, тут срабатывает, во-первых, активность на своем избирательном участке, способность лично разговаривать с избирателем, проводить встречи от двери к двери, что называется. Во-вторых, это репутация кандидата. Мы видим, что «Единая Россия» сформировала местную думу, и то, что там ушло пять мест от «Единой России» к кому-то другому, совершенно не бьет ни по репутации, я там не знаю, Филатова, ни по репутации «Единой России». Они имели задачу сформировать думу, дума сформирована. Ну, а четыре оппозиционных, так называемых, депутата, ну, пускай ходят, говорят чего-то. Из них самый яркий — это Евгений Барсов. Мы это все знаем.

Д.Щ.: Мы пока только его знаем, остальных узнаем, посмотрим.

Т.С.: Ну, посмотрим. Хочется надеяться на то, что это 5 депутатов создадут для думы, дадут думе какого-то там свежего воздуха. Хотя, городская дума, она же не политизирована, на самом деле. Когда рассматривается бюджет или какой-то вопрос, принципиальный для городской повестки, как та же концессия ГТС, представители «Единой России» голосуют против, у них же там идут споры. Надо не забывать еще и о клановости. И разные представители «Единой России» спорят друг с другом, бьются за какие-то разные свои куски пирога бюджетного. Это местная дума. Тут политики меньше, тут больше таких бюджетных, денежных вопросов.

Д.Щ.: Да. Что ж, будем смотреть, что будет дальше. Мы сейчас в начале большого пути, выбрали всякие парламенты. Теперь будем наблюдать за тем, как они сформируются с точки зрения списков, и как они будут работать дальше. Ставьте лайки нашим видео и подписывайтесь на канал срочно. И на следующей неделе мы обсудим, что было интересного, что было самого важного. До новых встреч. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья! На следующей неделе, наверное, начнем обсуждать, как начнут закручивать гайки после прошедших выборов.

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Ну, всем пока.