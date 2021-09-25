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​СИА-ПРЕСС WEEKLY. Какая-то несчастная кнопка!

Обзор новостей Сургута за неделю на siapress.ru

​СИА-ПРЕСС WEEKLY. Какая-то несчастная кнопка!
Фото: siapress.ru, vk.com/shtabugra, admsurgut.ru, transport.mos.ru, Ю.Семенков

Очередная трудовая неделя прошла — время подвести итоги: как обычно, в рубрике СИА-ПРЕСС WEEKLY напоминаем самое интересное.

Выборы в Югре признаны состоявшимися

Нет, явно не выборы и их итоги стали самой интересной темой этой недели, но обозначить тему мы все-таки должны: избирком Югры признал выборы в регионе состоявшимися и опубликовал списки победителей. Честь им и хвала — и плодотворных трудовых будней в парламентах разных мастей.

К слову, сургутский начнет работу вот уже на следующей неделе: первое заседание назначено на вторник, 28 сентября, а познакомиться с VII созывом можно опять же у нас на сайте.

Наталья Комарова отдала мандат депутата Ларисе Белоцерковцевой

В пылу предвыборной борьбы никто как-то и не заметил, что на одно из кресел в думе Югры претендовала губернатор Наталья Комарова собственной персоной — она находится в партийном списке «Единой России». Естественно, от депутатства глава региона отказалась — и отдала мандат руководителю Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Ларисе Белоцерковцевой.

Идея передавать золотой билет, кстати, не региональное ноу-хау: ровно тот же широкий жест сделал, например, аж Владимир Жириновский, волевым усилием отказавшийся от теплого места в думе ХМАО…

Новым замом главы по коммуналке в Сургуте стал Григорий Невоструев из Башкортостана

То, о чем уже говорили инсайдеры, наконец подтвердилось: новым замом главы Сургута по коммуналке стал заместитель председателя Госкомитета Башкортостана Григорий Невоструев. «В администрации Сургута Григорий Невоструев будет курировать департамент городского хозяйства и вновь созданный департамент имущественных и земельных отношений», — уточняют на Энгельса, 8. Опыт есть: в правительстве Башкирии Невоструев работал примерно по этому профилю.

Чиновник из Москвы стал новым замом губернатора Югры

Еще один варяг обнаружился в Ханты-Мансийске: курировать строительство, дорожные работы, транспорт и ЖКХ в округе будет Евгений Адамов, который проработал более восьми лет в службе в правительстве Москвы в должности заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Новый заместитель губернатора заменил Андрея Зобницева, ушедшего с этого поста ранее.

Назад к лосю: Сургутские чиновники поменяют Гагарина на Маяковского

Рубрика «Странности нашего городка». Чиновники сургутской администрации планируют переехать из арендуемых офисов на улице Гагарина, 11 обратно на Маяковского, 15, откуда съехали в 2014 году, заявив об аварийности здания. Причина простая: администрация взяла курс на экономию, а тут еще и пресловутую аварийность проверили — и отменили. На всякий случай укрепив конструктив.

Не знаю, как чиновники департаментов образования и городского хозяйства, но лось Иваныч — скульптура, установленная незадолго до исхода чиновников с Маяковского, — явно будет рад их возвращению.

Куда летит ядро?

В соседнем районе Сургута — не менее странно: внезапно оказалось, что на проспекте Ленина, в районе Газпрома, планируется возведение, вы только не смейтесь, очередного торгово-развлекательного центра. Судя по всему, чиновники посчитали, что общество уже убаюкано песнями о том, что здесь-де будет сквер, зона отдыха, пешеходные дорожки и всякое такое: можно наконец и к делу перейти.

Нет, общество тут же проснулось и выразило недоумение: а что, в центре города магазинов не хватает?

Отдельного упоминания стоит подача идеи: по словам одного из участников публичных слушаний по делу — сургутянина Кирилла Акинцева, вопрос благоустройства территории был поставлен чиновниками так, будто строительство ТРЦ уже и не обсуждается.

Естественно, важно тут не только возмущение, но и конструктив: что же все-таки действительно необходимо ядру города? Конструктив есть, читайте здесь.

Помоги себе сам: сургутяне заметили ненастоящую кнопку вызова помощи для инвалидов у магазина

Ну и самое интересное, как водится, — в финале. То, с чем Сургут внезапно вошел информационную повестку федеральных СМИ: у магазина «Рукодельница» на проспекте Мира одна из горожанок заметила кнопку вызова персонала с сообщением, набранным шрифтом Брайля. Все это дело оказалось распечатано на обычной бумажке.

Поднялась волна народного возмущения, горькой иронии и едкого сарказма — в итоге руководство магазина скандальную картинку убрало и объяснило нашему порталу, что кнопка вообще-то была, но ее отломали хулиганы, а нынешняя бумажка — временная замена. «У нас очень неблагоприятное соседство с алкомаркетом. Там часто ходят пьяные люди. Сначала они оторвали табличку, сотрудники решили временно заменить ее распечаткой, а потом не стало и кнопки. Мы уже восстановили сигнал для маломобильных горожан», — рассказали представители местного отделения сети «Рукодельница», попутно заметив, что вообще-то часто принимают участие в мероприятиях по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья.

Все хорошо, что хорошо кончается: надеюсь, и эта неделя оставила в вашей памяти самый приятный след. А впереди — выходные!


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25 сентября в 09:07, просмотров: 969, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
25 сентября в 11:05
«Рукодельница» хоть рекламу то проплатила?

Щас же туда маломобильные горожане попрут со всего города.

Да чего уж там: со всего округа…

Сергей Б
не нравится
25 сентября в 11:17
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б
не нравится
25 сентября в 11:17
Пардон, не удержался. От угнетения депутаток.
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