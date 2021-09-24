16+
Логотип Сиапресс
USD  73,0081   EUR  85,6823  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

«Навальный — лучшее, что случилось с КПРФ за 20 лет» — как россияне шутили о прошедших выборах

Обзор шуток и мемов о больших парламентских выборах в России

«Навальный — лучшее, что случилось с КПРФ за 20 лет» — как россияне шутили о прошедших выборах
Фото t.me/top_twit, t.me/yaplakal

Каждое большое политическое событие в России становится поводом для масштабного народного творчества. Вот и прошедшие выборы попали в жернова осмысления и производства мемов и шуток со стороны пользователей рунета. Традиционно СИА-ПРЕСС делает обзор — на этот раз довольно горького юмора.

«Умное голосование» и КПРФ — отдельный подраздел юмора российских пользователей в последний месяц

И хотя коммунисты стали чуть ли не главными героями народных мемов, «Единой России» досталось немало внимания

Третий сюжет — это электронное голосование, итоги которого в Москве привели к феерическому взрыву негодования и, следовательно, «мемной» реакции

«Ангел угрожает человеку, который намерен осуществить вброс фальшивых бюллетеней, 1180 год, копты, Египет

Появились и прогнозы

Но, несмотря на некоторый пессимизм, участие в выборах по-прежнему считается многими нашими соотечественниками важным делом. Особенно, если перед вами стоит важный выбор. С пятницей!


нравится (9) не нравится (3)
24 сентября в 18:19, просмотров: 1307, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
24 сентября в 18:40
Дмитрий набрался смелости и написал фамилию Навальный прямым текстом без намеков.

Но со ссылкой на другой источник.

Alkonowa1ow
не нравится
25 сентября в 15:32
КПРФ могла бы составить конкуренцию ЕР. Но в ней сейчас застой такой, что «мама не горюй» и «брежневский застой» отдыхает. Хотя застоя при Брежневе на самом деле не было. По сути ведь Леонид Ильич отошёл от активной работы по состоянию здоровья лишь после 1976 года. И просился ведь отпустить, но партийная номенклатура не нужен был молодой и энергичный лидер, которых бы многих бы погнал с должностей. И правил то Брежнев всего 18 лет, из которых с большой натяжкой последние лет пять ВВП с 7-8% упал до 3%. А тов. Зюганов Геннадий Андреевич уже сейчас «пересидел» Брежнева и идёт на абсолютный рекорд руководства партией. В таком возрасте обычное явление консервативные взгляды и нежелание чего то менять в своей партии. ЛДПР вот уже пожинает плоды, когда лидер явно исчерпал ресурс и не тянет. Да и Миронов тоже «не мальчик» по возрасту, а молодой Захар Прилепин не вписался в СР со своей «Правдой». Как говорится «двум медведям» в берлоге не ужиться. По сути политическая конфигурация оппозиционных партий характеризует сегодня их глубокий кризис. Хотя «старички» ещё бодрятся. Мол, мы ещё ого-го. Но их «бодрость» у обывателя не вызывает оптимизма. Скорее разочарование вызывает, ибо в партийном строительстве ничего не изменилось с времён «дорого Леонида Ильича» и вышеобозначенные партии идут «верной дорогой» к своему политическому краху. Пример КПСС к сожалению ничему их не научил.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Иван Ургант обсудил в шоу новость о перевозке животных в салонах самолета 1209
  2. Кем в Сургуте работать хорошо? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 825
  3. ​Жителю Нижневартовска, напавшему на доктора, запретили покидать место жительства и пользоваться интернетом 593
  4. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 458
  5. ​В Сургуте коронавирусом за сутки заразились больше полусотни человек 435
  6. ​Югорчане заслужили большие кредиты 390
  7. ​На Урале от ковида скончался пациент, прошедший полный курс вакцинации 342
  8. ​Сургутянин погиб в ДТП под Тюменью 292
  9. ​Обменяю на квартиру: сургутянин выставил на продажу копию Эйфелевой башни 253
  10. ​Кто у нас будет разрабатывать искусственный интеллект, если мы так относимся к своим людям? 210
  1. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 8629
  2. ​Сургутнефтегаз лишился одного представителя в Тюменской облдуме. У него выиграл адвокат 5710
  3. ​Куда еще торгово-развлекательные центры в Сургуте? У нас имеющиеся пустуют 5188
  4. Елена Никифорова: «Мне обещают, что третье уголовное дело против меня — не последнее…» 4936
  5. Помоги себе сам: сургутяне заметили ненастоящую кнопку вызова помощи для инвалидов у магазина 4695
  6. ​«Единая Россия» в думе Сургута может потерять шесть мест, Клишин проиграл Урванцевой и проблемы Голодюка 4527
  7. ​Куда летит ядро? 4440
  8. ​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел 4011
  9. ​«Единая Россия» потеряла пять мандатов в думе Сургута – как теперь выглядит городской парламент 3813
  10. ​«Русские витязи» в Сургуте: что это было? 3788
  1. ​Замглавы Нефтеюганска ушла в отставку после 30 лет работы в мэрии 11898
  2. ​Поющий Герман из Нефтеюганска покоряет социальные сети 11708
  3. ​У «Надежды+» появился шанс на расселение 9094
  4. ​49 обманутых и 30 млн потерянных рублей: в Югре судят создателя финансовой пирамиды 8810
  5. ​В Нефтеюганске сгорела квартира в пятиэтажке, есть пострадавшие 8769
  6. ​Команда разбежалась, но её игры продолжаются 8629
  7. ​Жесткое ДТП в Нефтеюганске. Есть пострадавшие 8366
  8. В Нижневартовске врачи спасли ребенка, серьезно пострадавшего в ДТП 8183
  9. ​В Нефтеюганске горел многоквартирный барак 7549
  10. ​Слова Якушева о том, что Сургут может своим решением снизить максимальную этажность домов – почти сенсация 7365

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика