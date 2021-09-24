Обзор шуток и мемов о больших парламентских выборах в России

Каждое большое политическое событие в России становится поводом для масштабного народного творчества. Вот и прошедшие выборы попали в жернова осмысления и производства мемов и шуток со стороны пользователей рунета. Традиционно СИА-ПРЕСС делает обзор — на этот раз довольно горького юмора.

«Умное голосование» и КПРФ — отдельный подраздел юмора российских пользователей в последний месяц

И хотя коммунисты стали чуть ли не главными героями народных мемов, «Единой России» досталось немало внимания

Третий сюжет — это электронное голосование, итоги которого в Москве привели к феерическому взрыву негодования и, следовательно, «мемной» реакции

«Ангел угрожает человеку, который намерен осуществить вброс фальшивых бюллетеней, 1180 год, копты, Египет

Появились и прогнозы

Но, несмотря на некоторый пессимизм, участие в выборах по-прежнему считается многими нашими соотечественниками важным делом. Особенно, если перед вами стоит важный выбор. С пятницей!