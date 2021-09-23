Кто будет представлять Сургут в Госдуме, Тюменской облдуме и парламенте Югры

Продолжается подведение результатов больших выборов. Ранее мы рассказали о том, как изменится дума Сургута, которая непосредственно занимается городскими вопросами, теперь поговорим о вышестоящих парламентах, от которых зависит более широкая рамка нашей жизни.

Госдума

На выборах в Госдуму от западной части Югры с уверенным счетом почти в 45 процентов победил газовик Павел Завальный («Единая Россия») – у его ближайшего преследователя Алексея Савинцева (КПРФ) только 11 процентов. От восточной части, куда входит Сургут и Нижневартовск, в федеральный парламент пойдет замгубернатора Вадим Шувалов («Единая Россия») – победа у него менее сокрушительная, но более чем уверенная – 33 процента при 14 процентах у ближайшего преследователя (это Евгений Марков из ЛДПР).

Надо сказать, что в предыдущем цикле в 2016 году назад Завальный показывал ровно тот же результат – 45 процентов, а Александр Сидоров прошел в Госдуму с 37 процентами, но тогда против него выступал сильный и популярный в Нижневартовске бизнесмен и политик Александр Петерман, который нынешние выборы пропустил.

По партийным спискам Югра направит в Госдуму одного человека. На данный момент формально первый претендент на эту честь – депутат думы Югры Василий Филипенко (сын первого губернатора Александра Филипенко). Нюанс в том, что он также выиграл выборы в думу Югры, а следующий после него кандидат – ставленник федерального центра, эксперт в области бюджетной и налоговой политики и член Общественного совета при ФНС Ольга Ануфриева. По слухам, лоббистом ее продвижения в Госдуму от Югры мог быть бывший главный налоговик и ныне премьер-министр Михаил Мишустин. Вопрос в том – возьмет ли Василий Филипенко свой мандат в нижнюю палату федерального парламента или уступит, оставшись в думе Югры.

Депутатом Госдумы от Югры по партийным спискам станет Евгений Марков (ЛДПР) — в прошлый раз он попал туда, просто заменив предшественника Владимира Сысоева (когда тот перешел на работу в правительство Тюменской области), а сейчас — по итогам парламентской кампании.

Тюменская областная дума

Представительство Югры в Тюменской областной думе несколько обновилось, но каких-то принципиальных перемен от этого ждать не стоит. Отметим пару нюансов. В Нижневартовске в крайне плотной борьбе на одномандатном округе Олег Гальченко (КПРФ) в итоге выиграл у единоросса и действующего депутата Юрия Елина 73 голоса. Подобное почти случилось в Сургуте – там вышедший из ЛДПР и в последний момент выдвинувшийся от «Справедливой России – За правду» Владимир Савин по итогам подсчета в городских участках лидировал на 500 голосов против Валерия Голодюка («Единая Россия»), но тот за счет Сургутского района вырвался вперед на четыре голоса. В «СРЗП» трактовали это как результат махинаций и отказались признавать выборы в районе.

Сохранила свой мандат и, вероятнее всего, сохранит пост заместителя председателя Тюменской облдумы сургутянка Галина Резяпова. А гендиректор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский заменит своего предшественника на посту топ-менеджера и депутата областного парламента Игоря Иванова. Тут без сюрпризов.

Дума Югры

Окружной парламент обновился довольно серьезно, но тут наибольший интерес вызывает представительство Сургута. Для начала скажем, кого из делегатов крупнейшего города Югры от «Единой России» мы в думе не увидим: газовика Олега Сазонова, строителя и руководителя фонда, который занимается проектом научно-технического центра «Юнити-парк» Илью Кандакова, нефтяника Любовь Малышкину и, возможно, бывшего директора главной сургутской гимназии Валерия Салахова (хотя он фигурировал среди кандидатов в одной из сургутских региональных групп, но сможет попасть в думу, если идущие впереди него откажутся от мандатов).

Есть те, кто смог переизбраться: многократный депутат и зампредседателя думы Югры Александр Сальников, строитель Ринат Айсин, главврач сургутского кардиологического центра Ирина Урванцева (все – «Единая Россия»), а также бизнесмен Михаил Сердюк («Справедливая Россия – За правду»). С высокой долей вероятности свой мандат сохранит Виктор Сысун (ЛДПР). Также стоит сказать, что по сургутскому списочному округу традиционно в думе Югры заседает Еремей Айпин, хотя де-факто жителем города он не является – на этот раз он также переизбрался.

Сургутскими «новичками» в окружной думе станут: общественница Ольга Леснова (сенсационно победившая Илью Кандакова на праймериз), нефтяник Игорь Бруслиновский и главврач сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева (все – «Единая Россия»), а также Михаил Селюков (ЛДПР) – он переходит в парламент Югры из Тюменской облдумы, где заседал в течение двух созывов последние десять лет.

Таким образом сургутская «квота» в окружной думе, вероятнее всего, сохранится на уровне девяти депутатов из 38 (в этот расчет мы не берем избираемого от города не-сургутянина Еремея Айпина), но несколько меняется его партийная структура – на одного представителя «ЕР» меньше, на одного либерал-демократа больше.

Если говорить о партийной структуре, то больше всего пострадала ЛДПР – из шести кресел она сохранила лишь три. Место второй по количеству и влиянию фракции окружной думы «соколы Жириновского» уступили КПРФ – коммунисты выросли с трех до четырех мандатов. Статус-кво сохранила «Справедливая Россия – За правду» – ее единственным представителем в региональном парламенте как был, так и останется Михаил Сердюк.

Зато, как в Госдуме, появится пятая фракция – «Партия пенсионеров» в единственном лице нижневартовского бизнесмена Владимира Зиновьева. Для него это, к слову, будет триумфальным возвращением – он уже заседал в четвертом созыве окружной думы (2006-2011 годы), куда избирался от предшественника своей нынешней политической структуры – «Российской партии пенсионеров».

Соответственно, в парламенте Югры у всей оппозиции суммарно девять кресел, а у «Единой России» – 29. Это позволяет партии власти без оглядки на другие политические силы принимать бюджет и любые другие решения, связанные с квалифицированным либо обычным большинством голосов. Наблюдатели считают, что нынешний созыв думы окажется менее дискуссионным по сравнению с предшествующим.