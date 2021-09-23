Подводим итоги выборов в Госдуму

Первый эпизод проекта «О чем говорят» на этой неделе очевидно посвящен выборам в Госдуму, которые завершились в воскресенье. Обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов и издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский обсудили результат «Единой России», перемену мест между ЛДПР и КПРФ (и причину этого), а также материализацию в Госдуме новой условно-либеральной партии «Новые люди».

Д.Щ.:Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru! Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Тарас Самборский также на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Да, привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Сегодня мы будем говорить только про выборы. Это совершенно ожидаемо, очевидно. Очень много выборов было в автономном округе у нас. Выбирали депутатов четырех уровней. Давай сейчас пробежимся от высшего к низшему, потому что там, от высшего к низшему, больше интересных вещей происходит. Начнем с Госдумы. Для начала давай пару слов про общие результаты. Вот сейчас по итогам (на данный момент мы записываемся) 99% протоколов в России обработано. У нас, получается «Единая Россия» почти 50%, КПРФ — 19, ЛДПР — 7,5, «Справедливая Россия» - 7,4 и партия «Новые люди» - 5,3%. То есть у нас с вероятностью 99% будет 5-типартийный парламент, впервые за 21 год. Или меньше, мне кажется, в 2003 году у нас еще было больше партий. По-моему, в 2003-ем году у нас в последний раз была такая пятифракционная, пятипартийная дума. Давай обсудим, ожидал ли ты такого результата от «Единой России», во-первых, и от «Новых людей»?

Т.С.: Ну, мы все ожидали того, что должна быть исполнена воля Президента. Президенту его политические технологи и политические кураторы в лице Сергея Владленовича Кириенко подготовили картину. И из этой картины следовало, что у «Единой России» должно быть 45%, у «Единой России» должно быть конституционное большинство, там больше 350 голосов.

Д.Щ.: Просто трехсот.

Т.С.: Даже трехсот.

Д.Щ.: Да, да.

Т.С.: Что, собственно, и исполнено. Поскольку страна прибывает в состоянии переходного периода от одного политического цикла к другому и все только и делают, что говорят, что о пресловутом транзите власти. То надо понимать, что транзит власти, это же не транзит власти от президента Путина к какому-то новому президенту, какому-то новому управляющему страной...

Д.Щ.: Ну, это да. Транзит от президента Путина к президенту Путину, скорее это будет.

Т.С.: Да. Если брать шире, то это будет транзит от одной политической атмосферы к другой политической атмосфере, я бы так сказал. И в рамках этого транзита происходит корректировка некоторых игроков. Я думаю, что партия Жириновского несколько поднадоела, с ней трудно возиться, и мы видим, что буквально по всей стране у ЛДПР радикально изменились показатели. В общем-то, ЛДПР всегда была, можно сказать, второй политической партией в стране после «Единой России». Второй, третьей.

Д.Щ.: Ну, они с коммунистами бодались.

Т.С.: Они делили эти места. Может быть, Владимир Вольфович оказался несговорчивым и не хочет на пенсию уходить полностью. Может быть еще какие-то причины. Но мы видим, что у ЛДПР по мановению чьей-то волшебной палочки все показатели полетели вниз, и я знаю, что даже в рамках избирательной кампании ЛДПР уже достаточно сильно беспокоилось по поводу своих результатов. Почему коммунисты вот так вот взлетели? Ну, я полагаю, это результат того самого пресловутого «Умного голосования». Вот он так сработал. В моем круге люди моих убеждений, некоторые отдали голоса за коммунистов, не за «Единую Россию».

Д.Щ.: Коммунисты, здесь, мне кажется, совершенно очевидно, что они стали просто точкой сбора протестного голосования. То есть проголосовать против всех, сделать наибольшую гадость «Единой России», это вот было отдать голос за коммунистов. По сути, мне кажется, многие так...

Т.С.: Да, это так.

Д.Щ.: Лично я это так воспринял.

Т.С.: Но этой точкой всегда была ЛДПР. Потому что коммунисты собирали свои голоса. У них свой электорат, а ЛДПР как раз аккумулировали голоса протестные. Потом мы увидели, что у ЛДПР эту функцию забрали и перераспределили в пользу других игроков. Я считаю, что конечно же, из политического спойлера коммунисты постепенно при слабеющей там власти начнут поднимать голову. А когда к лидерству партии придут деятели типа Рашкина, то риторика КПРФ изменится. И по поводу... Кто еще у нас там остался?

Д.Щ.: «Новые люди», «Справедливая Россия».

Т.С.: «Справедливая Россия»... Та же самая история, что с ЛДПР. «Справедливая Россия» ведь тоже партия-спойлер, которую придумали 15 лет назад в противовес как раз КПРФ, чтобы отобрать у нее голоса. Эта функция выполнена. КПРФ за это время четко вставлена в стойло, в свое место, где она должна быть, она не заплывает за буйки. Я думаю, что если бы не фигура Сергея Миронова, лидера этой партии, который состоит в определенных отношениях с президентом, то наверное, этой партии уже и не было бы давно. Поэтому нам мягкий социализм с человеческим лицом, социализм без Сталина, он уже как бы не нужен. Поэтому «Справедливая Россия» в нынешнем политическом контексте, нынешней политической риторике, она как-то немножко теряется, потому что у нас сейчас Сталин, агрессия, бряцание оружием, мускулами, очень все брутально. Тут как-то не до социализма с человеческим лицом. Наконец «Новые люди». Я думаю, что Сергею Владиленовичу просто дали на корм вот эту поляну политическую. Он сделал свой эксперимент, он мастер политических экспериментов.

Д.Щ.: Вроде бы у них и либералов пустили в думу.

Т.С.: Да. Он не впервые создает партию. И даже название «Новые люди» созвучно партии Кириенко, которая была в составе СПС, Союза правых сил, там больше 20-ти лет назад, называлась она «Новая сила». Я даже как-то писал, что был членом этой партии, да. Вот, было дело. Той партии, «Новой силы». Когда мы создавали СПС в Югре. Это ж ясно, что результат «Новых людей» столь, можно сказать, оглушительный, что партия прошла в Госдуму, это первая и единственная партия, кроме очевидных провластных партий, которым удалось за 20 лет в думу залезть. После «Яблока» туда не пускали вообще никого. Это вот гонорар господину Кириенко за проведенную работу, ну, пусть там будет своя партия, пусть будет имитация представительства либералов, как ты говоришь. Хотя, надо четко понимать: политическая ситуация в стране сегодня такова, что никаких альтернативных позиций в главенствующей политической доктрине представлено ни в парламенте, ни в каких-то других органах власти быть не может. Либералы у нас сегодня сидят только в Федеральном правительстве, в некоторых ведомствах, которые отвечают...

Д.Щ.: Я думал, ты скажешь сидят либо за границей, либо в тюрьме.

Т.С.: Кстати, ты правильное уточнение сделал. Либералы у нас сегодня сидят в двух министерствах правительства, там или в трех, в тюрьме и за границей. Вот. И места им больше нигде не предусмотрено. Поэтому попадание так называемых либералов в Госдуму в виде партии вновь образованной «Новые люди», которая меньше, чем за год, сумела стать парламентской партией, это не более, чем очередной результат, очередного политического жонглирования, которым так успешно овладела администрация Президента и ее политический отдел под кураторством Сергея Владиленовича. Надо было бы, в парламент точно также зашла бы любая другая партия.

Д.Щ.: Я думаю, что было бы очень интересно посмотреть на то, появятся ли в Госдуме люди, которые будут открыто, четко какие-то вещи говорить, там неприятные для Президента, неприятные для истеблишмента, и всякое такое. То есть с приходом «Новых людей» там та же Сардана Авксентьева, бывший мэр Якутска, по-моему...

Т.С.: А она прошла, да?

Д.Щ.: Она в списке «Новых людей». А так как она в списке на одном из первых мест, она получит 14 мандатов, как минимум, насколько я могу сейчас судить. Может быть, их там будет, ну, плюс-минус 1, то она должна проходить. Это будет очень интересно. Потому что мы помним, у нас были единичные случаи, там Дмитрий Гудков и Геннадий Гудков в Госдуме, и что с ними случилось. Оба в настоящий момент находятся за границей, и там сидят с четким пониманием, что если они сейчас в Россию приедут, то у них будет уголовное преследование. Будут ли у нас снова неудобные депутаты?

Т.С.: Смотри, партия «Новые люди» — это партия предпринимателей, как ты говоришь. А что такое предприниматель в современной России? Это после чиновника самый легко...

Д.Щ.: Сажаемый...

Т.С.: ...Пожираемый системой правоохранительной субъект. На предпринимателей, которые особенно имеют политические амбиции, очень легко заводятся всякие дела. И я не знаю, Митрохин прошел, да, яблочник?

Д.Щ.: Митрохин, по-моему, нет. У них там в Москве, по-моему, после публикации электронного голосования, всех срезали.

Т.С.: Срезали? Вот если бы прошел Митрохин, то это был бы заметный, громкий, крикливый депутат, который шел бы против всего политического мейнстрима, выступал бы. Если бы в Госдуму прошел бы, ну, я не знаю, Максим Шевченко, это тоже экземпляр был бы достаточно заметный со своей позицией. А партия «Новые люди» при всей ее такой нарочитой инаковости от других партий парламентских, тем не менее, конечно же, часть той политической системы, которая вполне себе успешно выстраивается нашим политическим руководством, ничего революционного от нее ждать совершенно не стоит.

Д.Щ.: Ну, да. Все-таки многие эксперты... Да, собственно, чего там говорить, все эксперты говорили о том, что в нынешних выборах не участвуют те, кто системный, именно с точки зрения партийных списков. С точки зрения одномандатных округов, там, да, конечно же, было, но многие проиграли. Но некоторые выиграли, и об этом мы еще потом порассуждаем. Перейдем мы к следующей части.