Открылся творческий сезон в сургутском ДК «Невесомость»

В доме культуры «Невесомость» прошел музыкально-театрально-поэтический фестиваль в честь открытия сезона.

Дом культуры «Невесомость» — это относительно новое место для развития современного искусства. В нем проходят музыкальные и театральные мероприятия, а также занятия Академии мюзикла, Школы самосоздания (театральная школа «Летучего театра») и школы граффити «Гаражи».

Сезон открыли поэтическая группировка «Радио миров», театр «Next» «Летучий театр», группы «Born In The Streets», «Грязный изменник!», «Light Future», «Напротив всех», «Космопорт17», «Сапожники» и музыкальный проект «John Wave».

Фестиваль начался с выступления поэтической группировки «Радио миров». Они прочитали стихотворения, наполненные духом свободы.

«Наша поэзия — это, в первую очередь, процесс сублимации, поскольку мы все внутри переживаемое нами транслируем в стихотворные строчки. Мы здесь часто выступаем, и это наша творческая платформа, на которой можно приятно провести свое время и познакомиться с другими людьми, единомышленниками. Открытие сезона для нас — это возможность привлечь новую аудиторию», — поделились участники группировки «Радио миров».

Особенно запомнился перфоманс «Летучего театра». Актриса читала монолог с экспрессией: «Просто я другое растение. Я алоэ…», а в конце страстно поцеловала своего коллегу. Выступление оживило публику. Она танцевала со сцены и подпевала вместе с актерами на сцене: «Все идет нормально!»

«Мы будем выступать и в «Невесомости», — рассказывает группа «Грязный изменник!». — Тут очень круто. Нам нравится сама атмосфера и люди, они все дружелюбные, и чувствуется, что они единое целое. «Невесомость» — это площадка, на которой поддерживают все идеи и нестандартные выходки».