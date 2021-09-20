Обзор нового созыва думы Сургута – меньше «Единой России», больше оппозиции

Новый созыв думы Сургута избран. Если не случится каких-то волшебных преобразований, от которых ни одни выборы в России не застрахованы, то в новом составе городского парламента будет 20 представителей «Единой России» (хотя в предыдущих созывах их количество колебалось между 24 и 25), четыре выходца из системной оппозиции и один самовыдвиженец. Как это произошло и что значит – в обзоре СИА-ПРЕСС.

Активные сургутяне

Первое, что стоит сказать – сургутяне проголосовали для своего уровня довольно активно. Если в прошлых выборах приняли участие 78,5 тысяч жителей города, то в этот раз – более 95 тысяч, или 35 процентов. Возможно, этот фактор отчасти сопутствовал победе нескольких оппозиционных кандидатов, которые смогли привлечь на свою сторону и мобилизовать тех, кто раньше на выборы не ходил.

Кто выбыл

Из действующих депутатов, которые планировали повторно попасть в думу Сургута, проиграли выборы директор «Аверса» Сергей Хрипков и журналист Эдуард Иваницкий (он, напомним, был решением партии переведен со своего «родного» избирательного округа в районе Нефтяников на окраину Сургута, где, видимо, не смог собрать должной поддержки).

Также проиграли два представителя «Газпром трансгаз Сургута» – Давыд Глуховский и Антон Собарь. Вполне прогнозируемо было поражение муниципального служащего Владислава Брылеева ресурсному и известному на своем округе Евгению Барсову.

Надо сказать, что для остальных представителей «Единой России» эти выборы не стали легкой прогулкой. Еще на десяти округах выдвинутые партией власти кандидаты выиграли, но с отрывом в десять и менее процентов – а это вопрос пары-тройки сотен голосов. То есть из 25 округов пять были проиграны, а десять – выиграны с не таким уж весомым преимуществом. Повод задуматься.

Кто прибыл

Помимо привычного Евгения Барсова (ЛДПР) в думу Сургута пришли несколько, скажем так, «незапланированных» новичков. Второй либерал-демократ в муниципальном парламенте – Вадим Майоров, электромонтер из «Северавтодора», который обошел Эдуарда Иваницкого.

Два представителя «Справедливой России – Патриоты – За правду» – директор «Связь-Города» Дмитрий Гордеев (выиграл у Глуховского) и мастер цеха из Сургутнефтегаза Михаил Гринченко (обошел Хрипкова).

И единственный самовыдвиженец, который в полноценной борьбе победил всех соперников, в частности, из партии власти – бизнесмен Денис Парфенов (его главным конкурентом был Антон Собарь). До него в качестве самовыдвиженца выборы выигрывал тот же Эдуард Иваницкий, но это было в 2016 году в условиях снятого с дистанции ключевого кандидата – на тот момент председателя думы города Сергея Бондаренко.

Итоговая конфигурация

Нельзя сказать, что «Единая Россия» выборы в думу Сургута проиграла. Партия по-прежнему имеет более чем квалифицированное большинство, которое позволит выбрать мэра и утвердить бюджет. Тем не менее, нужно помнить, что муниципальный парламент – место в некоторой степени деполитизированное. То есть в нем не столь влиятельна партийная дисциплина, а, скорее, важны клановые / корпоративные договоренности и собственная позиция каждого отдельно депутата. Самый яркий пример – полностью подконтрольная «Единой России» дума Сургута не позволила передать Городские теплосети в концессию при условии, что инициатором этого проекта был на тот момент руководитель местного отделения партии власти и глава города Вадим Шувалов.

Поэтому важно понимать не только партийный состав, но и «фракционный». Самая могучая фракция сегодня – нефтяники, которые успешно избрались в составе шести человек. Газовики недосчитались двух мандатов и остались с четырьмя креслами. По одному мандату получили «Россети – Тюмень» и РЖД, фракция «муниципалов» усохла до двух человек. При этом бизнес представлен шестью депутатами «Единой России», но, если отбросить политические нюансы, к этому же сообществу можно легко добавить Барсова, Гордеева и Парфенова, что превращает частный (хоть и очень неоднородный) сектор в самое потенциально крупное объединение.

Так или иначе, для наблюдателей работа нового созыва думы Сургута станет намного более любопытной – пока непонятно, как новая конфигурация покажет себя в деле, но повышение градуса дискуссий в муниципальном парламенте практически гарантировано.

Ниже – подробная раскладка по тому, кто и как побеждал на выборах в думу Сургута в 2021 году.

Округ №1

Александр Олейников («Единая Россия») начальник отдела водоснабжения и водоотведения управления по организации обслуживания производства ПАО «Сургутнефтегаз»

Победа с показателем в 40 процентов

Ближайший преследователь – 25 процентов

Округ №2

Надежда Красноярова («Единая Россия»), председатель думы Сургута

Победа с показателем в 37 процентов

Ближайший преследователь – 31 процент

Округ №3

Владимир Феденков («Единая Россия»), начальник отдела координации медицинских объектов и эпидемиологического контроля ПАО «Сургутнефтегаз»

Победа с показателем в 32 процента

Ближайший преследователь – 21 процент

Округ №4

Михаил Бехтин («Единая Россия»), начальник второго отдела ПАО «Сургутнефтегаз»

Победа с показателем в 44 процента

Ближайший преследователь – 31 процент

Округ №5

Артем Гаврилов («Единая Россия»), ведущий инженер центра политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз»

Победа с показателем в 44,39 процента

Ближайший преследователь – 44,14 процента

Самый маленький разрыв между первым и вторым местом на выборах в думу Сургута – 11 голосов

Округ №6

Владимир Болотов («Единая Россия»), председатель совета «Сургутской торгово-промышленной палаты»

Победа с показателем в 44 процента

Ближайший преследователь – 32 процента

Округ №7

Айдар Явишев («Единая Россия»), председатель первичной профсоюзной организации Сургутского УТТ №5 ПАО «Сургутнефтегаз»

Победа с показателем в 34 процента

Оба оппонента набрали по 27 процентов

Округ №8

Дмитрий Гордеев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), директор ООО «Связь-Город»

Победа с показателем в 42 процента

Ближайший преследователь (Давыд Глуховский, работник «Газпром трансгаз Сургут», «Единая Россия») – 36 процентов

Округ №9

Денис Парфенов (самовыдвижение), гендиректор ООО «Интеграция»

Победа с показателем в 33 процента

Ближайший преследователь (Антон Собарь, «Газпром трансгаз Сургут профсоюз», «Единая Россия») – 29 процентов

Округ №10

Виктор Пономарев («Единая Россия»), заместитель гендиректора ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Победа с показателем 42 процента

Ближайший преследователь – 32 процента

Округ №11

Виктор Рябчиков («Единая Россия»), заместитель директора МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Сургута»

Победа с показателем 37 процентов

Ближайший преследователь – 29 процентов

Округ №12

Михаил Гринченко («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), мастер цеха по ремонту ЭПУ Лянторской базы производственного обслуживания электропогружных установок ПАО «Сургутнефтегаз»

Победа с показателем 34,97 процента

Ближайший преследователь (Сергей Хрипков, директор спортивной школы «Аверс», «Единая Россия») – 33,29 процента. Разрыв в 71 голос.

Округ №13

Владимир Клишин («Единая Россия»), начальник Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Победа с показателем 45 процентов, или 2 105 голосов – первое место среди всех кандидатов по абсолютному количеству голосов

Ближайший преследователь – 28 процентов

Округ №14

Максим Слепов(«Единая Россия»), главврач Сургутской городской клинической поликлиники №1

Победа с показателем 45 процентов

Ближайший преследователь – 28 процентов

Округ №15

Денис Синенко («Единая Россия»), начальник медицинской службы ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Победа с показателем в 39 процентов

Ближайший преследователь – 33 процента

Округ №16

Дина Биглова-Фатова(«Единая Россия»), заместитель главного редактора по развитию региональной сети ЗАО «СургутИнформ-ТВ»

Победа с показателем в 49 процентов

Ближайший преследователь – 24 процента. Самый большой разрыв по процентам между первым и вторым местом на нынешних выборах в думу Сургута.

Округ №17

Евгений Барсов (ЛДПР), президент РОО «Федерация самолетного спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»

Победа с показателем в 50 процентов — наивысший процент, с которым были выиграны выборы в думу Сургута в 2021 году

Ближайший преследователь (Владислав Брылеев, заведующий молодежным центром «Формат» МКУ «Наш город», «Единая Россия») – 29 процентов

Округ №18

Татьяна Калиниченко(«Единая Россия»), гендиректор ООО «УК Сургутгазстрой»

Победа с показателем в 36 процентов

Ближайший преследователь – 27 процентов

Округ №19

Алексей Кучин(«Единая Россия»), заместитель начальника отдела ремонта компьютерного оборудования службы информационно управляющих систем ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Победа с показателем в 42 процентов

Ближайший преследователь – 27 процентов

Округ №20

Василий Птицын («Единая Россия»), заместитель генерального директора по юридическим вопросам ООО «СФК Сургутгазстрой»

Победа с показателем в 35,46 процента

Ближайший преследователь – 34,24 процента. Разрыв в 41 голос.

Округ №21

Дмитрий Нечепуренко («Единая Россия»), замгендиректора ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»

Победа с показателем в 32 процентов

Ближайший преследователь – 20 процентов

Округ №22

Вадим Майоров (ЛДПР), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в филиале № 3 АО «ГК «Северавтодор»

Победа с показателем в 36 процентов или 876 голосов – наименьший показатель абсолютного количества голосов, по которому была одержана победа на текущих выборах в думу Сургута

Ближайший преследователь (Эдуард Иваницкий, журналист, «Единая Россия») – 32 процента

Округ №23

Виталий Мазуров(«Единая Россия»), директор филиала АО «Россети Тюмень» – «Сургутские электрические сети»

Победа с показателем в 37 процентов

Ближайший преследователь – 26 процентов

Округ №24

Богдан Гужва («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель, президент Сургутской ассоциации застройщиков

Победа с показателем в 39 процентов

Ближайший преследователь – 27 процентов

Округ №25

Эмилия Трапезникова(«Единая Россия»), зампредседателя сургутского филиала профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Свердловской железной дороге

Победа с показателем в 39 процентов

Ближайший преследователь – 23 процента