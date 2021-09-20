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​«Русские витязи» в Сургуте: что это было?

«Русские витязи» поделились впечатлениями от Сургута и рассказали, когда вернутся

​«Русские витязи» в Сургуте: что это было?
Фото: instagram.com/russianknights

Визит пилотажной группы «Русские витязи» в Югру запомнился, в первую очередь, авиашоу в Нижневартовске и Сургуте. Впрочем, для многих сургутян это представление стало символом несбывшихся надежд. Погода не позволила показать всю мощь авиации в полном объеме.

Почему сургутянам не надо расстраиваться и когда ждать шоу «тяжелых» истребителей – в материале siapress.ru.

Вся авиация зависит от погоды

Ведущий пилот «Русских витязей» Андрей Алексеев призвал сургутян не гневаться на погоду:

«Негодовать и разочаровываться в погоде так же глупо, как и предсказывать ее, вся авиация зависит от погоды. Мы отработали в несколько сокращенном составе в городе Нижневартовске в составе четырех самолетов, в Сургуте же погода была гораздо сложнее. В связи с погодными условиями в Сургуте было принято решение запустить в небо только один самолет. Ибо наблюдающим элементарно самолет не будет видно. Это решение было обоснованным и безопасно».

«Витязи» - не только шоу

Визит пилотажной группы осенью, когда погода в регионе нестабильна, многим показался сомнительной затеей. Однако «Русские витязи» прибыли в Югру не только ради шоу. Пилоты провели встречи со школьниками и студентами, которые именно сейчас вернулись с каникул и находятся на учебе.

Андрей Алексеев убежден, что авиашоу не только прививают молодежи интерес к авиации, но и развивают патриотизм: «Авиация такая область, куда нельзя идти по принуждению. У кого глаза загорятся, тому и надо идти. Встречи были позитивные, и школьники задавали вопрос, как стать пилотом. Мы рассказывали, какие предметы нужно учить, что нужно заниматься спортом и беречь зрение».

Также «витязи» встретились с пилотажной группой «Барсы», сходили на выборы и поделились своим мнением, почему надо исполнять гражданский долг.

Они вернуться?

Участники пилотажной группы не исключили, что могут посетить Сургут весной или летом, когда погода будет более благоприятной для проведения авиашоу.
Но и это не главное. Глава Сургута Андрей Филатов заявил, что власти города ведут переговоры для организации соревнований по пилотажу.


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Сегодня в 17:56, просмотров: 358, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:05
Обнуться и не встать: «Глава Сургута Андрей Филатов заявил, что власти города ведут переговоры для организации соревнований по пилотажу».

Это вам не какой-то шахматный турнир в Васюках.

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