Такие разные особняки, прогулочные зоны и кран-держатель

Соседи все три дня тоже голосовали, поэтому найти новости не о выборах было сложно. Но Рудион постаралась и нашла – в Уральском федеральном округе такая разная судьба у старинных особняков и такие похожие мечты о комфортном пространстве.

В Тюмени отреставрируют старинный особняк

В заречной части Тюмени отремонтируют двухэтажный особняк из красного кирпича. Объекту культурного наследия «Дому Колмогоровых» на ул. Щербакова обновят фасад, пишет «РБК-Тюмень». Об этом сообщили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Фото: Анатолий Манкута

«Долгое время юго-западный фасад объекта был смежным со стеной другого здания. В 2019 году комитетом была согласована проектная документация на выполнение реставрационных работ по фасаду, а на прошлой неделе подрядной организаций получено разрешение на выполнение работ. Завершить реставрацию планируют летом 2022 года», — отметили в ведомстве.

Внутри дома почти полностью сохранилась планировка 19 века — высокие потолки, широкая парадная лестница и низкие ступени. Включен в реестр памятников в 2017 году.

На Цветном бульваре установят итальянские аттракционы и снесут «Торнадо»

Тюменский парк развлечений обновляет аттракционы, пишет 72.ru. Скоро с Цветного бульвара исчезнут такие популярные карусели, как «Торнадо» и «Вальс». Объявление о продаже этих и других аттракционов появилось в интернете 16 сентября. Планируется, что на их месте появятся более современные и эффектные устройства.

«Да, мы обновляем аттракционы. Мы уже выкупили импортные — два итальянских. И еще один российский. Всё будет красивее, интереснее, достойнее во всех отношениях. Таких в России нигде еще нет, — рассказал 72.RU гендиректор городского парка культуры и отдыха Камиль Тагиров. — Эти аттракционы штучные, их не выпускают сериями. Поэтому на их изготовление уйдет от четырех до шести месяцев. Что-то появится в январе, а что-то — к началу теплого сезона».

У руководства парка культуры и отдыха давно были планы по обновлению аттракционов. Однако коронавирус и ограничения, введенные в самом начале пандемии, внесли свои коррективы. Напомним, парк развлечений понес большие убытки из-за запрета работать.

«Сформировался большой запрос на уральскую идентичность»

Проект бюро S& P «Ландшафтная архитектура» победил во время голосования за лучшую концепцию реконструкции Литературного квартала в Екатеринбурге. Как сказал главный архитектор города Андрей Молоков, результаты опроса жителей не означают, что другие концепции не будут использовать при создании проекта реконструкции, пишет Znak.com. Окончательного победителя конкурса выберет жюри, а эскиз проекта представят 6 октября на форуме 100+ TechnoBuild.

Концепция, которую выбрали горожане / сайт администрации Екатеринбурга

Глава фонда «Бажов» Сергей Полыганов раскритиковал концепцию «Ландшафтной архитектуры» за отсутствие привязки к уральской идентичности и наследию уральских писателей Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка. О «привязке к месту» и важности «своей идентичности» говорили и другие участники обсуждения.

Итоги обсуждения подвел начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга Алексей Храмов.

«Сегодня, слушая рассуждения, мне показалось, что сформировался большой запрос на просветительскую деятельность, уральскую идентичность, писателей Урала. Мне кажется, что эта территория должна быть включена в пешеходные маршруты нашего города, которые бы связали любимые пространства горожан: сквер Попова, Харитоновский парк, набережную Исети и так далее. Важно было бы связать музейные комплексы и театр „Космос“, Храм-на-Крови, Театр юного зрителя и новое здание филармонии, что позволило бы этим учреждениями создавать какие-то интересные мероприятия на открытых площадках. Сегодня во мне очень отозвалась идея открытости пространства. Важно сделать это пространство проницаемым, а не за высокими заборами», — сказал Храмов.

Историческую территорию собрались реконструировать к 2023 году, когда будет отмечаться 300-летие города.

В Екатеринбурге рухнуло историческое здание возле «Гринвича»

На улице Радищева, 6 рухнуло историческое здание. Обломки упали на машину, но, по словам очевидцев, никого из людей не задели. О происшествии сообщает E1.ru.

Это здание — объект культурного наследия, это торговая лавка, входящая в состав усадьбы купца Ваганова. В Екатеринбурге не раз обсуждалась возможность сохранения объекта культурного наследия, но в последнее время постройка была в плохом состоянии, несколько лет ее подпирали балками.

К месту обрушения приехали сотрудники МЧС. В данный момент спасатели работают на месте происшествия.

В Челябинске планируют создание новой пешеходной зоны вокруг реки Миасс

В Челябинске торжественно открыли новую набережную у филармонии. Праздничные мероприятия вместе с горожанами посетили губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина Текслер, пишет «Челябинск сегодня».

Фото: Людмила Ковалева ("Южноуральская панорама")

Новая набережная у филармонии уже успела стать популярным местом для прогулок среди горожан, несмотря на не самую приятную погоду. Здесь есть прокат спортивного инвентаря, а также все для приятного отдыха: скалодром, батуты, качели и гамак, корабль исследователя. Кроме того, можно спуститься к реке. У воды губернатор пообщался с сапсерферами и каякерами, обсудив с ними создание на набережной удобного пирса, а также возможность проведения в Челябинске фестиваля сап-бордов, по аналогии с тем, что есть в Санкт-Петербурге.

По словам губернатора, на этом благоустройство набережной не остановится. Вокруг реки со временем появится новая пешеходная зона, которая будет соединена с традиционной - улицей Ленина, сквером к Челябинскому городскому бору. Появится отдельный большой объект — культурный общественный центр.

В Кургане не нашли желающих ремонтировать мост за 55 миллионов рублей

Электронный аукцион по поиску подрядчика на ремонт путепровода по улице Пролетарской (Некрасовского моста) в Кургане, который объявили власти города, признан не состоявшимся. На торги не поступило ни одной заявки. Итоговый протокол опубликован на сайте госзакупок, пишет «Область 45».

Это уже третья попытка городских властей определить подрядчика. Предыдущие электронные торги также признаны не состоявшимися. Путепровод, расположенный на одной из центральных городских дорог, должен быть отремонтирован к октябрю следующего года, указано в техническом задании. Начальная (максимальная) цена контракта - 55 101 048 рублей.

Два года назад специалисты признали Некрасовский мост небезопасным и требующим ремонта. Тогда найти подрядчика на текущий ремонт объекта с первой попытки также не удалось.

Некрасовский мост расположен на одной из самых оживленных магистралей в Кургане над железнодорожными путями. Его построили в 1977-1978 годах, когда старый путепровод был разрушен сошедшим с рельсов железнодорожным составом, сбившим опоры.

Дмитрий Артюхов вручил чумовой капитал оленеводам Ямальского района

Дмитрий Артюхов продолжает поездки по округу, пишет Ямал-Медиа. Глава региона посетил стойбище 20-й бригады, где вручил «чумовой» капитал семье Худи. Комплект для постройки собственного чума положен семьям тундровиков, где появился третий ребёнок. Молодой семье, живущей в родительском чуме, он пришёлся как нельзя кстати. Не обошлось и без сюрпризов для других членов оленеводческой бригады. Мужчинам губернатор подарил ножи, женщинам — платки, а малышам достались сладкие подарки.

Подперли краном: из-за сильного ветра оторвалась обшивка жилого дома в Салехарде

Жилой дом в Салехарде поддерживает строительный кран. Об этом 18 сентября анонимно сообщил подписчик группы «В Салехарде» во «ВКонтакте», передает «МК-Ямал».

В администрации Салехарда «МК Ямал» рассказали, что это дом номер 1 по улице Глазкова. И виной просшествию - разбушевавшаяся стихия.

Администрация Нового Уренгоя следит за домом с отвалившейся обшивкой

Салехардцы получили ключи от новых квартир в доме на Глазкова,1 в марте этого года. В нем 105 квартир. Больше половины предназначены для полицейских и медицинских работников, в 34 квартиры расселили жителей из аварийного фонда.