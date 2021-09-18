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СИА-ПРЕСС WEEKLY. Дождь выборам не помеха?

Обзор новостей Сургута за неделю на siapress.ru

СИА-ПРЕСС WEEKLY. Дождь выборам не помеха?
Фото: siapress.ru, vk.com/vadim.shuvalov, facebook.com/urvantsevaia

Выборы-выборы: окей, мы последнюю неделю слышим это слово. Хотя нет, предпоследнюю: будут же еще всевозможные подведения итогов.

Но и кроме электорального в Сургуте достаточно иных процессов — какие именно, смотрим в традиционном обзоре siapress.ru.

«Молю Бога, чтобы кончился дождь»

Политизирован нынче даже дождь: не телеканал, что признан иноагентом, а явление. Хотя если он в итоге сорвет явку в Сургуте, можно кое-что заподозрить. Итак, все три дня выборов — с 17 по 19-е — в городе будет дождливо, и глава местной ТИК Светлана Гаранина уже беспокоится, что планируемая 70-процентная явка в городе несколько подтает: цитата в заголовке — из ее уст.

По Югре, кстати, прогнозируемые результаты выборов скромнее: ожидается 40 процентов пожелавших осуществить волеизъявление. Но и тут не все слава богу: в конце концов, штормовое предупреждение объявлено по всему округу.

Предвыборная борьба между кандидатами слишком накалена: кое у кого не выдержали нервы — в ход пошли черные пиар-технологии. Тема пока не отжила, гляньте обзор, до чего додумались самые креативные борцы за места в думы всех уровней.

«Русские витязи» – в Сургуте

Голосуют все! Даже «Русские витязи» спустились с небес прямо в Сургутскую филармонию и опустили бюллетени в урны. Но любим мы их не за это. А вот за что:

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«Сургут в течение многих лет демонстрировал странное безразличие к хорошим кадрам»

Напротив филармонии — на Энгельса, 8, — тем временем тоже весело и радостно: наконец-то собралась пресловутая новая команда мэра. Новые назначения (Алексей Дворников стал директором департамента имущественных и земельных отношений, а Григорий Невоструев из Перми может в ближайшее время стать заместителем главы города вместо скоропостижно скончавшегося Сергея Полукеева) обсудили издатель «Нового Города» Тарас Самборский и обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов.

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Конечная — «Голд Фиш»: до сургутского микрорайона будут ходить маршрутки

Те члены команды, которые уже работают в администрации, отчитываются о первых результатах.

Вот бальзам на раны жителям «Голд Фиш»: до дальнего микрорайона наконец-то начала ходить маршрутка. Да, всего один маршрут — но уже что-то. Раньше ближайшая остановка автобуса была в полукилометре от микрорайона. Сейчас добираться до дома стало проще. В перспективе планируются и новые маршруты.

Временный мусорный полигон открыли в Сургуте

Закрытому в начале сентября муниципальному мусорному полигону власти оперативно нашли замену — пусть и временную. Теперь весь бытовой и промышленный мусор будет вывозиться на площадку для временного накопления ТКО — АО «Полигон-ЛТД». Он находится на 27 километре автодороги Сургут – Лянтор в Сургутском районе. В перспективе полигон может стать постоянным — по крайней мере, оператор планирует получить соответствующее разрешение.

«Факел» у «Камертона» засиял по-новому

Горожане тоже без дела не сидят. Волонтеры-газовики, которые летом привели в порядок космические скульптуры Юрия Вавакина в районе ЦКиД «Камертон», так разошлись, что и самый монументальный арт-объект обновили — всем известный и всеми любимый «Факел». Молодцы! И скульптуру покрасили, и территорию в порядок привели, и информационный стенд поставили — чтобы любой заинтересовавшийся смог узнать, что тут к чему.

К слову, об стендах: в принципе сургутские достопримечательности теперь будут снабжены такими информационными материалами. Сургут подключился к проекту «Легенды городов. Музей под открытым небом», в рамках которого создается цифровая карта достопримечательностей, а возле каждой из них будет размещен стенд с QR-кодом, по которому можно узнать всю подноготную интересного объекта. Выглядят они вот так.

Жители Черного Мыса записали самоуправленческий рэп

Рэп жив, уверены на Черном Мысу: местные жители решили добавить респекта своему району — записали трек и сняли видеоклип. Отбрасывая вопросы вкуса (кому рэп, кому рок, кому Ольга Бузова), скажу, что любое творчество — это прекрасно. А творчество и самоуправление — прекрасно вдвойне. Неделя завершилась, самое время сделать музыку громче.


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18 сентября в 12:00, просмотров: 757, комментариев: 0
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